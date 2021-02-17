Bebeklerde Burun Tıkanıklığı Ve Hırıltı Neden Olur, Nasıl Geçer?

Burun tıkanıklığı ile birlikte başlayan bu durum beraberinde ateş yükselmesiyle öksürüğü de getirmektedir. Bu vaziyet; soğuk algınlığı ya da grip enfeksiyonlarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Bebeğin burnunun tıkandığı anlaşıldığı anda müdahale edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda ağlama nöbetleri ve uykusuz geceler kaçınılmayacaktır.

Bebeklerde Burun Tıkanıklığı Neden Olur?

Bebeklerde burun tıkanıklığının sebebi;

- Evin ya da bebeğin odasının kuru olması, bebeklerin burunlarının tıkanmasına sebep olur. Odaları ve evin belli bir düzeyde olması gerekir.

- Mevsimsel olarak yaşanan burun tıkanıklığı, mevsim geçişlerinde meydana gelebilir. Bu konu kimi zaman alerjinin başlangıcı şeklinde kabul edilmektedir.

- Sinüzit, bebeklerde burun tıkanmasına sebep olan hastalıklar arasındadır. Sinüzitin oluşumu, bebeğin burnunun tıkanmasına sebep olmaktadır.

- Bebeklerde geniz etinin burun tıkanıklığına sebep olduğu belirtilebilir. Yetişkinlerde olduğu gibi geniz eti bebeklerin de burnunu tıkar.

Bebeklerde Hırıltı Neden Olur?

Bebeklerde hırıltı sebepleri;

- Yenidoğan ve birkaç aylık bebeklerde ortaya çıkan hırıltının nedeni, burunlarında yer alan kıkırdaklardan oluşan nefes yolunun normal insanlara göre daha dar olmasından kaynaklıdır.

- Bebekler nefes aldıklarında nefes yollarında oluşan enfeksiyonlar, alerji ve sıvı dolgular bebeğin dar olan burnunu daha fazla daraltacağından, hırıltılı ses çıkarmalarına neden olur.

- Bebeklerin bronşlarının oldukça küçük olması sebebiyle, bronşlarda biriken balgam türü sıvılar, bebeklerin nefes almasında zorluk çekmelerine neden olur. Böyle durumlarda bebekler daha hızlı nefes alarak burunlarından ve göğüslerinden hırıltı gelmesine neden olur.

Bebeklerde Burun Tıkanıklığı ve Hırıltı Nasıl Geçer?

Bebeklerde burun tıkanıklığı ve hırıltının geçmesi adına en çok bilinen, uygulanan yöntem; tuzlu sudur. Bebeklerde yeterli mukoza sıvısı yeterli seviyede salgılanmadığından çok fazla kurur. Bebeklerde burun içerisinde basınç oluşturacak güdü olmadığından kuruluk, tuzlu suyla giderilebilir. Bu durumun çözülebilmesi adına eczanelerde tuzlu su şeklinde satılan deniz suyu ve medikal damlalardan faydalanılabilir.

Burun tıkanıklığını giderecek olan bir başka metot ise burun aspiratörleri olarak tanımlanabilir. Aspiratörler; burun içerisinde negatif basınç oluşturup, burunda biriken sıvıyı çekerek tıkanıklığın giderilmesine yardımcı olur. Solunum yollarında ve genizde oluşan balgamın sökülmesi adına limonlu su kullanılabilir ya da limon suyu bebeğe birkaç damla olarak verilebilir. Bunun dışında bebeğin kaldığı odanın nem oranı mutlaka olarak ayarlanmalıdır.

Bebeklerde Hırıltı Belirtileri Nelerdir?

Enfeksiyon artışı ve hava kirliliğine bağlı şekilde görülme oranı da bebeklerde hırıltının pek çok belirtisi bulunur Anne ve babaların bebeklerde en fazla gözlemlediği hırıltının belirtileri ise aşağıdaki gibi sıralanacaktır;

- Hızlı bir şekilde soluk alıp verme,

- Soluk vermeye bağlı şekilde boyun ile kaburga kasları arasında göğsün içerisine doğru oluşabilen çukur,

- Hızlı soluk alıp verme nedeniyle burun kanallarında ortaya çıkan hareketler,

- Aynı nedenden ötürü göğüs kafesinde ortaya çıkan hareketler.