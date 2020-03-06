Balık burcu erkeği ve cinsellik

Onu meraklandırın

Balık burcu erkeği çok fazla hayal kurar. Onu cinsellik hakkında meraklandırmanız, sizin hakkınızda daha fazla hayal kurmasını sağlayacak! Hayalleri ise size olan tutkusunu bir üst seviyeye taşıyacak

Romantik olun

Balık burcu erkeği için romantik anlar yaşamak, cinsellik kadar önemlidir. Bu nedenle ilk önce onun kalbini kazanmaya çalışın. Size tamamen kalbini açtığında cinsel hayatınız daha da güzelleşecek. Ona romantik sürprizler yaparak ya da romantik bir ortam hazırlayarak onu daha da havaya sokabilirsiniz.

Nazik olun

Balık burcu erkeği ne kadar tutkulu olsa da nazik ve yumuşak kadınlar cinsel hayatında onu daha mutlu eder. Vahşi ve atılgan kadınlara karşı biraz mesafeli olabilen balık burcu erkeği, kendi gibi romantik kadınlar ile daha iyi bir cinsel hayat yakalar.

Ön sevişmeye önem verin

Balık burcu erkeği için cinsellikte olmazsa olmazlardan bir tanesi ön sevişmedir. Güzel ve uzun bir ön sevişme, balık burcu erkeğini hem duygusal hem de fiziksel olarak uyaracaktır. Ön sevişme, balık burcu erkeğinin size tam olarak kendini açmasını sağlayacaktır.