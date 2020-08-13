Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇocuk Sağlığı Haberleri Bebekler ve çocuklar yazın nasıl giydirilmeli? - Bebekler en çok nereden üşür?
13.08.2020 - 15:50 |

Bebekler ve çocuklar yazın nasıl giydirilmeli? - Bebekler en çok nereden üşür?

Bebekler ve çocukların yazı sağlıklı geçirebilmesi için kıyafet seçimi büyük önem taşıyor. "Bebeği giydirirken nelere dikkat edilmeli?", "Bebeklerin en çok neresi üşür?", "Bebek ve çocukların arı ve böcek sokmalarından nasıl korunur?", "Kıyafet alırken hangi kumaşlar tercih edilmeli?", "Bebeklere nazar boncuğu takmak doğru mu?" sorularının cevabını merak ediyorsanız Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Musa Bostancıoğlu'nun sözlerine kulak verin...

Bebekler ve çocuklar yazın nasıl giydirilmeli? - Bebekler en çok nereden üşür?
ABONE OL

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Musa Bostancıoğlu, bebekler ve çocukların yazı sağlıklı geçirebilmesi için kıyafet seçiminin önemini vurguladı. 

Anne-babaların yaptığı en büyük hatalardan biri bebeklerinin üşüyüp üşümediğini onun el ve yüz ısısına bakarak karar vermeleri olduğunu aktaran Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Musa Bostancıoğlu, ''Bebeğin ne eli ne de yüzü onun beden ısısı hakkında bilgi verir. Bebeğin rüzgardan yüzü üşümüştür ancak vücudu sıcak olabilir.

"Bebekler en çok boyunlarından üşür"

Unutmayın ki bebekler en çok boynundan üşür. Bu yüzden yaz sıcaklarının rehavetine kapılıp bebeğinizi rüzgarlı ya da klimalı ortamda korumasız bırakmayın. Yanınızda mutlaka ince bir battaniye ve yedek kıyafet bulundurun'' dedi.

''Parlak renkli kıyafette arı sokma riski var''

Yazın bebek ve çocukların vakit geçirdiği açık havadaki gizli tehlikelere de dikkat çeken Dr. Bostancıoğlu, ''Açık havada, park, bahçe ve havuz kenarlarında sıcak çarpmasının yanı sıra böcek ve arı sokması gibi gizli riskler var. Çocuklarınıza yazın dışarı çıkarken açık renkli, ince, teri çeken kıyafetler giydirin. Parlak renkli çiçek baskılı kıyafetler böcek ve arıları çekebilir. Böcek ve arı sokmalarından korumak için parlak renkli ya da çiçek baskılı giysiler giydirmeyin, saçlarına şekillendirici ya da krem sürmeyin, parfüm sıkmayın. Bebekler için üretilmiş sinek kovucu spreyler, vücudun açıkta kalan yerlerine koruma amaçlı sıkılabilir'' şeklinde konuştu.

Bebekler ve çocuklar yazın nasıl giydirilmeli - Bebekler en çok nereden üşür


Polyester kıyafet isilik yapıyor, pamuk ve keten tercih edin

Bebek ve çocuk giysisinde yüzde yüz pamuk ve keten olanların tercih edilmesi gerektiğini belirten Dr. Bostancıoğlu, sentetik, naylon ve polyester kumaşlardaki risklere dikkat çekti. Dr. Bostancıoğlu sözlerine şöyle devam etti:

''Aileler yazın renklerine aldanıp terleten sentetik kıyafetlere yöneliyor. Oysa sentetik kumaşlar bebeğin cildini tahriş edip cilt hastalıklarına yol açabiliyor. Bu tür kumaşlar cildin havalanmasını engellediği için cilt sıcak ve terli kalıyor. Bu durum isilik ve pişikten egzamaya kadar pek çok cilt sorununa zemin hazırlıyor''.

Nazar boncuğu takmayın çünkü...

Dr. Bostancıoğlu, aileleri bebek aksesuarları konusunda da uyararak sözlerini şöyle tamamladı: ''Bebekler, kıyafetindeki düğmeleri, fermuar parçalarını, kurdele iplerini yerinden çıkararak yutabilir. Nazar boncuğu, altın takılar ve bileklikler de annenin fark edemediği sırada kopup bebeğin yutmasıyla solunum yollarının tıkanmasına sebep olabilir. Bu yüzden bebeğe bu tür aksesuarları takmamakta fayda var."

