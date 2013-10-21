Bebek arabası alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Özellikle yeni anne babalar; yeni nesil bebek arabalarıyla bir yandan bebeklerinin konforunun artmasının huzurunu yaşarken, diğer yandan da bu arabaların sağladığı kullanım rahatlığı ve pratikliğiyle hayatları kolaylaşıyor. Farklı satış noktalarındaki farklı bebek arabası modelleri bebek arabası alırken karar vermenizi zorlaştırırken Inglesina Türkiye Distribütörü Medizane A.Ş. CEO'su Can İmir, bebek arabası alırken dikkat edilmesi gereken en önemli noktaları anlattı.

Bebek arabasının TS EN 1888 belgeli olmasına dikkat edin!



Alacağınız bebek arabası üzerinde olması gereken en önemli belge TS EN 1888 belgesidir. Bu belge ürünün Avrupa güvenlik normlarında uygun olarak üretildiğini gösterir. Alacağınız bebek arabasında TS EN 1888 belgesine uygun olduğunu gösteren belgenin olmasına muhakkak özen gösteriniz



Bebek arabasının kullanım kolaylığını test edin!



Bebek arabalarının kolayca açılıp kapanabilmesi ve taşınabilmesi çok önemlidir. Bu bakımdan tek elle katlanabilen bir model kullanımda büyük kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca arabada bebeğin yönünü çift taraflı olarak kendinize ve çevreye döndürebilmeniz ve arabanın katlandığında az yer kaplaması diğer fark yaratan özelliklerdir. Bunların dışında arabanın ağırlığı, tekerleklerinin 360' dönebilmesi araba seçiminde önemli kriterlerdir.



Bebeğin konforu için uygun olup olmadığına bakın!



Sizin kullanım kolaylığınızın yanı sıra, bebeğinizin arabadaki konforu da önemlidir. Oturma şiltesinin kalınlığı, sırt dayanağının farklı seviyelere ayarlanabilmesi, tentesinin kademeli olarak her mevsim koşuluna uygun olarak tamamen kapanabilmesi ve kapandıktan sonra bebeğinizi görebileceğiniz bölgenin isterseniz şeffaf tente görünümü sağlanması, isterseniz fermuarla açılabilmesi bebeğinizin konforu için dikkat edebileceğiniz faktörlerdir.



Satın alacağınız araba yaşam tarzınıza uyuyor mu?



Medizane A.Ş. CEO'su Can İmir ebeveynlerin yaşam tarzının bebek arabası modeli seçerken belirleyici unsur olduğuna dikkat çekiyor. Örneğin; tabiatı seven anne ve babalar, uzun doğa yürüyüşleri için büyük tekerlekli bir modeli seçerken, şehir sokaklarında veya alışveriş merkezi gibi iç mekanlarda gezmeyi sevenler ise daha hafif ve manevra kabiliyeti yüksek, tek elle ve tek hamle ile katlanabilen çok pratik bir modeli tercih edebilirler.



Güvenli olup olmadığını test edin!



Arabaları hafif yapmak uğruna arabalar dayanıksız metallerden yapılabiliyor. Metal aksamının sağlamlığından ve emniyet mekanizmasının bebek – çocuk tarafından kolay açılabilir OLMADIĞINI test edin.



Manevra kabiliyeti özelliği var mı, inceleyin!



Tekerlerin 360 derece dönebilmesi, aktivasyon mekanizmasının ve fren sisteminin kolay kullanımınızda olmasına dikkat ediniz.



Garanti süresini öğrenin ve yaygın servis ağı olup olmadığını öğrenin!



Garanti süresi ve ulaşılabilirlik: Bebek arabasının garanti belgesinin olması çok önemlidir İleride çıkabilecek arızaları da düşünerek, satış sonrasında da servis hizmeti verebilecek bir üreticiyi tercih etmeniz önemlidir Üretimi bitmiş ya da bitmek üzere olan bir arabayı tercih etmeyiniz. Firmanın servis merkezlerinin yaygın olmasına ve servis kalitesine de dikkat ediniz.



Türkiye’nin en sevilen bebek arabası modeli: “Inglesina TRILOGY modeli”



Inglesina ürün grubunun en yenisi olan Trilogy; modern tasarımı ve renkleriyle, silinebilir şasesi ve kumaşıyla, en pratik teknik çözümleriyle, haklı talepleri olan ebeveynlerin yaşam kalitesini arttıran bir bebek arabasıdır. Trilogy ile her hareket daha kolaydır.



INGLESINA'nın yeni bebek arabası; TRILOGY! Son derece pratik ve manevra kabiliyeti yüksek. Trilogy seyahat sistemini oluşturan tüm unsurlar (oturma ünitesi ve tersine döndürülebilen huggy araç koltuk grubu 0+), bir konfigürasyondan diğerine tek hamle ile hızlı ve pratik dönüştürme işlemi sağlayarak, tek hamle ile bebek arabasının şasesine takılabilmekte ve aynı şekilde çıkarılabilmektedir.



Trilogy, bilyeli ve 360 derece dönebilen tekerlek özelliği ile mükemmel manevra kabiliyeti sağlamaktadır. Tekerleklerin aktivasyon mekanizması, aktif fren kolu ile parmak uçlarınızdadır. Trilogy'nin açılıp kapanması kategorisinin en iyisi olup, tek elle ve merkezi kontrollerle gerçekleştirilebilir.

Inglesina ürün grubunun en yenisi olan Trilogy; modern tasarımı ve renkleriyle, silinebilir şasesi ve kumaşıyla, en pratik teknik çözümleriyle, haklı talepleri olan ebeveynlerin yaşam kalitesini arttıran bir bebek arabasıdır. Trilogy ile her hareket daha kolaydır.

INGLESINA'nın yeni bebek arabası; TRILOGY! Son derece pratik ve manevra kabiliyeti yüksek. Trilogy seyahat sistemini oluşturan tüm unsurlar (oturma ünitesi ve tersine döndürülebilen huggy araç koltuk grubu 0+), bir konfigürasyondan diğerine tek hamle ile hızlı ve pratik dönüştürme işlemi sağlayarak, tek hamle ile bebek arabasının şasesine takılabilmekte ve aynı şekilde çıkarılabilmektedir.

Trilogy, bilyeli ve 360 derece dönebilen tekerlek özelliği ile mükemmel manevra kabiliyeti sağlamaktadır. Tekerleklerin aktivasyon mekanizması, aktif fren kolu ile parmak uçlarınızdadır. Trilogy'nin açılıp kapanması kategorisinin en iyisi olup, tek elle ve merkezi kontrollerle gerçekleştirilebilir.