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13.07.2020 - 18:15 |

Bamya tohumunun faydaları nelerdir? Bamya tohumu kolajen içerir mi? Bamya tohumu nasıl kullanılır?

Bamya sağlık açısından faydalı oluğu için uzun zamandır tercih edilen sebzeler arasında yer almaktadır. Bamya sebzesi kadar bamya tohumunun da sağlık açısından faydaları bulunur. İçerdiği potasyum ve C vitamini sayesinde bamya tohumunun sağlık açısından birçok faydası var. Peki, bamya tohumunun kullanım alanları nelerdir? Bamya tohumu nasıl kullanılır? Bamya tohumunun faydalarını henüz bilmiyorsanız sizler için araştırıp bir araya getirmiş olduğumuz bilgilere göz atabilirsiniz...

Bamya tohumunun faydaları nelerdir? Bamya tohumu kolajen içerir mi? Bamya tohumu nasıl kullanılır?
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Bamya tohumunun faydaları genellikle birçok kişi tarafından bilinmiyor. Bamya tohumu içerdiği potasyum, B vitamini  C vitamini, folik asit , ve kalsiyum bakımından oldukça zengindir. Bamya tohumunun faydalarını öğrendikten diyetinize bamya tohumunu dahil etmek isteyeceksiniz.

Bamya tohumu zengin lif içeriğine sahiptir. Bamya tohumunun en önemli faydaları arasında hızlı kilo verdirme etkisinin bulunmasıdır. Bamya tohumu aynı zamanda vücudun şeker miktarının dengelenmesi için de kullanılır. Bamya tohumunun içerisinde kolajen de bulunur. Bamya tohumunun faydaları hakkında yeterince bilgi sahibi değilseniz sizler için araştırıp bir araya getirmiş olduğumuz bamya tohumun faydalarına göz atabilirsiniz....

Bamya tohumunun faydaları nelerdir Bamya tohumu kolajen içerir mi Bamya tohumu nasıl kullanılır

Bamya tohumunun faydaları nelerdir? Bamya tohumu neye iyi gelir?

Anti stres özelliği vardır

Bamya tohumu özlerinin farelerin kan akışında antioksidan, anti-stres etkisine sahip olduğuna dair kanıtlar vardır. Stres düzeylerini yönetmek, diyabet yönetiminin önemli bir parçasıdır. Uzun süreli, yüksek stres seviyeleri kan şekeri seviyelerinin yükselmesine neden olabili . Ruh sağlığının iyi olması diyabet hastalıklarının engellenmesinde en önemli etkendir. Bamya tohumlarını kullanarak diyabetin önüne geçebilirsiniz.

K vitamini zenginidir

Bamya tohumundaki en bol vitamin vitamin K'dır. Bu vitamin kemikleri güçlendirmeye yardımcı olur ve kanın pıhtılaşmasını kolaylaştırır. Bamya tohumu, bu nedenle osteoporoz, kırıklar ve aşırı kanamayı (yaralanma veya kanama bozukluklarını) önlemeye yardımcı olur .

Tümör hücrelerinin büyümesini engeller

Bamya tohumu, tümör hücrelerinin büyümesini engeller.

Karaciğeri korur

Bamya tohumları düzenli olarak tüketildiğinde karaciğer sağlığını korumaya yardımcı olur.

 

Bamya tohumunun faydaları nelerdir Bamya tohumu kolajen içerir mi Bamya tohumu nasıl kullanılır

Diyabeti önlüyor

Bamya tohumu içerdiği kuersetin, kateşin, epikateşin, rutin ve prosiyanidin gibi antioksidanlar sayesinde halk arasında şeker olarak bilinen diyabet hastalığını önlemede etkili bir sebze türü olarak karşımıza çıkıyor.

Kolon kanserini önlüyor

Yemeklerinize bamya tohumu ekleyerek vücuttaki birçok sağlık sorununa neden olan kolon kanserini önlemeniz mümkün. Bunun için özellikle yaz aylarında sebze olarak bamya veya bamya tohumlarını tercih edebilirsiniz.

Kolajen içeriği sayesinde cildi canlandırır

Cildin elastikiyetini kaybetmesi ve cildin kuruması gibi kolajen yapıyı etkileyen durumlarda içinde bulunan çinko, cildin kolajen üretimini hızlandırır ve düzenler. 

Bamya tohumu nasıl kullanılır?

Bamya tohumlarını tıpkı kahve çekirdeklerini çeker gibi temiz bir öğütücüden çekerek toz haline getirebilir ve bu şekilde french press'in içine koyup üzerine sıcak su ekleyere  kahve demler gibi demleyebilirsiniz.

Dilerseniz akşamdan bir su bardağı oda sıcaklığındaki suyun içine 9-10 adet bamya tohumu atıp sabaha kadar bu şekilde bekletebilir, sabah uyanınca da bu suyu içebilirsiniz. Suyunu içtikten sonra yine dilerseniz 9-10 adet bamya tohumunu da yutabilirsiniz.

Bamya tohumu nasıl elde edilir?

Bamya bir taraftan meyvesini oluştururken üst tarafında yeni çiçekler açar. Üzerindeki bamyalar toplanmazsa bitkinin üzerinde kurur ve içerisindeki tohumlarda olgunlaşır. Tohum alınacak bamyalar bitki üzerinde bırakılarak iyice olgunlaşması sağlanır. Olgunlaştığı bamyanın çatlamasıyla anlaşılabilir. İyice olgunlaşan ve çatlamaya hazır bamyalar bir tepsi içerisinde biriktirilir. Bamyaların içerisindeki tohumların dökülmesi sağlandıktan sonra dökülen tohumlar alınır ve saklanır.

Bamya tohumu zayıflatır mı?

Bol lif içeren bamya tohumu uzun süre tok tuttuğu için kilo vermek isteyenlerin de gözdesidir.  

 

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