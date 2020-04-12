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12.04.2020 - 22:27 |

Bebeklerde Sarılık Belirtileri Neler? Sarılık Nasıl Anlaşılır?

Dünyaya yeni gelen bebeklerin birçoğunda sarılık görülmektedir. Zamanla sarılık kendiliğinden geçse de kimi durumlarda ciddi durumlara yol açabilmektedir. Yetersiz beslenme, genetik nedenler, erken veya geç doğum, sarılığın nedenlerindendir. Aileler dikkatli olmalı ve bebeklerinde görülen sarılık için mutlaka doktora başvurmalıdır. Bebeğin kanında fazla bilirubin birikmesi sonucu deri ve göz aklarında sararma meydana gelmektedir. İşte bebeklerde sarılık belirtilerine ait işaretler hakkında tüm bilgiler.

Bebeklerde Sarılık Belirtileri Neler? Sarılık Nasıl Anlaşılır?

Bebek sarılığının ana belirtisi gözlerin beyazlarının ve cildin sararmasıdır. Genellikle doğumdan sonraki ilk haftada görülen sarılık, hafif derecedeyse kendiliğinden yok olmaktadır. Şiddetli bir sarılık söz konusuysa, bebeğe ışık tedavisi veya kan nakli uygulanmaktadır. Prematüre bebeklerin %90'ında sarılık meydana gelmektedir. Kafada başlayan sarılık, kısa süre içerisinde bütün vücuda yayılmaktadır.

Bebeklerde Sarılık Belirtileri Neler?

Bebeklerin dışkı ve idrar renginde bir farklılık söz konusuysa sarılıktan şüphe edilmektedir. Anne sütü de zaman zaman sarılığa neden olmakta ve anne sütünden kaynaklı sarılık birkaç ay sürebilmektedir. Sarılık tehlikeli bir boyuta ulaşmadığı takdirde, anne sütünün verilmesi kesilmemektedir. Sarılığın tedavi edilmemesi, beyinde kalıcı hasarlara neden olmaktadır.

Sarılık teşhisinin konulabilmesi için bebeğin idrardaki veya kandaki bilirubin miktarı ölçülmektedir. Sarılık yeni doğan bebeklerin büyük çoğunluğunda görüldüğünden, tıbben normal bir durum olarak karşılanmaktadır. Fizyolojik olan sarılık, tehlike boyutuna ulaşmamakta olup kısa süre içerisinde geçmektedir. Bebeğinde sarılık olduğunu fark eden ebeveynler, hiç beklemeden kandaki bilirubin seviyesinin ölçülmesi için doktora götürmelidir.

Sarılık Nasıl Anlaşılır?

Her ne kadar yeni doğan bebeklerde çok sık sarılık görülüyor olsa da her bebekte sarılık görülecek diye bir kaide yoktur. Sarılığı olan bebek emmek istememekte ve sürekli uyku haline geçmektedir. Bebeğin emmek istememesi, bilirubin seviyesini yükseltmekte ve sarılık şüphesi ortaya çıkmaktadır. Bebekte sarılık şiddetli derecedeyse, tiz bir sesle ağlamaktadır.

Doğumdan birkaç gün sonra meydana gelen belirtiler arasında, yüzde başlayan sarılığın kol ve bacaklara yayılması vardır. Göz akının sararması, sarılığın en çok bilinen belirtilerinden biridir. Gün ışığında bebeğe bakılması, bebekteki sarılığın daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır. Bebeğin karın veya burun bölgesine hafif bir şekilde bastırıldığında, bebekteki sarılıktan meydana gelen sarı renk daha iyi bir şekilde görülmektedir.

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