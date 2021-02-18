Balyaj Nedir? Balyaj Saç Nasıl Yapılır?

Balyaj ile saçlara doğal bir şekilde renk tonu geçişi yapılmaktadır. Saçlarınızda büyük değişiklikler yapmayı düşünmüyorsanız balyaj ile küçük ama şık değişimler yapabilirsiniz. Balyaj tekniği saçların çok daha sağlıklı ve ışıltılı görünmesini de sağlamaktadır.

Balyaj Nedir?

Balyaj sayesinde kadınlar saçlarına küçük ama etkili bir değişim yapabilirler. Bu şekilde de güzelliklerine güzellik katmış olurlar. Balyaj işleminde saç rengi ile fazla oynanmamaktadır. Sadece saçın uç kısımlarına boyama işlemi uygulanır. Bu şekilde boya saç derinize çok fazla etki etmemiş olur. Bunun yanında daha sağlıklı, ışıltılı ve bakımlı saçlara kavuşmuş olursunuz.

Saçların uç bölgelerine renk geçişi yapıp ışıltılar verilerek balyaj işlemi yapılmaktadır. Bu işlem saçın sanki güneşte doğal bir şekilde açılmış gibi bir görüntü oluşturur. Bu sebeple de oldukça doğal bir işlemdir. Doğallıktan yana olanlar için balyaj tekniği oldukça iyi bir tercih olacaktır.

Balyaj Saç Nasıl Yapılır?

Balyaj, saç boyama işlemlerinden daha farklı bir teknikle yapılmaktadır. Dilerseniz bir kuaföre giderek, dilerseniz de evinizde kendiniz balyaj yapabilirsiniz. Balyaj işlemi için saçınızın kendi renginden bir ton açık bir renk ile saç uçlarınızı boyamanız gerekir. Bu işlemde saç diplerinizi boyamanıza gerek yoktur.

Balyajın doğal görünmesi için saç renginiz ile uyguladığınız boya arasında yumuşak geçiş olması gerekir. Bunun için boyayı uygulamanızın ardından tarak yardımı ile tarayıp geçişin daha yumuşak ve doğal olmasını sağlayabilirsiniz. Boyanın üzerinde yazan süreye uygun olarak bekleyip sonrasında saçınızı yıkamanız gerekir.