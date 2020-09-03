Batur İsminin Anlamı Nedir? Batur Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Batur ismi Türkçe kökenlidir. Kelime olarak da en bilinen anlamları kahraman, bahadır ve cesurdur. İsim olarak ülkemizde az kişi tarafından tercih edilmiştir.



Batur Ne Demek?



Batur isminin cinsiyeti erkek ve rengi mavidir. Daha çok Anadolu Türkçesinde yaygınlaşmış bir isimdir. Modern erkek isimleri arasında sayılmaktadır. Sıfat ve isim olarak kullanılmaktadır. Batur ismin anlamları ise şu şekildedir:

Savaş ve muharebelerde gösterdiği üstün başarı ve güç ile rakibine karşı üstünlük kazanan kişi

Cesur

Kahraman

Yiğit

Bahadır (Türk Dil Kurumundaki manası)

Cengaver

Dilaver

Arkasından kuvvetli bir yağış meydana getiren şiddetli rüzgar

Ay gibi olan

Moğol ve Türk dillerinde kahraman savaşçılara verilen onursal unvan.

Görüldüğü üzere Batur ismi ve kelimesi birden fazla manaya gelmektedir. Taşıdığı anlamlar itibariyle de erkek çocuklarına verilen bir isimdir. İsmin kelime anlamları dışında karakter ve fiziksel özellikleri de şu şekildedir:

Sinirleri saman alevi gibidir. Bir anda parlayıp kolay sakinleşirler.

Hırslı ve azimlidirler. Özellikle iş hayatında aklına koyduklarını yaparlar.

Tutumlu ve sabırlıdırlar.

Mükemmeliyetçidirler. Bu sebeple eleştirilmekten hoşlanmazlar.

Gururlarına düşkündürler.

Her zaman ön planda olmak isterler. Etrafındakilerden de her daim takdir beklerler.

Analitik düşünürler.

Düzenli ve titizdirler.

Mantıklarını ve zekalarını iyi kullanırlar.

Yardımsever kişilerdir.

Büyük gözlere sahiptirler.

Burun yapıları kıvrımlıdır.

Omuzları yuvarlak, gövdeleri kısadır.

Saçları kalın telli ve genellikle gürdür.

Ciltleri pürüzsüzdür.

Batur İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Batur adı Kuran-ı Kerim'deki sure ve ayetlerde geçmemektedir. Manalarının İslam dinine aykırı olmaması sebebiyle kullanımı yaygınlaşmıştır.