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18.02.2020 - 12:01 |

Banyo lifiniz bakterilerle kaplı olabilir

Vücut bakımınız söz konusu olduğunda, cildinizi iyice temizleyip ölü derilerden arındırdıktan sonra bir vücut losyonu ile nemlendirmek en basit ve en bilinen yöntem olabilir. Ancak söylentiye göre banyo yaparken kullandığımız lif ve süngerler bakterilerin en sevdiği yerlerden biri!

Banyo lifiniz bakterilerle kaplı olabilir

Banyo veya duşta ıslanan banyo lif ve süngerleri bakterilerin büyümesi için ideal bir ortam haline gelir. Lifin üzerinde bulunan bakterilere ek olarak, insan vücudundan ve ev ortamından yeni bakteriler bulaşabilir. 

Banyo lifiniz her kuruyup, ıslandığında içinde bulundurduğu bakteri sayısı artar.

Kuru bir ortamda bile, bakteriler nemlendirildiğinde hala hayatta kalabilir ve büyümeye devam edebilir. Çoğumuz, banyo liflerini kullandıktan sonra duşta bırakmak ve bakterilerin gelişmeye devam edebileceği nemli bir ortamda tutmaktan dolayı suçluyuz!

Peki, banyo liflerini nasıl temiz tutar? Çalışmalar bir lif kabı bulundurmanızı ve bu kabı ve banyo lifinizi en az iki hafta boyunca (duş ve nemli ortamların dışında) tamamen kurumasını sağlayarak; bakterilerden kurtulmak için çamaşır suyu ile düzenli olarak temizlemenizi önerir.

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