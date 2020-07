Bebek öncesi konuşulması gereken 5 konu

Tüm yaşıtlarınız çocuğa karışmış olabilir. Ancak bu sizin hazır olduğunuz anlamına gelmez. Her ikiniz de gerçekten bebek istiyor musunuz, buna karar vermeniz gerekmektedir.



Bebek bakımını üstlenmek için belirli miktarda paraya ihtiyaç duyulur. Hamilelik döneminde işten çıkmanız gerekecektir. Doğum masraflarının yanı sıra sizin de hamilelik için ihtiyaçlarınız olacaktır. İyi bir bütçe planlaması yapılmalıdır.



Her iki taraf da genetik rahatsızlıkları olup olmadığını incelemelidir. Var ise buna göre önlemler alınmalıdır.



Bebek büyütürken farklı bakış açıları çocuğun gelişimini olumsuz etkiler. Çocuğunuz doğmadan ne tür bir yol izleyeceğinizi oturup konuşun.



Bebekle birlikte sosyal hayatınızda da değişiklikler görülecektir. Bakımını her ikiniz de üstlenebilmelisiniz. Uykusuz gecelere ve yorgun günlere hazır olup olmadığınızı, sorumluluk paylaşımlarını tartışın.