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17.02.2021 - 18:56 |

Balık Yağı Faydaları Nelerdir? Balık Yağı Nasıl Kullanılır, Aç Mı Tok Mu?

Balık ve başka deniz hayvanlarından çıkarılmış olan yağın şurup ya da kapsül formuna getirilip kullanılmasına ''balık yağı'' adı verilmektedir. İçeriğinde bulunan yüksek omega 3 ile omega 3 takviyesi şeklinde kullanılmaktadır. Peki, balık yağı faydaları nelerdir? Balık yağı nasıl kullanılır? Balık yağı aç mı, tok mu kullanılmalıdır? İşte tüm ayrıntılar...

Balık Yağı Faydaları Nelerdir? Balık Yağı Nasıl Kullanılır, Aç Mı Tok Mu?
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Balık yağı; insan vücudunun üretemediği, kapsüller veya şurup yolu ile alınan omega 3 tarafından zengin takviyelerdir. Balık yağı; kalp- damar hastalıklarına, beyin gelişimine olumlu katkı sağlamakla beraber kanın pıhtılaşmasını önlemektedir. Bunun yanı sıra kolesterolü düşürmekte ve enerji vermektedir. İltihaplı böbrek ve bağırsak hastalıklarıyla romatizma tedavisinde bunun dışında incelemelere göre kötü huylu olarak bilinen hücreleri kontrol etmesinden ötürü kanser rahatsızlıklarının tedavisi için omega 3 takviyeleri kullanılmaktadır. Hücre yaşlanmasını geciktirmesinden ötürü de anti- aging kürleri içerisinde omega 3 takviyelerine yer verilmektedir.

Balık yağı pek çok açıdan çok yararlıdır. Genel olarak kalp ve dolaşım sistemi için tavsiye edilir. Kimileri balık yağı takviyelerini, kandaki kolesterole bağlı yağ oranını düşürmek adına kullanılır. Balık yağı bunun dışında, kalp hastalıklarının azaltılmasında oldukça önemli bir takviyedir. Yapılan araştırmaların sonucunda ortaya çıkan belirtiler, balık yağının kolesterolü ciddi anlamda düşürdüğünü ve kalp hastalıklarına iyi geldiğini belirtmektedir. Ancak gereğinden fazla tüketilmemesi oldukça önemlidir.

Balık Yağı Faydaları Nelerdir?

Balık yağının hem çocuklar açısından hem de yetişkinler açısından, sağlık konusunda pek çok yarara sahip olduğu, yaygın şekilde neredeyse herkes tarafından bilinmektedir. Bu yüzden, balık yağının faydaları hakkında pek çok kişi bilgi sahibi olmak ister. Çocuklarda gelişmenin ve büyümenin sağlıklı bir biçimde sürdürülmesinin dışında olgunlaşma ve bilişsel gelişimde balık yağının çok mühim faydaları bulunmaktadır. Yetişkin bireylerde ise pek çok rahatsızlığa karşı korunma konusunda balık yağı takviyeleri çok önemli bir yere sahiptir. Balık yağının yararları şeklinde belirtilen etkilerden bazıları aşağıdaki gibi olacaktır;

- Bilişsel İşlevin Güçlenmesine Yardımcı Olur: İnsanlarda yaş ilerlemesiyle beraber bilişsel işlevler yavaşlayıp, unutkanlık problemi ortaya çıkar. Böyle bir durumda da Alzheimer gibi rahatsızlıkların gelişme ihtimali artmaktadır. Bununla beraber sürekli şekilde balık tüketen ve balık yağı takviyesi alan bireylerde yaşlılık dönemlerinde bilişsel işlevlerin daha yavaş azaldığına dair bazı çalışmalar mevcuttur. Bu yüzden hafızanın gelişmesinde oldukça etkili olan balık yağı takviyeleri, bilhassa yaşlılık dönemlerinde doktor kontrolü ile kullanılabilmektedir.

