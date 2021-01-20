Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Bebeklerde bronşit belirtileri nelerdir? Bebeklerde bronşit nasıl geçer, tedavi yöntemleri nelerdir?
20.01.2021 - 13:46 |

Bebeklerde bronşit belirtileri nelerdir? Bebeklerde bronşit nasıl geçer, tedavi yöntemleri nelerdir?

Bebeklerde sıkça rastlanan bronşit, akciğerlere giden büyük hava yolu geçitlerinin genellikle iltihaplanması durumudur. Bebeklerde normalden daha sert nefes alma ve fazla mukus üretimi ile kendini gösterir fakat çoğu zaman endişelenecek bir durum oluşturmaz. Bebeklerde görülen bronşit rahatsızlığının belirtileri kendini ne şekilde gösterir ve tedavi yöntemleri nasıl olur detaylarıyla derledik.

Bebeklerde bronşit belirtileri nelerdir? Bebeklerde bronşit nasıl geçer, tedavi yöntemleri nelerdir?
ABONE OL

Bir enfeksiyon durumu olan bronşit, yaygın olarak kuru ya da ıslak öksürük şeklinde belirtilere sahiptir. Birkaç hafta içerisinde iyileşir ve herhangi bir komplikasyona sebep olmaz.

Bebeklerde bronşit belirtileri

Bronşit bebeklerde gözlemlendiğinde şu şekilde belirtiler göstermektedir:

- Ana belirti olarak kuru ya da ıslak öksürük

- Burun akıntısı, boğaz ağrısı ve öksürük

- Hafif ateş

- Hafif kesilmiş ve hırıltılı bir nefes

- Çok hırıltılı bir göğüs ve nefes darlığı

- Şiddetli öksürme ve hırıltı

- Nefes almakta zorlanma ile beraber yüksek ateş

Şüphelenme durumunda uzman bir doktora başvurarak gerekli tanıların yapılması sağlanmalıdır. Gerekli işlemler ile semptomların hangi rahatsızlığa ait olduğu çözülebilir. Bronşit yetişkinlerde daha sık görülür fakat bebekler ve çocuklarda da çıkma ihtimali bulunmaktadır.

Bebeklerde bronşit tedavisi

Genellikle 1-2 hafta içerisinde bronşit iyileşir ve çoğunlukla herhangi bir komplikasyona sebep olmaz. Bebekte öksürük ve hırıltı geçmez ise uzman doktor kısa süreli olarak anti-astım ilacı tavsiye edebilir. Eğer bronşit sebebinin bakteriyel bir enfeksiyondan dolayı olduğu düşünülüyorsa ya da geçmeyen bir öksürük varsa doktor antibiyotik önerebilir. Bununla beraber bronşit genellikle bir viral enfeksiyon olduğundan dolayı antibiyotikler etki etmeyeceği için çok önerilmez.

Öksürük ilaçları, bronşit öksürüğüne genellikle yardımcı olmaz. Öksürük şiddetini ve süresini azaltmak için bal tüketilebilir fakat 12 aydan küçük bebekler için bal tüketimi, zehirlenme riskinden dolayı tehlikelidir ve kullanılmamalıdır. Bunun yanında bu semptomlara sahip bebeklere bol bol sıvı takviyesi yapılması gerekmektedir.

Özellikle kış aylarında iç mekan havası, havayollarını kurutabilir ve mukusun yapışmasına neden olabilir. Öksürük tıkanıklığını gidermek ve hava yolundaki mukus tabakasını yumuşatmak için bebek odasında buharlaştırıcı veya hava nemlendirici kullanılabilir. Doktor kontrolünde kullanılmak kaydı ile burun tıkanıklığını azaltmak için burun spreyi kullanılabilir. Aynı zamanda burun tıkanıklığını azaltmak için bebekler dik tutulmalı sürekli yatırılmamalıdır.

Bebeklerde oluşan bronşit için ne zaman doktora götürülmeli?

