Baker Kisti (Pepliteal Kisti) Nedir? Baker Kisti Tedavisi Nasıl Yapılır?

Baker kistinin diğer bir ismi ise popliteal kist olarak bilinmektedir.

Baker Kisti Nedir?

Baker kisti dizin arka bölümünde bulunmaktadır. Son derece yumuşak olan bu kist, ağrıya herhangi bir şekilde neden olmamaktadır. Kişiler bu kisti, fiziksel olarak yaptıkları aktiviteler sırasında hissedebilir. Popliteal kisti olarak da bilinen bu kist türü, kıkırdak dokusunun yırtılması yüzünden oluşmaktadır. Özellikle bacaklarında kireçlenme olan bireylerde sık sık görülmektedir.

Her durum içerisinde de baker kisti fazladan oluşan akışkan sıvı yüzünden meydana gelmektedir. Bu kist hareket edilmesi durumunda kişilere büyük bir acı vermektedir. Bacağın belirli bölümlerinin uzaması, bükülmesi veya hareket etmesi sonucunda rahatlıkla hissedilebilir. Baker kisti genel olarak kadınlar da daha çok görülmektedir.

Erkek bireylerde normale göre çok yaygın değildir. Kadınlarda sıklıkla kemik erimesi sonucunda oluşmaktadır. Bununla beraber bazı durumlarda çocuklarda da görülmektedir. Özellikle 40 yaş üstü kişilerde bu rahatsızlık daha sık görülmektedir. Baker kisti oluşması nedenleri ise şu şekildedir;

Baker kisti artrit yırtılması nedeni ile görülebilir.

Kist kıkırdak yırtılması sonucunda görülebilir.

Çocuklarda oluşan eklem zorlamaları veya ağrıları.

Kemiklerin zamanla aşınması.

Kemik yıpranması.

Gut rahatsızlığı.

Eklem iltihabı.

Gonartroz

Menisküs yırtığı.

Baker Kisti Tedavisi Nasıl Yapılır?

Baker kisti fiziki muayene ile kolay bir şekilde anlaşılabilir. Kişilerin durumunun anlaşılması için MR ve benzeri görüntüleyiciler kullanılabilir. Baker kistine her zaman müdahale edilmez. Ancak kist belirli bir süre izlenir ve kaybolma durumu gözlemlenir. Kişilerde uzun süre içerisinde kaybolmaması durumunda, ilaç tedavisine başlanır.

İlaç genel olarak iğne ile uygulanır ve kişilerin ağrılarının dinmesi beklenir. Bununla beraber ek olarak aspirasyon yöntemi uygulanmaktadır. Bu yöntemde ise kistin içerisinde bulunan sıvı yapı çıkarılmaktadır. Bu işlem ultrason ile uygulanmaktadır. Ayrıca kişilere ameliyat yapılarak da bu kist çıkarılmaktadır. Baker kistinin ameliyat ile çıkması genel olarak en son tercih edilen yöntemler arasındadır. Bu işleme yapılmasının ana sebebi ise kistin sürekli yenilenmesi ve dolması olmaktadır.

Çocuklarda görülen baker kistin de ise çocuklara genel olarak antienflamatuar ilaç verilmektedir. Bununla beraber bandaj tedavisi uygulanmaktadır. Çocuklarda genel olarak sıvı alınımı yapılmaz. İşlem yapmak için en az üç ay boyunca beklenir. Aşırı bir şekilde tekrarlama durumu olması durumunda ise cerrahi olarak kistler çıkarılmaktadır.