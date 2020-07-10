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10.07.2020 - 16:05 |

Bebeklerde idrar yolu enfeksiyonunu 'akıllı bez' tespit edecek

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa tarafından üniversite-sanayi iş birliği ile geliştirilen bebek bezi sayesinde bebeklerde idrar yolu enfeksiyonları tespit edilebilecek. Bezin yüzeyine yerleştirilen özel solüsyon renk değiştirerek idrar yolu enfeksiyonu olup olmadığını gösterecek

Bebeklerde idrar yolu enfeksiyonunu 'akıllı bez' tespit edecek
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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve özel bir firma tarafından yürütülen üniversite-sanayi iş birliği sayesinde "akıllı bez" geliştirildi. Bu bez sayesinde bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu olup olmadığı tespit edilecek. Akıllı bez çalışmaları Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Banu Güngör ve Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Balcı Ekmekçi tarafından 3 yıl süren çalışma sonucu ortaya çıktı.

Bebeklerde idrar yolu enfeksiyonunun tespitini sağlayan akıllı bezin tanıtım toplantısı İstanbul'da bir otelde gerçekleşti. Toplantıya İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Dekan Prof. Dr. Sait Gönen, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay ve firma CEO'su Endüstri Mühendisi Özcan Arkan katıldı.

Gerçek bir hikayeden ortaya çıktı

İdrar yolu enfeksiyonu sebebiyle yeğeninin böbreğinde yüzde 80'inde işlev kaybı meydana gelmesinin ardından "akıllı bez" üretme fikrinin ortaya çıktığını belirten firma CEO'su Endüstri Mühendisi Özcan Arkan tanıtım toplantısında konuştu. Arkan, "Hastane sürecinde idrarın insan sağlığı hakkında fikir veren önemli bir materyal olduğunu anladık. Çocuklar derdini anlatamıyor. Biz 'bebek bezi üreticisi olarak o idrarı analiz edip bu tip rahatsızlıkları bildirebilir miyiz?' sorularıyla çalışmalarımız başladı" dedi.

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Bu bez ile ön tarama yapılıyor

Ürün çalışmalarında yer ala Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Balcı Ekmekçi, bir bilim kadını ve anne olarak böyle bir ürün ortaya çıktığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Kendi adıma çok mutluyum. Ben de bir anneyim. Bunun toplumsal bir ihtiyaçtan yola çıkarak üretildiğinin altını çizmek istiyorum. Bakteriyel kaynaklı idrar yolu enfeksiyonunun ön tanısını koymak anneler için çok büyük bir işkence. Çünkü idrarı toplamak çok zor. Bununla evde kendi doğal ortamında hali hazırda kullandığınız bebek bezini kullanarak bir ön tarama yapıyorsunuz. Kesinliği çok yüksek olan bir şey. Eğer pozitifse yani pembeyse diğer test sonuçları da pozitif çıkacaktır" diye konuştu.

Bezdeki pembe renk hastalık işareti

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Zeynep Banu Güngör de, "Yaklaşık bir yıl son kullanma tarihi olan bir ürün. İçerisine yerleştirilmiş olan iki tane solüsyon var. Bebek bezinin en dış tabakasında mevcut bunlar. Bakteriyel enfeksiyonlu bir idrarla temas ettiği zaman bebek bezinin dış yüzeyinde pembe bir renk meydana geliyor. Bu renk bebeğin bakteriyel kaynaklı idrar yolu enfeksiyonu geçiriyor olduğuna işaret ediyor" açıklamasında bulundu.

Yaşlılar için yeni ürün müjdesi

Rektör Prof.Dr. Nuri Aydın da üniversite-sanayi iş birliğinin önemine değinerek ilerleyen günlerde yaşlılar için de yeni bir ürün çıkarılacağı müjdesini verdi. Prof. Dr. Aydın, "Üniversite-sanayi iş birliğinde daha çok ön plana çıkmış fakülteler hep mühendislik fakülteleridir. Tıp fakülteleri çok ön plana çıkmaz. Ancak bu ürün çok inovatif bir ürün. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin geliştirmiş olduğu bir ürün raflarda yer alacak. Pek çok patent alınıyor. Ancak bu patentler ticarileştiğinde önem kazanıyor. Bu ortamla yeni ürünlerin de gelişeceğini, halkımızın faydalanacağı ve satın almak isteyeceği ürünler üretileceğini ön görüyorum. Yakında yeni ürünler çıkaracağımızın da müjdesini vermek istiyorum. Bunlardan biri yaşlı bezleriyle ilgili olan bir çalışma. Onlarda enfeksiyon ciddi bir sorun. Bununla ilgili bir ürün de yakında çıkacak" dedi.

 

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