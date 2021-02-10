Basur Ne Demek? Basur Hastalığı Ağrısı Nasıl Geçer?

Basur, makat çevresinde ve rektumun alt kısmında varislere benzer şekilde olan şişmiş damarlardan oluşan bir rahatsızlıktır. Hemoroid olarak da adlandırılan basur için pek çok sebep sayılabilir.



Basur Ne Demek?



Toplum içerisinde yetişkinlerin neredeyse dörtte birinde basur görülmektedir. Hemoroid çoğu zaman belirti göstermez. Bazı durumlarda ise kaşıntı, rahatsızlık hissi ve kanama gibi şikayetler de görülebilir.



Özellikle hemoroid içinde kan pıhtısı oluşması şiddetli bir ağrıya neden olur. Bu nedenle tedavi için de pıhtının boşaltılması gerekir. Hemoroidler anüsün dış kısmındaki cilt altına yerleşir ise buna eksternal denilir. Bunun yanı sıra rektum denilen kalın bağırsağın son kısmında bulunduğu takdirde buna internal hemoroid denilmektedir. Varislere benzeyen şişmiş damarlardan oluşan basur sosyal yaşamda rahatsızlık hissi verir.



Basur Hastalığı Ağrısı Nasıl Geçer?



Basur hastalığının ilerlemesi ve çeşidine göre tedavi yöntemleri belirlenir. Basurda genel olarak etkili ilaçlar ve farklı ameliyatsız yöntemler kullanılabilir. Basuru iyileştirmek adına ilaçlar başarılı olmazsa ve hemoroid ileri derecedeyse cerrahi tedavi uygulanır.



İlaç ve cerrahi tedavilerin yanı sıra basur ağrısını geçirmek için sıcak suyla banyo yapılmalıdır. Halk arasında oturma banyosu olarak da bilinen bu yöntem basur ağrılarını da dindirebilir. Bitkisel ilaçların kullanılması da basur hastalığının ağrılarını dindirebilir. Basur hastalığı olan kişiler posalı besin, sebze ve meyve tüketimini de arttırmalılar.



Basurdan Korunma Yöntemleri Nelerdir?



- Basuru önlemenin en iyi yolu dışkının mutlaka yumuşak tutulmasıdır.

- Basurdan korunmak için yüksek lifli gıdalar tüketilmeli. Özellikle meyve, sebze ve tahıl tüketimi arttırılmalı.

- Besinlerden yeterli miktarda lif almayan kişiler lif içeren gıda takviyesi de kullanabilirler.

- Basur hastalığına yakalanmamak için günlük su tüketim miktarının arttırılması gerekir. Günde en az sekiz bardan su ve alkol içermeyen sıvılar tüketilmelidir.

- Dışkılama ihtiyacı olduğunda beklemeden hemen tuvalete gidilmelidir. Bu şekilde kabızlığın da önlenmesi önem taşır.

- Basurun en önemli nedeni olan kabızlığı önlemek için aktif bir hayat sürülmesi yararlı olur. Bu nedenle bol bol egzersiz yapılmalıdır. Basuru aşırı kilolar tetiklediği için kilo vermek de önemlidir.

- Uzun süre oturmak da basuru etkileyen en önemli faktörler arasında yer almaktadır. Bu durum anüs damarlarında yoğun baskı oluşmasına neden olur.



Basur Hastalığı Belirtileri Nelerdir?



Günümüzde basur ne demek diye merak ediliyor. Hayatı olumsuz etkileyen basurun pek çok belirtisi de görülüyor. Öncelikle anüs etrafında şiddetli kaşıntı ve rahatsızlık hissi ortaya çıkıyor. Bunun yanı sıra dışkıda kan, bölgede oturmakla ağrı görülüyor. İlerleyen boyutlarda ise makattan basurun sarkarak ele gelmesi de görülebiliyor.