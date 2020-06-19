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19.06.2020 - 12:27 |

Bakışlarınızı bu yöntemle daha çekici hale getirmek mümkün

Göz hastalıkları uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay çekici göz ve bakışlar yaratacak teknikler hakkında bilgiler verdi.

Bakışlarınızı bu yöntemle daha çekici hale getirmek mümkün
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Göz ve çevresine yapılacak çeşitli medikal ve cerrahi işlemlerle daha genç görünmek mümkün. Kişiye özel bakış estetiği tasarımı ile artık istediğiniz gibi görünmek sizin elinizde...

Gözlerimiz dış dünya ile iletişimi sağlayan bir pencere ise de güzel ve anlamlı bakışlarla ifade kazanmaktadır. Ve yüzde en dikkat edilen ve ilk iletişim yapılan yer olmasından dolayı çok daha özel bir konuma sahiptir.

Gözlerimiz sadece güzel görmek için değil; güzel görünmek için de özellik taşır. Çünkü gözlerimiz yüzümüzdeki ifadenin en önemli görevini taşımaktadır. Bunu yüzdeki diğer alanlar ile uyum yaparak gösterirler.

Kaşlarımızın yapısı, göz kapaklarımızın duruşu, gözlerimizin çekikliği, alt göz kapaklarının duruşu hatta yanak elmacık kemiği yapısı bile gözlerimizin anlamını daha iyi ifade etmesine hizmet etmektedir.

Sağlıklı görüş ve görünüş için tüm bu yapıların uyum içinde olması gerekmektedir. Tüm göz çevresi daha estetik göründüğünde istediğimiz ifade ortaya çıkar. Ve bu sayede daha genç daha enerjik daha canlı bakışlara sahip olurken aslında kişiye özel tasarım ile çok doğal sonuçlar elde edilmektedir.

Tedaviler planlarken hastanın istedikleri ile ve bu tedavilerin uygunluğu değerlendirilmekte ve tedavi planı hasta ile birlikte gerçekleştirilmektedir.

Bazı hastalar daha etkileyici bakışlar isterken özellikle genç bayanlar daha çekik gözlere sahip olmayı istemektedir.

İleri yaşlarda bu istekler daha enerjik ve canlı bakış istekleri olarak değişmektedir.

Tedaviler planırlarken kaş estetiği, üst ve alt göz kapağı, badem göz estetiği ve orta yüz germe işlemleri bir bütün olarak değerlendirilmekte ve aynı seansta tedaviler gerçekleştirilmektedir. Ancak tüm tedavilerde göz çevresi göz kapakları estetiği tedavilerin ana temelini oluşturmaktadır.

Lokal anestezi ile gerçekleştirilen bu işlemlerle birlikte göz altı ışık dolgusu, botoks,göz altı torbaları alımı ve göz altı morlukları da kombine olarak tedavi edilmektedir.

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