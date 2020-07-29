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29.07.2020 - 11:30 |

Bayramda diş ağrısı çekmemek için bunları yapın!

Bayramda diş ağrılarının artması ve diş sağlığının bozulmasını engellemek için bakın bayram boyunca ağız sağlığı ile ilgili hangi noktalara dikkat etmek gerekiyor, Dt. Pertev Kökdemir açıkladı.

Bayramda diş ağrısı çekmemek için bunları yapın!
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Birçok insan ağrıları şiddetlenene veya belirgin bir şişme gelişene kadar diş tedavisi almayı geciktirir. Ağrı şikayeti, her yıl acil diş hekimliği ziyaretlerinin yaklaşık %10'unu oluşturmaktadır .

Diş veya diş eti ağrısı birkaç günden fazla sürerse, ağrının nedenini belirlemek ve uygun tedavi ile sağlığınıza kavuşmak için diş hekiminizden randevu alınması gerektiğini belirten Dt. Pertev Kökdemir, diş ağrısının başlıca nedenlerini sıraladı:

- Diş eti İltihabı veya hastalıkları
- Zayıf fırçalama veya yanlış diş ipi kullanımı
- Diş çürüğü
- Aşınmış diş minesi
- Diş sıkma (bruksizm)
- Diş kırığı
- Eski diş dolguları
- Sinüs problemleri

Evde yapılan ilaçlar

-Küçük diş eti enfeksiyonları doğru ve yeterli diş fırçalama ile birkaç gün içinde kendi kendine kaybolabilir. Bu arada, ağrıyı hafifletmek için hekiminizin önerdiği ağrı kesiciler kullanılabilir.

-Diş üzerine veya çevre diş etine ağrı kesici ilaç ya da kolonya, alkol gibi sıvılar uygulamak hasara neden olabilir, bu nedenle bundan kaçınmak gerekir. Bunun yerine antibakteriyel bir gargara kullanmak en iyisidir.

-Diş aralarına biriken yiyecek kalıntılarını temizlemek için ağrıyan bölgeyi bir diş fırçasıyla dikkatlice temizlemek ve dişetine zarar vermeden diş ipi kullanmak ağrının hafiflemesini sağlayabilir.

-Eğer tansiyon probleminiz yoksa evinizde kolayca uygulayabileceğiniz diğer bir yöntem de tuzlu su ile gargara yapmaktır. Bunun için 1 çay kaşığı tuzu, 1 bardak suya karıştırın. Hazırladığınız çözeltiyi 1 dakika boyunca ağzınızda çalkalayarak tükürün. Bunu özellikle yemeklerden sonra yaparak, ağrının hafiflemesini sağlayabilirsiniz. Tuzlu su ağzınızdaki yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlayacaktır.

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