- Geçmişte oluşan astım atakları varsa,

- Yüksek ateş varsa,

- Sürekli öksürük varsa,

- Nefes alırken hırıltı ya da nefes darlığı yaşanıyorsa,

- Mukusta kan varsa,

- Nefes almakta güçlük çekiyor ya da çok daha hızlı ve fazla nefes alıyorsa mutlaka uzman bir doktordan yardım alınmalıdır.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün yeni başlangıçlar yapmak için atılımlarda bulunabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularda hassasiyetler oluşabilir. Hayal gücünüze dayalı işlerde daha başarılı olabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde iletişimden kaynaklı problemler çıkabilir. Gün içinde beslenmenize dikkat etmelisiniz. İşlerinizi daha iyi hale getirmek için çabalayacağınız bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün elinizde olmayan nedenlerden dolayı kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları organize etmeniz gerekebilir. Eksiklikleri tamamlamak için uygun zamanlar olacaktır. Gün içinde fedakâr bir yapıda olabilirsiniz. Öğlen saatlerinde hayatınızda yenilik yapmak isteyebilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gelecek planlarınızla ilgili fedakârlık yapmak durumunda kalabilirsiniz. Aşk ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir. Yaratıcılığınızı kullanmak isteyeceğiniz zamanlar var. İşlerinizi detaylandırmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda eksiklerinizi tamamlamak için zaman ayıracaksınız. İletişimden kaynaklı sıkıntılar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün iş hayatınızla ilgili gelişmeler olabilir. Öğleden sonraki zamanlarda üstlerinizle ilişkileriniz önem kazanabilir. Karşıt fikirlerde olduğunuz insanlara karşı empati kurmanız gerekebilir. Farklı konularda yeni işlere girişmek isteyebilirsiniz. Mevcut işlerdeki eksikleri tamamlamanız gerekebilir. Bürokratik engellerle uğraşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde yeni başlangıçlar yapmak için fırsatlar kovalayabilirsiniz. Kendiniz için yeni oluşumlar içinde olabilirsiniz. Özgürlük hissi içinde olacağınız zamanlar var. Beklenmedik konuşmaların içinde kalabilirsiniz. Akademik konular ilginizi çekebilir. Düşüncelerinizi paylaşmak için yakın çevrenizdeki kişilerle buluşma planlayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gündeminiz kalabalık olabilir. İkili ilişkileriniz önem kazanacaktır. Fazla ateşli davranabilirsiniz. İletişimde olduğunuz kişilere karşı özellikle dikkatli olmanızda fayda var. Gün içinde yaratıcılığınızı kullanmak isteyeceğiniz işlere yönelebilirsiniz. Sanatsal uğraşlar ilginizi çekebilir. Akışta kalmaya özen göstermeniz gereken bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Evinizle ilgili konularda eşinizle farklı düşünceler içinde olabilirsiniz. Bazı konulara karar vermekte zorlanacağınız zamanlar var. Özgürlük konusunda fazla baskıcı davranabilirsiniz. Sakin kalmanız gereken durumlar olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda eksiklikleri tamamlamak için fırsatlarınız olacak. Akşam saatlerinde sanatla ilgili programlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma arkadaşlarınızla ilgili konularda fedakâr davranabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları daha iyi hale getirmek için çaba sarf edeceksiniz. Bazı konuları düzeltmek durumunda kalabilirsiniz. Öğlen saatlerinde iletişimden kaynaklı sıkıntılara dikkat etmenizde fayda var. Özgürlüğünüz bugün daha önemli olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yaratıcılık gereken konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Sanatsal uğraşlar keyfinizi yerine getirecektir. Farklı konulara ilgi duyabilirsiniz. Evinizi düzenlemek için fırsat yaratabileceğiniz bir gündesiniz. Bugün harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken zamanlar içindesiniz. Bazı konularda daha kolay risk alabileceksiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ailevi konular önem kazanabilir. Babanızla ilgili olan konulara biraz daha dikkat etmelisiniz. Keyfinizi kaçırmamaya özen gösterin. Özgürlüğünüz için savaşmanız gerekebilir. İletişimden kaynaklı yanlış anlaşılmalar olabilir. Sorumlu olduğunuz işlerinize daha fazla eğilmeniz gereken bir gündesiniz. Eksiklerinizi tamamlamak durumunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi meşgul edebilir. Kendinizi farklı işlere yönelmiş durumda bulabilirsiniz. Öğle saatlerinde iletişimden kaynaklı problemler yaşayabilirsiniz. İlgilendiğiniz konuları farklı tarafından alıp, ortamı sakinleştirebilirsiniz. Gün içinde ticari görüşmeler önem kazanabilir. Detaylara dikkat etmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün maddi konularda daha fazla mesai harcayabilirsiniz. Bütçeleme yapmak ve kendiniz için yeni yatırım paketleri hazırlayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda eksikleri tamamlamak ve işlerinizi daha iyi hale getirmek isteyebilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Sanatsal konularla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Nurzat Elmalı
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Nurzat ElmalıRobot yardımıyla diz ve kalça ameliyatı daha güvenli
Lale Kaya
Lale KayaGüzellik ve estetik anlayışında Y kuşağı
Senem Aydın
Senem AydınAslı Melisa Uzun: Hayalim uluslararası çalışmaya devam etmek
Dyt Mahir Tekgöz
Dyt Mahir TekgözYeni nesil fitness ve SEI JUNG
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaBurun estetiği en çok sorulan sorular?
Uzman Diyetisyen Esra Işıkdemir
Uzman Diyetisyen Esra IşıkdemirTanışma
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tek
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen TekYöneticilik tuzağına düşmeden yönetmek
Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra Baripoğlu
Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra BaripoğluKovid-19'un yol açtığı psikolojik problemler
İç Mimar Nilay Eker
İç Mimar Nilay Eker2021 dekorasyon trendleri
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluKorkutuculuğa son ver!
En Çok İzlenen Videolar
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yirmilik diş belirtileri nelerdir? 20'lik diş ağrısı nasıl geçer, tedavi edilir?

Yirmilik diş belirtileri nelerdir? 20'lik diş ağrısı nasıl geçer, tedavi edilir?

Güneş alerjisi nedir, belirtileri nelerdir? Güneş alerjisinden kurtulmanın yolları

Güneş alerjisi nedir, belirtileri nelerdir? Güneş alerjisinden kurtulmanın yolları

Çocuklarda dikkat dağınıklığı belirtileri nelerdir? Nedenleri ve tedavi yöntemleri

Çocuklarda dikkat dağınıklığı belirtileri nelerdir? Nedenleri ve tedavi yöntemleri

Sağlıklı uyku için doğru yatak seçimi nasıl olmalı?

Sağlıklı uyku için doğru yatak seçimi nasıl olmalı?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet