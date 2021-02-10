Balon Zinciri Yapımı: Doğum Günü İçin Evde Balon Zinciri Nasıl Yapılır?

Çeşitli organizasyonlarda zincir balon yapmak hem eğlencelidir, hem de maliyet açısından daha uygundur. Organizasyon firmalarına gerek kalmadan sizlerde kendi evlerinizde zincir balon süslemelerinden yapabilirsiniz.



Balon Zinciri Malzemeleri



Zincir balon yapabilmek için bazı aparatlara ihtiyaç duyulur. Bu malzemelerin tamamlanması ile birlikte zincir balon yapım aşamasına geçilebilir. Bu malzemeler şunlardır:



- Balonlar

- Zincir balon aparatı

- Balon pompası

- Yapışkan kroşe



Bu malzemelerin hazırlanmasının ardından zincir balon yapabilmek mümkündür. Zincir balonlarda çok sayıda balon olmasından dolayı kişilerin balonları kendileri şişirmeler oldukça zordur. Bu nedenle zincir balon yapabilmek için mutlaka balon pompasının da bulundurulması gerekir.



Balon Zinciri Nasıl Yapılır?



Balon zinciri yapabilmek için ilk olarak gerekli malzemeler alınmalı ve balonların renkleri, belirlenmelidir. Bu malzemelerin hazır olmasından sonra şu adımlar takip edilmelidir:



- İlk olarak balon pompası yardımı ile tüm balonlar şişirilmelidir.

- Şişirilen balonlar balon aparatına geçirilmelidir. Zincir aparatı deliklerine balonlar teker teker geçirilmelidir.

- Bu şekilde balon zincirinin hazırlanmasından sonra yapışkan kroşe ile balonlar istenilen düzende istenilen alana tutturulur.

- Daha sonra hazırlanan balon zincir yapışkan kroşe ile duvara tutturulur.

- Yapılacak bu işlemler sonucunda zincir balon süslemeleri hazır olacaktır.



Bu işlemler sırasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunur. Genellikle 5 metre balon zincire 110 adet balon sığmaktadır. Burada balonların aynı ebatta şişirilmesi de çok önemlidir. Aynı ebatlarda şişirilen balonlar zincire yetiştirilerek zincir balon hazırlanır.



Balon zinciri yaklaşık 5 dakika gibi kısa bir sürede hazırlanabilir. Ayrıca yapışkan kroşenin üzerinde 4 adet yuvadan 2 tanesinin arasından 1 metre uzunluğunda rafya veya dayanıklı ip geçirilerek bağlanır. Genellikle 5 metre bir balon zinciri için her bir metrede bir yapışkan kroşe takılmalıdır. Ardından bu şekilde duvara sabitlenebilir.