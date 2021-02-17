Baş Ağrısı Nedenleri Nelerdir? Şiddetli Baş Ağrısı Neden Olur?

Baş ağrısının nedenleri, baş ağrısının tipine göre değişir. Genetik olarak migrene yatkın olan kişilerde baş ağrısı meydana gelebilir. Baş ağrısının tedavisi, baş ağrısının çeşidine ve tipine göre değişir.

Şiddetli Baş Ağrısı Neden Olur?

Çevresel etkenler de baş ağrısını tetikleyen etkileyen faktörler beyinde aktivasyon oluşturur. Bu aktivasyon ise, beyin damarlarında genişleme yaparak kimyasal maddelerin açığa çıkmasını sağlar. Tüm bunlar sinirleri uyararak ağrıya neden olur. Sekonder tipi baş ağrılarının pek çok farklı sebebi olabilir.

Bu nedenler arasında sinüs, kulak zarı, enfeksiyonlar, beyin zarı iltihapları, kan damarlarında oluşan hasarlar, damar tıkanıklıkları, anevrizma, malformasyonlar, hipertansiyon ve tümörler yer alır. Aynı zamanda kadınlarda adet sancısı ile birlikte baş ağrısı görülebilir. Baş ağrısının en önemli tetikleyicileri arasında stres yer alır. Baş ağrısının tedavisinin doğru bir şekilde yapılabilmesi için baş ağrısının temelinde yatan sebebi bulmak ve tespit etmek gerekir. Bu sayede geçici bir ağrı mı yoksa migren kaynaklı bir ağrı mı olduğu tespit edilir. Kısa süreli ve geçici ağrılar, genellikle tedavi gerektirmeden kendiliğinden geçer.

Sürekli Baş Ağrısı Neden Olur?

Sürekli bağ ağrılarının altında sekonder bir neden olup olmadığının araştırılması gerekir. Periyodik ağrılar, hastalarda süreklilik kazanmışsa hastanın çok sayıda ilaç kullanmış olma ihtimali ve altında yatan psikolojik sebeplerin yattığı düşünülmelidir.

Baş Ağrısı Nasıl Geçer?

Baş ağrısı tedavisinde kullanılacak çok sayıda ilaç bulunuyor. Migren tedavisindeki asıl amaç, baş ağrısını tetikleyici nedeni azaltarak sinir sistemindeki hassasiyeti ve ağrı sırasında ortaya çıkan damar ve damar çevresini baskı altına alır. Baş ağrısı için yapılan temel tedavi, koruyucu ve atak tedavisi olmak üzere ikiye ayrılır. Burada hastanın ağrılarının sıklığı doğru tedavi uygulanması için çok önemlidir.

Hastanın ayda bir ya da iki defa ağrısı oluyorsa ağrı sırasında tedavi önerilir. Ağrı tedavisinde genellikle steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlar, ağrı kesiciler, ergotaminli ilaçlar ve triptanlar kullanılır. İlaçlar, sürekli kullanıldığı zaman böbreklerde ve diğer organlarda geri dönülmez hasarlara neden olabilir. Bu nedenle ağrı kesiciler, atağın başında alınmalıdır. Koruyucu tedavide ise ilaçlar her gün alınır.

Baş Ağrısı Nedeni İle Ne Zaman Doktora Başvurulmalıdır?

Ağrı sürekli ve artan bir şiddete sahipse,

Ağrıyı ilk defa hisseden kişinin yaşı 10'dan az ya da 50'nin üstündeyse,

Daha önce hissedilen ağrının şiddeti ve şekli değiştiyse ve tedaviye cevap vermiyorsa,

Baş ağrısı şimdiye kadar hayatınızda karşılaştığınız en şiddetli ağrıysa ve bu ağrı bir aktivite sonrasında ortaya çıkmışsa (cinsel ilişki, ağır bir yük kaldırmak) mutlaka vakit kaybetmeden doktora gitmeniz gerekir.

Baş Ağrısı için Kullanılan Alternatif Tedavi Yöntemleri

Gerilim tipi baş ağrısında gerilim ve gevşeme eğitimi

Migrende akupunktur

Kronik ağrılarda doku masajı, magnezyum, Riboflavin, ‘fever few’ bitkisi içeren ilaçlar verilebilir. Bu tedaviler bazı hastalarda etkili olabilir.

Son yıllarda botoks baş ağrısı tedavisinde çok sık kullanılan tedavi yöntemleri arasında yer alıyor. Fakat bu tedavi, çok pahalı bir alternatif tedavi yöntemi olduğu için en çok tercih edilen tedavi yöntemleri arasında yer almıyor.

Stres kaynaklı baş ağrılarında loş ışıklı bir ortamda gözlerinizi kapatarak dinlenmeniz ağrınızın azalmasını sağlayabilirsiniz.