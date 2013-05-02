02.05.2013 - 16:18 |
Bebekler anne karnında seksi hisseder mi?
Hamile kaldığınızda tüm hayatınız değişir. Elbette her şey değil! Cinsel hayatınız belirli kısıtlamalarla devam edebilir. Peki, bebeğiniz seks yaptığınızda ne hisseder?
Korkularınız yersiz. Cinsel ilişki bebeğinizi rahatsız etmez veya suyunuzun bulunduğu kesenin yırtılmasına neden olmaz. Amniyotik kese ve rahim kasları bebeğinizin hiç bir şey hissetmemesini sağlar. Ancak orgazm sonrasında bebeğin de kan basıncının artmasıyla daha hareketli hale geldiğini fark edebilirsiniz.
Partneriniz bir şey hisseder mi?
Hamilelikte seks esnasında erkeklerin daha çekingen olduğu bilinmektedir. Zarar veririm korkusuyla daha hassas davransalar da pek bir şey hissetmeyecekleri gerçeği değişmez.