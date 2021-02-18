Balenli Ne Demek? Balenli Sütyen Ve Balenli Korse Ne Anlama Gelir?

Balenli iç çamaşırları pek çok avantaja sahiptir. Tabi ki de balen başlı başına bazı avantajları kadınlara sağlamaktadır.

Balenli Ne Demek?

Belen sütyen ve korselerin altını çevreleyerek daha dik bir görünüm ortaya çıkarır. Toplu kumaş sayesinde de sütyenin ya da korsenin vücuda zarar vermesini engeller. İşte bunu sağlayan yarım daire şeklindeki demir ya da plastik çubuklara balen adı verilir.

Balenli Sütyen Ve Balenli Korse Ne Anlama Gelir?

Kadınlarda göğüs ve karın bölgesi en çok desteğe ihtiyaç duyan bölgedir. Bu bakımdan sütyenler ve korseler balenli olarak üretilebilmektedir. Göğüslerin daha toplu ve dik kalması için balenler kullanılır. Aynı şekilde karnın daha fit bir görünüme sahip olması adına korselerde de balen kullanılır.