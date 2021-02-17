Bebeklerde Kabızlık Nasıl Geçer? Bebeklerde Kabızlığı Önleyen Şeyler Nelerdir?

Kabızlık yeni doğan bebeklerde oldukça ender görülür. Ufak bebeklerde kasların oldukça zayıf olması, bağırsakların yavaş çalışması gibi sebeplerle dışkılamada güçlük çekme, gaz sancısı gibi vaziyetler gözlenir. Ancak bu vaziyet, her daim kabızlığın işaretçisi değildir. Bu yüzden, bu problemin görülmesi ile mutlaka olarak bir çocuk doktoruna gidilmesi gerekir. Çözüm yollarına yönelik doktordan bilgi alınacaktır.



Bebeklerde Kabızlık Nasıl Geçer?



Bebeklerde kabızlığın geçebilmesi adına bazı metotlar uygulanabilir. Bunlar;



- Bebeklere masaj yapılması çok iyi bir metottur. Bebeklerin karın kısmına yağ sürerek yarım ay hareketleriyle masaj yapmak, bağırsakların hareketini hızlandırır.

- Bebeğe egzersiz yaptırmak da iyi gelir.

- Bebeğin poposuna gliserin ya da vazelin sürülebilir.

- Bebeğe ılık su içerisinde banyo yaptırmak, kasların gevşemesi için yardımcıdır. Böyle bir durumda bebeğin rahatlaması olasıdır.



Bebeğin kabız olduğu düşünülüyorsa, konu ile alakalı hekime danışmak önemlidir. Bebeklerde kabızlık; besin zehirlenmesi ya da alerjisi gibi rahatsızlıkların işaretçisi de olabilir. Daha önemli durumlardaysa metabolizma bozukluğu ya da doğum kaynaklı bir rahatsızlığın bulgusu şeklinde de kendini gösterebilmektedir. Bu yüzden bebeklerde kabızlık, çok ciddiye alınması gereken bir durum olmakla beraber devam ediyorsa mutlaka olarak hekime danışmak gerekir.



Bebeklerde Kabızlığı Önleyen Şeyler Nelerdir?



Bebeklerde kabızlığı önleyen bazı durumlar vardır. Bu durumlar ise aşağıdaki gibi sıralanabilir;



- Sıcak banyo, bebeğin kakasını daha basit bir şekilde yapmasına katkı sağlar. Bununla beraber banyo esnasında bebeğin karnına masaj yapmak da oldukça yararlı olabilmektedir.

- Bebeğin bacakları ile dairesel hareketler yapılabilir. Bu sayede dışkılarının da bağırsakları boyunca hareket etmelerine olanak tanır.

- Anüsün dış bölümüne vazelin ya da krem sürmek, bebeğin kakasını yapmasını daha kolay hale getirecektir.

- Bebeğin göbek deliğinden başlayıp, karnın dış tarafına doğru, saat yönünde ve tersi şekilde, karna masaj yapılmalıdır. Bebeğin bu durumdan rahatsız olmasıyla beraber durulmalı ve daha sonra yeniden denenmelidir.



Bebeklerde Kabızlık Belirtileri



Bebeklerde kabızlığın belirtileri hakkında bilgi vermek okurlar adına faydalı olacaktır. Bununla beraber bebeklerde kabızlığın varlığından şüphe ediliyorsa aşağıdaki belirtilerin de gözlemlenmesi, bebeğin kabızlığını anlamak için yardımcı olacaktır. Bu belirtiler;



- Karın kısmında sertleşme,

- Kakanın kokulu olması,

- İştah kaybı,

- Kuru, topaklanmış ve sert kaka,

- Ağlama,

- Huzursuzluk,

- Kaka yapmadan önce ağrı,

- Hırçınlık gibi durumlar sıralanabilir.



Bebeklerde Kabızlığa Sebep Olan Durumlar Nelerdir?



Bebeklerde kabızlığa sebep olan bazı durumlar bulunur. Bu durumlar aşağıdaki gibi sıralanacaktır;



- Kalsiyumun yüksek olması,

- Dengesiz ve yetersiz beslenme,

- Endokrin rahatsızlıkları,

- Sinir sistemi bozuklukları,

- İnek sütü alerjisi,

- Potasyumun az olması şeklinde sıralanabilir. Bebeklerde kabızlığın geçmemesi durumunda alanında uzman bir doktora götürmek, sağlık açısından oldukça önemlidir.