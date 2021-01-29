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29.01.2021 - 12:47 |

Bebeklerde pamukçuk nasıl geçer, ne iyi gelir? Ağız içi yaraları neden olur?

Bebeklerin damak ve dili ile beraber yanak bölgesinde pamuğa benzeyen lezyon şeklinde bir hastalık oluşur. Candida albicans isimli bir mantarın neden oldu bu durum, özellikle yeni doğan bebeklerde yaygın görülür. Peki, bebeklerde pamukçuk nasıl geçer, ne iyi gelir? Ağız içi yaraları neden olur? İşte bu konuda merak edilenler...

Bebeklerde pamukçuk nasıl geçer, ne iyi gelir? Ağız içi yaraları neden olur?
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Daha çok yeni doğmuş olan bebeklerde meydana gelse bile aslında tüm bebeklerde ortaya çıkan sorunlardan biridir. Özellikle gebelik döneminde annenin kullandığı antibiyotikler ve yaşanan hormon değişiklikleri bu tehlikeli mantarın oluşmasına neden olabiliyor. Böylece bebeğin solunum ve sindirim yollarına iniş yapan mantar, bir hafta içerisinde etkisini gösterir.

Bebeklerde pamukçuk nasıl geçer?

Bebeklerde pamukçuk problemi kendi kendine geçebilen Bir rahatsızlık değildir. Bu sebepten dolayı mutlaka bir uzman doktor kontrolü altında destek almak büyük öneme sahiptir. Özellikle ağız içine yerleşmiş olan pamuk görünümündeki lezyonlar, el yardımıyla dikkatli bir şekilde temizlenmelidir.

Eğer bu yapılmazsa ağız bölgesindeki mukus tabakası hasar görür ve enfeksiyon daha fazla yayılır. En önemlisi pamukçuk için gerçekleştirecek ilaç tedavisidir. Böylece kısa bir zaman içerisinde dil ve damak ile bebeğin yanak kısmındaki pamukçuk lezyonları önemli oranda azalır ve yok olur.

Bebeklerde pamukçuğa ne iyi gelir?

Böyle bir sorun ile karşı karşıya kaldığı zaman pek çok ebeveyn, pamukçuk nasıl geçer sorusunun cevabını öğrenmeye çalışıyor. Bu konuda belli başlı bazı yöntemler ele alınmak suretiyle, bebeklerde meydana gelen pamukçuk sorunundan kurtulmak mümkün.

- Özellikle tedavi için uzman doktor kontrolü altında kullanılan ilaçlar en önemli unsurdur.
- Aynı zamanda lokal antiseptikler ve basit mantar ilaçları kullanılır.
- Mantara karşı antimikotikli damlalar 7 veya 10 gün süreyle kullanılır.
- Eğer annenin göğüs bölgesinde kızarıklık var ise mantar sorunu meydana gelmiş olabilir. Bu doğrultuda annenin göğsü içinde enfeksiyona karşı ilaç tedavisi uygulanır.
- Özellikle biberon ve emzik sterilizasyonu çok önemlidir.
- Mantara karşı uygulanacak olan krem, antiseptik losyon ve damla kullanılabilir.

Bu gibi çözüm yöntemleri ile beraber bebeklerde oluşmuş olan pamukçuk problemi önemli oranda çözüm üretmek mümkün. Özellikle uzman doktor kontrolü altında yapılacak olan tedavi yöntemleri sayesinde, bebeğin dil ve damak ile yanak kısmındaki lezyon şeklindeki pamukçuk sorunları tamamen ortadan kalkar.

Bebeklerde pamukçuk belirtileri nelerdir?

Bebeklerde pamukçuk belirtileri özellikle dil ve damak ile yanak bölümlerinde ortaya çıkabilir. Daha çok ağız içi ile beraber beyaz bir küf tabakası olarak lekeli bir görünüm ortaya çıkarır. Eğer zamanında müdahale edilmez ve tedavi gerçekleşmez ise, birtakım ağrılar söz konusu olabilir. Özellikle emmede ve yutkunmada zorluk çekme, kilo kaybı ile beraber iştahsızlık gibi belirtiler söz konusu olabilir. Aynı zamanda sinirlilik ve isteksizlik gibi durumlar da yine bebeklerde görülen belirtiler içerisinde yer alır.

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