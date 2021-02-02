Bebeklerde Kulak Ağrısı Belirtileri Nelerdir, Nasıl Belli Olur? Bebeklerde Kulak Ağrısına Ne İyi Gelir?

Bebekler bazı olaylara çok farklı reaksiyon verebilen oldukça narin canlılardır. Bu nedenle anne ve babalar bebekleri konusunda oldukça hassas yaklaşmaktadır.



Bebeklerde Kulak Ağrısı Belirtileri Nelerdir, Nasıl Belli Olur?



Bebeklerde oluşan kulak ağrısının pek çok nedeni olabilmektedir. Fakat en sağlıklı sonuçların elde edilmesi için aile üyelerinin yapması gereken birkaç önemli müdahale bulunmaktadır. Bu müdahalelerin başında uzman bir doktor tarafında detaylı bir muayene edilmesi işlemidir. Fakat sadece bu muayene ile işlemler sonuca ermemektedir. Ayrıca bireyler duyma için detaylı bir odyolojik muayene içinde de olmalıdır. Sadece odyolojik muayene ve testini yapan odyologlar bu konuda ailelere yardımcı olabilmektedir.



Eğer çocuğunuzda sık sık ağrılı bir ağlama içinde bulunuyor ise bu durumun pek çok nedeni bulunabilmektedir. En kesin çözüm için kesinlikle bir doktor muayenesi altına tutulmalıdır. Çünkü yeni doğan çocuklar için bazı durumlar son derece hayati olabilmektedir. Devamında bebeğin kulak ağrısından şüphelenme durumu var ise bebeğe pek fazla dokunulmadan gözlem yapılmalıdır.



Ve bu gözlemlerin sonucunu detaylı bir şekilde aile hekimi ile paylaşılmalıdır. Çocuğunuzun ileride kalıcı işitme kaybı gibi durumlarla karşılaşmaması için bu detay ve gözlem önemlidir. Eğer bebeğinizin kulak ağrısında şüphe duyuyorsanız bir önlem almadan önce kesinlikle doktor ile iletişime geçiniz. Bu iletişim son derece önemli ve bebeğiniz için hayatidir.



Bebeklerde Kulak Ağrısına Ne İyi Gelir?



İlk olarak halk arasında bebeklerde kulak ağrısı için ne iyi gelir sorusu için pek çok cevap bulunmaktadır. Fakat bu cevapların birçoğu güvenlik araştırması yapılmamış ve son derece tehlikeli olmaktadır. Her türlü bilgiye araştırma yapmadan ve doktoruna danışmadan kesinlikle bebeğinizin üzerinde uygulamayın. Yapılan araştırmalara göre bebeklerde en çok kalıcı sorunların çıkmasında bu tarz hatalar kaynak almaktadır.



Bu nedenle eğer kulak ağrısı problemi var ise doktor ile birlikte hareket etmelidir. Örneğin genellikle kulak ağrısı durumunda bazı testler yapılmaktadır. Bu testler doğrultusunda bebek hakkında en sağlıklı tedavi yöntemi kullanılmaktadır. Yani bazı çocuklar için belki hap belki bir ilaç belki de bir alet kullanılır. Fakat her türlü dikkatli olunup doktor ile birlikte hareket edilmelidir.