Bal Maskesi Tarifi: Bal Maskesi Ne İşe Yarar, Evde Nasıl Yapılır?

Bal sayesinde yapılan maske türleri, cildin yumuşamasına katkı sağlayarak cildi nemlendirir. Cildin doğal parlaklık kazanmasına yardımcı olan bal maskesi, oldukça mucizevi etkilere sahiptir. Bütün cilt tiplerine iyi gelen bal maskesi, evde yapılarak çok rahat bir şekilde uygulanabilir.



Bal Maskesi Tarifi



Bal maskesi türlerinin birden fazla olduğunu belirtmek gerekir. Bunun yanı sıra evde bulunan malzemeler ile hazırlanacak bal maskesi tarifi vermek önemli olacaktır. Bunun için; 1 yumurta akı ve 2 çorba kaşığı bala ihtiyaç vardır.



Maskenin yapımı için ilk önce yumurta akının ayrılması gerekir. Daha sonra bir kase içerisinde yumurta akı köpürtülmelidir. İki çorba kaşığı bal, köpürmüş yumurta akının üzerine konularak, biraz daha karıştırılmalıdır. Maske göz çevresine dikkat edilerek, yüzün her tarafına uygulanmalıdır. 15 dakika boyunca bekletilen maske ılık su ile durulanmalıdır. Maske haftada 2 defa uygulanabilir. Sürekli kullanıldığı takdirde bir ay içerisinde cildin daha parlak göründüğünü fark etmek mümkün olacaktır.



Bal Maskesi Ne İşe Yarar?



Bal maskesi;



- Balın antibakteriyel özelliği sayesinde cilde uygulanmasıyla, bakterilerle savaşması kesindir. Bununla beraber gözeneklerin küçülmesine yardımcı olacaktır.

- Balın bir başka özelliği, cildin beslenerek nemlendirilmesine olanak tanımasıdır. Bal, cildin kaybetmiş olduğu nem dengesinin onarılmasına yardımcıdır. Soğuk hava şartlarında bal maskesinin uygulanması gerekir. Kuru ciltler adına bu konuda oldukça ideal bir maskedir.

- Bal, peeling fonksiyonunu da üstlenir. Cildin tahriş olmasını sağlayan peeling içerikli ürünlerin yerine bal maskesi kullanmak, cildin temizlenmesine ve kirlerden arınmasına yardımcı olur.

- Balın antibakteriyel özellikleri, sivilce ve akne sorunlarına iyi gelir. Bilhassa bölgesel şekilde yoğun bir şekilde uygulanması, bu sorunlara kesin çözüm olmaktadır.



Bal Maskesi Evde Nasıl Yapılır?



Bal maskesinin evde yapılması için gerekli olan malzemeler yalnızca 1 tatlı kaşığı limon suyu ile 2 tatlı kaşığı baldır. Bu iki malzemeyi birbirine karıştırarak cilde uygulanmalı ve 15 dakika boyunca beklenmelidir. Daha sonra ılık suyla durulanmalıdır. Bu maskeyle beraber yüze parlaklık gelecek ve canlılık kazanacaktır. Maske haftada iki defa uygulanabilir.