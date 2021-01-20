Bebeklerde bronşit belirtileri nelerdir? Bebeklerde bronşit nasıl geçer, tedavi yöntemleri nelerdir?

Bir enfeksiyon durumu olan bronşit, yaygın olarak kuru ya da ıslak öksürük şeklinde belirtilere sahiptir. Birkaç hafta içerisinde iyileşir ve herhangi bir komplikasyona sebep olmaz.

Bebeklerde bronşit belirtileri

Bronşit bebeklerde gözlemlendiğinde şu şekilde belirtiler göstermektedir:

- Ana belirti olarak kuru ya da ıslak öksürük

- Burun akıntısı, boğaz ağrısı ve öksürük

- Hafif ateş

- Hafif kesilmiş ve hırıltılı bir nefes

- Çok hırıltılı bir göğüs ve nefes darlığı

- Şiddetli öksürme ve hırıltı

- Nefes almakta zorlanma ile beraber yüksek ateş

Şüphelenme durumunda uzman bir doktora başvurarak gerekli tanıların yapılması sağlanmalıdır. Gerekli işlemler ile semptomların hangi rahatsızlığa ait olduğu çözülebilir. Bronşit yetişkinlerde daha sık görülür fakat bebekler ve çocuklarda da çıkma ihtimali bulunmaktadır.

Bebeklerde bronşit tedavisi

Genellikle 1-2 hafta içerisinde bronşit iyileşir ve çoğunlukla herhangi bir komplikasyona sebep olmaz. Bebekte öksürük ve hırıltı geçmez ise uzman doktor kısa süreli olarak anti-astım ilacı tavsiye edebilir. Eğer bronşit sebebinin bakteriyel bir enfeksiyondan dolayı olduğu düşünülüyorsa ya da geçmeyen bir öksürük varsa doktor antibiyotik önerebilir. Bununla beraber bronşit genellikle bir viral enfeksiyon olduğundan dolayı antibiyotikler etki etmeyeceği için çok önerilmez.

Öksürük ilaçları, bronşit öksürüğüne genellikle yardımcı olmaz. Öksürük şiddetini ve süresini azaltmak için bal tüketilebilir fakat 12 aydan küçük bebekler için bal tüketimi, zehirlenme riskinden dolayı tehlikelidir ve kullanılmamalıdır. Bunun yanında bu semptomlara sahip bebeklere bol bol sıvı takviyesi yapılması gerekmektedir.

Özellikle kış aylarında iç mekan havası, havayollarını kurutabilir ve mukusun yapışmasına neden olabilir. Öksürük tıkanıklığını gidermek ve hava yolundaki mukus tabakasını yumuşatmak için bebek odasında buharlaştırıcı veya hava nemlendirici kullanılabilir. Doktor kontrolünde kullanılmak kaydı ile burun tıkanıklığını azaltmak için burun spreyi kullanılabilir. Aynı zamanda burun tıkanıklığını azaltmak için bebekler dik tutulmalı sürekli yatırılmamalıdır.

Bebeklerde oluşan bronşit için ne zaman doktora götürülmeli?

- Geçmişte oluşan astım atakları varsa,

- Yüksek ateş varsa,

- Sürekli öksürük varsa,

- Nefes alırken hırıltı ya da nefes darlığı yaşanıyorsa,

- Mukusta kan varsa,

- Nefes almakta güçlük çekiyor ya da çok daha hızlı ve fazla nefes alıyorsa mutlaka uzman bir doktordan yardım alınmalıdır.