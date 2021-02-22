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22.02.2021 - 10:32 |

Bebeklerde İshal Belirtileri Nelerdiri Kaç Gün Sürer? İshali Kesmek İçin Ne Yapılmalı?

İshal, sosyal yaşamı oldukça olumsuz etkileyen sağlık problemlerinin başında geliyor. Karın ağrısı ve sürekli tuvalete çıkma isteği gibi belirtilerle kendini gösteren ishalin bebeklerde görülmesi anneleri bir hayli tedirgin ediyor. Bu konuda hakkında detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler için "Bebeklerde ishal belirtileri nelerdir? Kaç gün sürer? İshali kesmek için ne yapılmalı?" konu başlıklarını derledik.

Bebeklerde İshal Belirtileri Nelerdiri Kaç Gün Sürer? İshali Kesmek İçin Ne Yapılmalı?
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İshal, kişiyi oldukça halsiz düşüren bir rahatsızlıktır. Bu açıdan bebeklerde ishal görülmesi anneleri endişelendirmesi yanında korkutabiliyor. Özellikle bir haftadan uzun süren ishaller bu korkuyu artırıyor. Annelere bu noktada düşen en önemli görev bebeklerde ishal belirtileri görülmeye başlandığı andan itibaren onları gözlem altında tutmak ve herhangi bir komplikasyon durumunda vakit kaybetmeden doktora başvurmaktır. Bebeklerde ishalin rengi dikkate edilmesi gereken bir husustur. Normalin dışında bir renk değişimi ya da kan görülmesi halinde derhal en yakın hastaneye gidilmelidir. 

Bebeklerde İshal Belirtileri Nelerdir? 

Bebeklerde ishal görülmeden önce huzursuzluk gözlenir. Huzursuzluk akabinde hafif ateş ile belirtiler devam etmektedir. Ateşten sonra bebekler de kusma görülür ve sonrasında ishal başlamaktadır. Bir bebeğin ishal olduğu günlük rutinden daha fazla dışkılama yapması ve bu dışkılamanın aşırı sıvı olması ile anlaşılır. Böyle bir durum ile karşı karşıya kalındığı zaman bebeğin kusmasını önlemek için düzenli bir şekilde beslenmesi gereklidir. Bebekte kusma ve ishal yüzünden sıvı kaybı yaşanır ve buna bağlı olarak bitkinlik görülmeye başlar. 

Bebeklerde İshal Kaç Gün Sürer? 
Bebeklerde ishal süresi her bebek için farklı olabilmektedir. İshalin süresi, ishalin şiddetine ve sıklığına bağlı olarak 1-2 haftayı bulabilmekte veya 2 gün sonra geçebilmektedir. Uzun süren ve geçmeyen ishal durumunda mutlaka bebeğin doktor gözetimi altında tutulması ve doktorun talimatlarına uygun bir şekilde hareket edilmesi gereklidir. 

İshali Kesmek için Ne Yapılmalı? 

Bebeği ishal olan anneler bebeklerde ishalin nasıl kesileceği sorusunun cevabını öğrenmek istiyorlar. Bebeklerde ishalin kesilmesi için ilk olarak doktora başvurulmalıdır. Doktor kontrolü sonrasında reçete edilen ilaçların düzenli olarak kullanımına özen gösterilmelidir. Bebeklerde ishal ilacı iki veya üç doz sonra etki göstererek bebeği iyileştirmektedir. Nadiren ilaç kullanımı sonucu netice alınamayabilir. Bu durumda da doktora başvurularak ishalin geçmediğine dair bilgi verilmelidir.

Bebekler ishal süresince anne sütü kesilmemeli ve bebek daha sık emzirilmelidir. Anne sütündeki vitamin, mineral ve probiyotikler bebeklerin bağırsak fonksiyonlarını düzene sokmaya yardımcı olmaktadır. 

Yeni Doğan Bebeklerde İshal Nasıl Anlaşılır? 

İshalin tanımı Dünya Sağlık Örgütü tarafından; günlük 3 defadan fazla dışkılama, günlük rutinden fazla dışkılama ve sıvı dışkılama olarak ifade ediliyor. Bebeklerin yalnız anne sütü ile beslendiği bir diğer deyiş ile yeni doğan bebeklerde ishal olduğunun anlaşılması ek gıda alan bebeklere kıyasla daha zor olmaktadır. Bunun nedeni anne sütü ile beslenen bebeğin zaten sıvı dışkılamasıdır. Dışkılama sayısı ve diğer belirtilere bakılarak yeni doğan bebeklerde ishalin mevcut olup olmadığı kanaatine varılabilir. 

Bebeklerde İshal Renginin Sarı Olmasının Nedeni Nedir? 

Anne sütü ile beslenen bebeklerin dışkısı çoğunlukla sarı renktir. Bebeklerde sarı ishal görüldüğü zaman bu ön sütün fazla gelmesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca dışkı sümüksüdür. Bu durumda korkulmasına gerek yoktur. Fakat 4-5 gün geçmişse doktora müracaat edilmelidir.

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