- Kalp- Damar Rahatsızlıklarına Karşı Koruma Sağlar: Balık yağı takviyelerinde yer alan omega 3, kan ve kolesterol düzeyinin dengelenmesine ve damar yapısının korunmasına destek olur. Bu etkisiyle beraber balık yağı takviyesi; damar sertliği, kalp krizi, yüksek kolesterol ve felç gibi rahatsızlıklardan korunmaya yardımcıdır. Bunun dışında aterom plaklarının oluşması, ritim bozukluğu, hipertansiyon ve hiperglisemi gibi problemlere karşı da korumaktadır.

- Kemik Sağlığına Olumlu Katkıda Bulunur: Yaşlanma ile beraber D vitamini ve kalsiyum yetersizliği, kolajenin azalmasıyla beraber kişilerde kemik kaybı ortaya çıkar. Belirtilen minerallerin ve vitaminlerin yeterli olarak alınmamasının dışında balık yağı takviyesinin kemik sağlığına olumlu katkıda bulunduğu belirtilebilir.

- Karaciğer Yağlanmasının Önlenmesine Yardımcı Olur: Yüksek oranda yağ tüketmeye bağlı olarak obezite ya da beslenme alışkanlıkları sebebi ile karaciğer yağlanması rahatsızlığı gelişebilmektedir. Evresi ilerlemiş olan karaciğer yağlanması, karaciğerin görevini yerine getirmesine engel olup siroza dek ilerleyen ciddi sorunlara yol açabilir. Bilhassa alkole bağlı olmayan yağlanma vaziyetinde, omega 3 yağ asitlerinin en önemli kaynağı olarak bilinen balık yağı kullanımının, karaciğer yağlanmasının önüne geçtiğine ve karaciğerin işlevini yerine getirmesine destek olur.

- Ruhsal Rahatsızlıklardan Korumaya Yardımcı Olur: Beyin yapısının içerisinde bulunan yağların büyük bir bölümünü oluşturan omega 3 yağ asitleri, beyinde yer alan bazı bozukluklara bağlı şekilde gelişen ruhsal rahatsızlıkların gelişimini önlemeye destek olur. Depresyon psikotik bozukluklar, şizofreni gibi rahatsızlıklarda balık yağı takviyelerinin oldukça olumlu neticeler verdiğine dair kimi bilimsel çalışmalar bulunmaktadır. Bunun dışında çocuklarda ortaya çıkan hiperaktive bozukluğu, dikkat eksikliği gibi problemlerin önlenmesinde omega 3 takviyelerinin etkisinin olduğu bilinmektedir.

- Göz Sağlığını Korumaya Yardımcıdır: Göz sağlığı konusunda da etkileri bulunan balık yağı takviyelerinin, bilhassa yaşlılığa bağlı olarak gelişen makula dejenerasyonu olmak üzere birçok göz hastalığının önlenmesine destek olduğu bilinmektedir. Bununla beraber yeterli omega 3 almayan kişilerde göz rahatsızlıklarına yakalanma ihtimali artar. Bu yüzden sürekli balık tüketmeyen kişilerde göz sağlığının korunması adına balık yağı takviyelerinden yararlanmak doğru olacaktır.

- Enflamasyonun Azalmasında Rol Oynar: Bağışıklık sisteminin virüslere ve enfeksiyonlara karşı vermiş olduğu tepkinin sonucunda enflamasyon ortaya çıkar. Bu vaziyet, savunma sisteminin doğal tepkisidir. Bununla beraber kronik enfeksiyonlardan bazısı, romatoid artrit gibi rahatsızlıklar, otoimmün hastalıklarda ve alerjilerde şiddetli derecede olumsuzluklara neden olabilir. Enflamasyonun dindirilmesine destek olan balık yağı takviyesi, bu tür hastalıklarda şikayetlerin en aza inmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi gibi olumlu etkiler bırakarak, ilaçlara olan bağımlılığın azaltılmasında rol oynar.

Balık Yağı Nasıl Kullanılır, Aç mı Yok mu?

Balık yağının kullanımıyla alakalı belli bir zaman vermek doğru değildir. Fakat balık yağının, yüksek lif içeren besinler ile aynı anda tüketilmesi tavsiye edilmemektedir. Örnek olarak balık yağı gece uyumadan önce alınmışsa, lifli besinler kahvaltıda tüketilmelidir. Bununla beraber balık yağının tok karna tüketilmesi daha faydalıdır.

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