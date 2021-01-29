Bebeklerde isilik nasıl geçer, ne iyi gelir? Evde doğal bitkisel çözümler...

Döküntü ve kabarcık ile kızarıklık şeklinde öne çıkan isilik, özellikle bebeğin yıkanmaması ve terli kalması üzerinden ortaya çıkan sorunlar arasında gelir. Tüm yaş grubu bebeklerde kırmızı ve pembe cilt lekeleri şeklinde öne çıkan isilik, ter bezlerinin henüz gelişmemesi ve cilt gözeneklerini küçük olması ile meydana gelebiliyor.



Bebeklerde isilik nasıl geçer?



Kol ve bacaklar ile beraber dirsek başta olmak üzere bebeğin vücudunun birçok farklı bölgesinde isilik meydana gelebilir. Normalde herhangi bir tıbbi müdahale olmadan 3 veya 4 gün içerisinde bu rahatsızlık son bulabilir. Fakat yanma ve kaşıntı ile beraber bir takım kızarıklık söz konusu olduğu zaman enfeksiyondan şüphelenmek mümkün. Böyle durumlarda deri döküntüsüne karşı dermatoloğa gitmek gerekir. Bu doğrultuda losyonlar ile krem ve benzeri tedavi yöntemleri uzman doktor kontrolü altında ele alınır. Böylece yaşam kalitesini arttırmak ve isiliği önemli oranda azaltmak mümkün hale gelir.



Bebeklerde isilik ne iyi gelir?



Pek çok ebeveyn minik yavrularında yaşadıkları bu soruna karşı bebeklerde isilik nasıl geçer sorusunun cevabını öğrenmeye çalışıyor. Bunu önlemek ve aynı zamanda bebeklerin iyileşmesini sağlamak için, belli başlı bazı yöntemler bulunur.



- Sıcak havalarda bebeğim bezini mutlaka serin tutmak gerekir.

- Mutlaka bebek düzenli olarak duş aldırılmalıdır.

- Sıkı olmayan naylon külot giydirmeye dikkat edilmelidir.

- Bebekler yıkanırken mutlaka sabun kalıntısı ya da şampuan kalmamasına dikkat edilmelidir.

- Bebeğin altı sık sık değiştirilmelidir.

- Mutlaka pamuklu kıyafetler giydirilmelidir.



Bu ve benzeri çözüm yöntemlerini ele almak suretiyle, bebeklerde meydana gelebilecek olası isilikler ortadan kaldırılabilir.



Bebeklerde isilik için evde doğal bitkisel çözümler



Özellikle evde doğal bitkisel çözümler eşliğinde bebeklerde isilik sorununu çözmek veya azaltmak mümkün.



- Çay ağacı yağı kullanılabilir.

- Kaşıntı ve kızarmalara karşı magnezyum yağı kullanabilir.

- Bentonit kil değerlendirilebilir.

- Hindistan cevizi yağı ile ilgili bölgede kullanılabilir.

- C vitamini bakımından zengin olan ve cildi koruyan shea yağı kullanabilir.



Bu ve benzeri farklı çözüm yöntemleri ile beraber evde tamamen doğal kaynaklar eşliğinde isiliğe karşı çözüm üretmek mümkün. Tabii geçmeyen durumlarda mutlaka uzman bir doktora başvurmak en önemli husustur.