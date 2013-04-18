18.04.2013 - 14:28 |
Bebek denemelerinde bu şarkıları dinleyin!
Yabancı bir şirket tarafından yapılan ankette çiftlerin seks esnasında dinlediği müziğin önemli olduğunu belirttiği ortaya çıktı.
Anket sonucunda çiftlerin %55'inin uygun müzik olmadan sevişemediği ve %77'sinin ise müziğin bebek yapma sürecinin bir parçası olduğu görüldü. İşte çiftlerin bebek denemeleri esnasında en çok dinlediği şarkıların listesi:
1. Adele – Someone Like You
2. Kings Of Leon – Sex On Fire
3. R. Kelly – Bump N’ Grind
4. Bruno Mars – Just The Way You Are
5. Marvin Gaye – Let’s Get It On
6. James Blunt – You’re Beautiful
7. Boyz II Men – I’ll Make Love To You
8. Marvin Gaye - Sexual Healing
9. Eric Clapton – Wonderful Tonight
10. Silk – Freak Me