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10.01.2021 - 10:39 |

Bebeklerde reflü belirtileri nelerdir? Bebek reflüsü nasıl geçer, tedavisi nasıldır?

Çoğu bebek günümüzde ilk 1 yıl reflü belirtileri göstermektedir. Bu durumun arkasında henüz gelişimini tamamlayamayan organlar yer almaktadır. Bu nedenle sizler için Bebeklerde reflü belirtileri nelerdir? Bebek reflüsü nasıl geçer, tedavisi nasıldır? Detaylı olarak araştırdık ve derledik.

Bebeklerde reflü belirtileri nelerdir? Bebek reflüsü nasıl geçer, tedavisi nasıldır?
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Reflü bebeklerde sık sık görülen özellikle dünyaya gözlerini erken açmakta olan bebeklerde rastlanılan çok yaygın bir sağlık problemi olmaktadır.

Bebeklerde reflü nedir?

Bebeklerde reflü olmasının sebebi normal doğanlara göre yemek borusu ve de mide arasındaki kas yapısının gelişmemiş olmasıdır. Yenilen besinlerin yemek borusuna geriye kaçması olarak tanımlanmakta olan reflü, emzirme sonrasında kusma ile beraber kendini belli eder. Kusmalar, şiddetlendiğinde ve ya sürekli hale geldiğinde çok tehlikeli olmaya başlamaktadır.

Bebeklerde reflü neden olur?

Bebeklerde reflünün rahatsızlığının görülmesinin arkasında pek çok sebep olabilir. Bunlardan en önemlileri;

- Mide ve ya yemek borusu arasında bulunan kapakçığın tam gelişmemiş olması,

- Daha çok sıvıyla beslenmeleri,

- Sürekli yatar bir pozisyonda olmaları,

- Midenin henüz oldukça küçük olmasıdır.

 Bütün bunların yanı sıra birde bazı yanlış alışkanlıklar bebeklerde reflü gelişmesine yol açabilir. Bu alışkanlıklar;

- Emzirdikten hemen sonrasında bebeğin yatırılması,

- Bebek beslendikten sonra gazının çıkarılmaması,

- Bebeğe çok fazla yedirilmesi,

- Uykudan hemen önce beslemek,

- Bebeğin emerken ve ya beslenirken çok hava yutması,

- Bir yaşına kadar bebeğin hafif eğimli olan bir yatak yerine daha düz bir yatak üzerinde yatmasıdır.

Bebeklerde reflü belirtileri nelerdir?

Genel olarak bebeklerde görülen reflü belirtileri aşağıdaki gibi sıralanmaktadır. Bunlar;

- Beslenme sırasında alınan sütün geri gelmesi,

- Huzursuzluk durumu,

- Bebeklerde beslenmeyi reddetme durumu,

- Beslenme sırasında bebeklerde sık sık geğirme,

- Bebeklerde görülen hıçkırık ve ya öksürük,

- Sürekli tekrarlanan kulak enfeksiyonları,

- Bebeklerde beslenme sırasında sık sık ağlama durumu reflü belirtileri arasında yer almaktadır.

Bebeklerde reflü ne zaman tehlikelidir?

Normal şartlarda bebek 1 yaşına gelinceye kadar, hafif olan dereceli reflü şikayetleri genelde normal kabul edilmektedir. Bebek beslendikten sonrasında yediklerinin çok azını da çıkarabilir. Bu olay fizyolojik reflü olmaktadır. Ancak bu olay 1 yaşından sonrasında kronik bir şekilde hala devam ediyor ve kusmalara öksürük de eşlik ediyor ise mutlaka bir uzman doktora başvurulması gereklidir. Çünkü bu durum artık fizyolojik olmaktan çıkarak patolojik reflüye dönüşmüşte olabilir.

Patolojik reflünün ise en önemli belirtisi bebekte görülen belli bir kilo kaybı olmaktadır. Bunun yanı sıra birde yüksek ateş, dışkısında kan görülüyor ve de karnında şişlik gözlemleniyor ise bebeklerde reflü daha da tehlikeli bir hale gelmiş anlamına gelmektedir. Bu nedenle çok dikkatli olunmalıdır. Bebekte daha ilk belirtiler görüldüğünde bir doktora başvurulmalı erkenden teşhis edilip bir tedavisi yapılmalıdır.

Bebeklerde reflüsü nasıl geçer?

Bebeklerde reflü genel olarak şikayetleri 12.aydan sonrasında görülmeye devam ediyor ise bu noktada doktorun verdiği ilaçlar ve ya ebeveynlerin alışkanlıklarını değiştirmesi de reflünün kontrol altına alınmasında çok etkili olmaktadır. Bu nedenle bebekler şikayetleri var ise mutlaka bir doktora götürülmeli ve tedavisi yapılmalıdır.

Bebeklerde reflü tedavisi nasıldır?

Bebeklerde reflü yaygın olarak görülmekte olduğu için tedavisileri de yaygın olmaktadır. Ebeveynler genel olarak reflü tedavisinde aşağıdaki konulara dikkat etmelidir;

- Bebeklerini az ve sık sık beslemeli ve beslenmeden sonrasında gazı çıkarılmalı,

- Emziren anneler kafeinden mutlaka uzak durmalı,

- Beslenmeden sonra bebekler hemen yatırılmamalı,

- Uyurken bebeklerin başı en az 30 derece yukarıda olmalı,

- Yatmadan yaklaşık en az 2 saat öncesinde emzirilmeli,

- Ek gıdaya geçiş yapan bebeklere alerji riski çok yüksek besinler asla verilmemelidir.

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