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Yakın çevrenizde gelişen olaylar gündeminizi etkileyebilir. Zihinsel mücadele gerektiren konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Öğle saatlerinde ilgilendiğiniz işlerinizde hata yapma riskiniz artabilir, dikkatli olmanızda fayda var. Bazı konularda elinizde olmayan nedenlerden dolayı bitişler olabilir. İçsel süreçler yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili elinizde olmayan nedenlerden sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Gizli kalmış konular gündeminizi meşgul edebilir. Öğle saatlerinde uğraştığınız işlerle ilgili net kararlar alamayabilirsiniz. İş hayatınızla ilgili mücadele etmeniz gereken konular meydana gelebilir. Gün içinde alacağınız destekleri iyi değerlendirin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendinizle ilgili yeni başlangıçlar yapmak için mücadele vereceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. Kontrolünüzü elden bırakmayın. Öğle saatlerinde daha az risk taşıyan olaylara yönelebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün uğraştığınız konularda bilemediğiniz nedenlerden dolayı sonlanmalar olabilir. Üzerinde uzun zamandır çalıştığınız olaylarda çözülme meydana gelebilir. Bu durum kendi iç dünyanıza çekilmenize neden olabilir. Öğle saatlerinde olaylar daha bulanık hale gelebilir.  Zorlandığınız konularda mücadele etmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentileriniz de gizli kalmış olaylardan dolayı sıkışmalar meydana gelebilir. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı işlerinizi sonlandırmak zorunda kalabilirsiniz. Uğraştığınız işler öğle saatlerinde dağınıklık yaşayabilirsiniz. Sosyal konularla ilgilenmek ve kafanızı dağıtmak isteyebilirsiniz. Gençlerle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızda çözülmeler yaşayabilirsiniz. Uğraştığınız konularla ilgili feragat edebilirsiniz. Zorlanmalar yaşayacağınız konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Üstlerinizle mücadele içine girebilirsiniz. Öğle saatlerinde kendinizi dağılmış hissedeceğiniz zamanlar var. İşlerinizde risk almak için uygun bir gün olmayabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendi iç dünyanızda yeni ufuklara açılabilirsiniz. Yeni şeyler öğrenmek için hevesli bir gündesiniz. Uğraştığınız konularla ilgili bitişler ve sonlanmalar olabilir. Yaşadığınız olaylarla ilgili zorlanacağınız konular ön plana çıkabilir. Korku hissettiğiniz konularla yüzleşebilirsiniz. Sabırlı olmanız gereken zamanlar içindesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Endişe duyduğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir. Ortaklı para konularıyla ilgileneceğiniz zamanlar içindesiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar sizi rahatsız edebilir. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı işlerinizde bitişler meydana gelebilir. Feragat etmeniz gereken konular oluşabilir. Gün içinde akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İkili ilişkilerinizle ilgili bitişler meydana gelebilir. Eşinizle ilgili konularda sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Öğle saatlerinde uğraştığınız işlerde hata yapma olasılığınız yüksek, dikkat göstermenizde fayda var. Gün içinde uyum ve denge arayışı içinde olabilirsiniz. Sizi uğraştırabilecek konulara karşı daha özenli davranmanız gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızda elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplar olabilir. Çalışma arkadaşlarınızla mücadele gerektiren durumlar yaşayabilirsiniz. Gün içinde sizi yoran yıpratan konulara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Öğle saatlerinde dağıldığınızı hissedebilirsiniz. Sorumluluklarınızın üstesinden gelmekte zorlanabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi ifade edeceğiniz işlere yönlenebilirsiniz. Bu konularda mücadele vereceğiniz zamanlar var. Uğraştığınız konularda bitişler olabilir.  Bu durum sizi kabullenmeye itebilir. Keyif aldığınız şeyler için harcamalar yapabilirsiniz. Gençlerle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde hobilerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailenizle ilgili gizli kalmış konular gündeminizi meşgul edebilir. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı içsel süreçler yaşayabilirsiniz. Bu durum kendi iç dünyanıza dönmenize neden olabilir. Öğle saatinde yaşayacağınız dalgınlık sizi hatalara itebilir. Evinizle ilgili mücadele edeceğiniz durumlar sizi zorlayabilir. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Aslıhan Değerli Aytoğan
Aslıhan Değerli AytoğanTelevizyonun insan psikolojisine etkisi
Aylin Çetinkaya
Aylin Çetinkaya Yazın cilt bakımına dikkat
Op Dr Caner Kaçmaz
Op Dr Caner KaçmazCerrahisiz gençleşme
Uzman Fizyoterapist Mehmet Ünal
Uzman Fizyoterapist Mehmet ÜnalKabızlık ve bütüncül yaklaşım
Betül Yergök
Betül Yergökİnsanlar seni nasıl tanıyor?
Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
Op.Dr. Evrim UçkunkayaSağlıklı bir cilt için nasıl beslenmeliyiz?
Alp Türkalp
Alp TürkalpKoronavirüs sürecinde diyaliz
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir TaşAğustos ayı bahçe bakımı
Uzman Diyetisyen Emel Yılmaz
Uzman Diyetisyen Emel YılmazGıda katkı maddeleri
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşYoğurtlu semizotu salatasıyla kırmızı erik dolması tarifi
En Çok İzlenen Videolar
Oksidatif Stres ve DNA hasarları sperm sağlığını tehdit eder mi?Oksidatif Stres ve DNA hasarları sperm sağlığını tehdit eder mi?
Kemoterapi veya ışın tedavisi sperm sağlığını nasıl etkiler, tedavisi nasıl olur?Kemoterapi veya ışın tedavisi sperm sağlığını nasıl etkiler, tedavisi nasıl olur?
Kalp ritim bozukluğu nasıl tedavi edilir?Kalp ritim bozukluğu nasıl tedavi edilir?
Kalp ritim bozukluğunun nedenleri nelerdir?Kalp ritim bozukluğunun nedenleri nelerdir?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Unutkanlık yaşayanlar dikkat! Şah damarınız tıkalı olabilir

Unutkanlık yaşayanlar dikkat! Şah damarınız tıkalı olabilir

Şahika Ercümen geri dönüşümün önemine dikkat çekmek için boğaza daldı

Şahika Ercümen geri dönüşümün önemine dikkat çekmek için boğaza daldı

Böyle incir görülmedi! Mersin'in lezzeti dikenli incir tatlıya dönüştürülecek

Böyle incir görülmedi! Mersin'in lezzeti dikenli incir tatlıya dönüştürülecek

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzeti "Kandıra dartısı" coğrafi işaret yolunda

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzeti "Kandıra dartısı" coğrafi işaret yolunda

Sıradaki Haber