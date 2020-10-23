Bebeklerde Normal Ateş Kaç Olmalı? Normal Ve Tehlikeli Ateş Değerleri Nelerdir?

Bazı uzmanlara göre enfeksiyonla mücadele konusunda bebeklerin ateşini düşürmek oldukça etkilidir. Bu noktada bazı bebekler için ateşe hemen müdahale edilmezken, bazı hastalıklar söz konusu olduğunda anında müdahale gerekir. Ancak tüm bunların ötesinde mutlaka bebeğin ateşini her zaman ölçmek ve bebeklerin ateşinin normalde kaç olması gerektiğini bilmek önemlidir.



Bebeklerde Normal Ateş Kaç Olmalı?



En çok merak edilen ve ebeveynler tarafından öğrenilmek istenen konulardan biri, bebeklerde normal ateş kaç olmalıdır. Hem bebeklerde hem de çocuklarda normal ateş 36,4 derecedir. Tabii bu derece çocuktan çocuğa bazı hafif dereceler altında değişkenlik gösterebilmektedir. Yüksek ateş söz konusu olduğunda ise 38 derecenin üzerinde sıcaklık ciddiye alınmalıdır.



Eğer bebeklerde ateş 14 günden az ise akut olarak değerlendirilir. Fakat 14 günden fazla yüksek ateş görünüyor ise o zaman kronik anlam altında ele alınır. Bir de bilinmeyen ateşler vardır ve çok dikkat edilmesi gerekir.



Bebeklerde yüksek ateş sıklıkla belli başlı bazı sebeplerden dolayı meydana gelir. Virüslere bağlı olarak solunum yolu ve sindirim sistemi hastalıkları genelde buna sebep olur. Aynı zamanda orta kulak enfeksiyonu, zatürre ya da idrar yolu enfeksiyonu gibi ciddi hastalıklar da söz konusudur. O yüzden yüksek ateş söz konusu olduğu vakit en yakın zamanda mutlaka uzman bir doktora başvurmak gerekir. Evde yeni doğan bebeklerde anneden gelen mikrop da yine ateş yükselmesine sebep olabileceği için, doğumdan sonra kontrol gerçekleşmektedir.