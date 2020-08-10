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10.08.2020 - 13:30 |

Bebek bakarken oluşan bel ve sırt ağrıları nasıl önlenir?

Bebek bakarken anneleri en zorlayan konuların başında bebeğin kucakta taşınması geliyor. Doğumdan sonra ağırlığı 3-3.5 kg olan, daha sonra ağırlığı 10 kg’a kadar çıkan bebeğin günde en az 20-50 defa kucağa alınması, emzirilmesi, altının değiştirilmesi, bakımının yapılması düşünülürse annelerin ne kadar bel ve sırt ağrısına yakalanma riskinin olduğu kolayca görülür. Peki, anneler kendilerini olası olumsuzluklardan korumak için neler yapmalı? Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof.Dr. Turan Uslu anlattı

Bebek bakarken oluşan bel ve sırt ağrıları nasıl önlenir?
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Tekrarlayan hareketler, eğilip doğrulma, uyanma, uykusuzluk, çocuktan kaynaklanan stresler annenin kaslarını yorar ve onu bir ok ağrılı duruma yatkın hale getirir. Bunun için koruyucu bir program uygulanması oldukça önemlidir. Daha önce bel ağrısı geçiren anneler için bu program çok daha fazla önem arz eder. İşte bebek bakarken oluşan bel ve sırt ağrılarını önlemenin yolları...

- Doğum sonrası annenin günde en az 3 defa 10 dk egzersiz programı yapması çok uygun olacaktır.

- Bel hastaları, sırt kasları ve karın kaslarını güçlendirmeleri çok önemlidir. Ayrıca boyun ve omuz kasları da ihmal edilmemelidir.

- Doğum sezaryenle yapılmışsa 10-15 gün dinlenilmelidir, egzersiz yapılmamalıdır. Bu sürenin sonunda egzersizlere başlanmalıdır.

- Doğumdan 1.5-2 ay sonra doğum öncesi kiloya dönülmelidir.

- Bebek kollar uzatılarak değil, göğüse yakın bir mesafeden kucağa alınmalı ve anne aynı zamanda eğilmemeye dikkat etmelidir.

Bebek bakarken oluşan bel ve sırt ağrıları nasıl önlenir

- Anne bebeği kucağına almak için dizlerini bükmeli, çocuk kucağa alınmadan önce karın kasları gerilmeli çocuğu kaldırmak için bacak kaslarını kullanmalıdır.

- Çocuk alınırken ve oturtulurken mama sandalyesinin tepsisi çıkarılmalıdır.

- Çocuk karyolasına konulurken ve alınırken karyolaya olabildiğince yakın durulmalıdır.

- Anne yürüyüşe çıktığı zaman bebeği kucağında değil önünde veya arkasındaki bir askıda taşımalıdır.

- Anne çocuğu kalçasının üzerine yük gelecek şekilde taşımamalıdır. Bu şekilde taşıma dengeyi bozarak bel kaslarına fazla yük binmesine sebep olur. Bunun sonucunda bel, sırt ve bacak ağrıları görülebilir.

- Emzirme esnasında bebeğin üzerine eğilinmemeli bebek yukarı bir yerde tutulmalıdır.

- Kullanılan otomobil mutlaka 4 kapılı olmalıdır. Bebek otomobile bindirilirken ve otomobilden alınırken arabaya çok yakın olunmalıdır.

 

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