Bebeklerde Göz Kayması Neden Olur? Bebeklerde Göz Kayması Ne Kadar Sürer, Nasıl Tedavi Edilir?

Bir bebeğin gözünün yaşamın ilk üç ayında dışa doğru kayması yaygın olmakla birlikte, gözün belirgin şekilde içe doğru kayması nadirdir. Bebeklerde göz kayması "infantil ezotropya" olarak adlandırılır.

Bebeklerde Göz Kayması Neden Olur?

Gözleriniz sizi aldatmıyor; yeni doğan bebeklerin gözleri genellikle çaprazlanmış gibi görünür. Bazı bebeklerin, gözlerinin iç köşelerinde ise ekstra deri kıvrımları bulunmaktadır. Bazılarının ise geniş köprülü burunları şaşı bir görünüm verirler. Fakat yaş aldıkça hatlar yerine oturur ve şaşılık kaybolabilir.

Bebeklerde Göz Kayması Ne Kadar Sürer?

Bebeklerin gözleri her zaman mükemmel uyum içinde hareket etmez. Bu durum tamamen normal ve yaygın bir yeni doğan özelliğidir. Dört aylık olduklarında daha gelişmiş ve daha olgun göz-el koordinasyonu ve derinlik algısı sahip olacaklardır. Şayet bu noktadan sonra şaşılık devam ediyorsa mutlaka doktora görünmelidir.

Bebeklerde Göz Kayması Nasıl Tedavi Edilir?

Erken yapılan müdahalelerde potansiyel olarak ciddi, altta yatan herhangi bir hastalığı araştırmak, kaymayı düzeltmek ve buna uygun tedavi yöntemlerine başvurulur. Kalıcı ve uzun vadeli etkiler önlenmelidir. Bebekler ve küçük çocukların bize görme yetileriyle ilgili bir sorun olduğunu söylemenin pek fazla yolu yoktur. Yani, bir sorunu tespit etmenin bir yolu, ezotropya geliştiği zamandır.

Ezotropya herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir. Göz doktoru göz bebeklerini genişleten damlalar kullanacaktır. Bu yöntem çocuğun gözlük kullanıp, kullanmayacağını belirlemeye yardımcı olacaktır. Ayrıca göz doktorunun retinaları ve optik sinirleri altta yatan hastalık belirtileri açısından kontrol etmesi de gerekecektir.

Geleneksel olarak, bu çocuklar için tek tedavi şaşılık cerrahisidir. Ameliyat sırasında, her bir gözün medial rektus kası, gözdeki gerilimi azaltmak ve gözdeki sapmayı azaltmak veya ortadan kaldırmak için 4 ila 6 mm arasında çekilir. Her şeyden önce, göz kayması gelişen çocukların, sadece birkaç haftalık ya da aylık olsalar bile, bir pediatrik göz doktoruna götürülmesi gerekmektedir.