Bebek denemelerinde bu şarkıları dinleyin!

Anket sonucunda çiftlerin %55'inin uygun müzik olmadan sevişemediği ve %77'sinin ise müziğin bebek yapma sürecinin bir parçası olduğu görüldü. İşte çiftlerin bebek denemeleri esnasında en çok dinlediği şarkıların listesi:



1. Adele – Someone Like You



2. Kings Of Leon – Sex On Fire



3. R. Kelly – Bump N’ Grind



4. Bruno Mars – Just The Way You Are



5. Marvin Gaye – Let’s Get It On



6. James Blunt – You’re Beautiful



7. Boyz II Men – I’ll Make Love To You



8. Marvin Gaye - Sexual Healing



9. Eric Clapton – Wonderful Tonight



10. Silk – Freak Me