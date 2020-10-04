Bal Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Bal, hem tat olarak hem de sağlık açısından faydaları ile mucizevi bir besindir. Bitkilerde bulunan tatlı sıvının arılar yardımı ile toplanıp midelerinde değişime uğratmaları sonucu elde edilmektedir. İçeriğinde bol miktar şeker, amino asit, enzim, vitamin, mineral ve diğer organik maddeler bulunmaktadır. İçerisinde bulunan bu maddeler sayesinde birçok hastalığa barikat kurup koruma sağlamaktadır.



Balın Hayatımızdaki Yeri ve Önemi



Yaşamımızı sağlıklı, dirençli ve bağışıklığımızı güçlü tutmamız için bal çok önemli bir besindir. Antiseptik özelliği bulunan bal aynı zamanda enerjiyi yüksek tutmaktadır. Bal besin değeri açısından da çok zengindir. Ayrıca bazı besin değeri rakamları şu şekildedir;



* Protein (0,3 g) * Karbonhidrat (82.5 g) * Lif (0.2 g) * Şeker (82.12 g) * Kalsiyum (6 mg)

* Magnezyum (2 mg) *Çinko (0.22 mg) * Fosfor (4 mg) * Demir (0.42 mg) * Potasyum (52 mg)



İnsan Vücuduna Etkisi



Enerji bakımından da insan vücuduna direkt etki etmektedir. 100 gram bal toplam 304 kalori, bir tatlı kaşığı bal ise 15-30 kalori içermektedir. Bal'ın faydaları ise;



* Bağışıklık güçlendirici * Demir eksikliği giderici * Bağırsak düzenleyici * Cilt yenileyici * Kaliteli uyku sağlayıcı *Enerji arttırıcı * Mide rahatsızlığı giderici * Vitamin deposu * Yanık giderici * Mineral deposu



Ballar kendi içlerinde tat olarak sınıflarına ayrılmaktadır. Farklı bölgelerden toplanan balların tatları değişiklik gösterebilmektedir. Renk olarak ise bazen hiç renksiz olmakla birlikte koyu kırmızı renge kadar evreleri vardır. Fakat genelde sarı, turuncu ve sarıya yakın renklerde bulunmaktadır. PH değeri ise 3,29-4,87 arasında değişmektedir. Balın birçok çeşidi vardır. Çiçek, çam, kestane, narenciye, ıhlamur, ayçiçek, kekik, lavanta, anzer balı bunlardan bazılarıdır. Üretim tekniğine göre ise; Petek balı, süzme bal ve karakovan balıdır. Bal ayrıca yıllarca bozulmama özelliğine sahiptir.