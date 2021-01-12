Bebeklerde soğuk algınlığına ne iyi gelir, nasıl geçer? Yakalanmaması için neler yapılmalı?

Burun, boğaz ve soluk borunda meydana gelen viral bir enfeksiyon olan soğuk algınlığı bebeklerde çok sık görülmektedir. Özellikle kış aylarına girilmesiyle görülmeye başlanan soğuk algınlığının geçmesi için anne ve babaların yapacağı pek çok yöntem bulunur.



Bebeklerde soğuk algınlığına ne iyi gelir?



Hafif bir hastalık olarak sayılabilecek soğuk algınlığı genellikle burun akıntısı ile başlar ve bebekleri oldukça huzursuz eder. Bunun sebebi burun tıkanıklığı ve kolay nefes alınamamasıdır. İlk belirtileri burun tıkanıklığı olan soğuk algınlığında ilk başlarda şeffaf olan ve daha sonra koyulaşan burun salgısı görülmektedir. Bazı bebeklerde ateş, öksürük ve iştahsızlık da yapabilmektedir.



Bebeklerin soğuk algınlığına yakalanması durumunda burun temizliği çok önemlidir. Özellikle bebeklerde burun temizliği büyük rahatlama yaratır. Bunun için doktorların önerdiği tuzlu su damlaları kullanılabilir. Fakat içerisinde tıbbi ilaçlar bulunan burun damlaların gerekli olmadıkça kullanılmaması gerekir.



Bebeklerde soğuk algınlığı nasıl geçer?



Bebeklerde soğuk algınlığının görülmesi durumunda bir doktora başvurulması gerekir. Soğuk algınlığının geçmesi için doktorun vereceği tedavinin düzenli uygulanması oldukça önemlidir. Ayrıca bebeklerde ateş var ise ateşin düşürülmesi de çok önemlidir. Soğuk algınlığında ilk 48 saat ateş görülmesi söz konusu olabilir. Bu durumda bebekler ince giydirilmeli ve ılık banyo yaptırılmalıdır.



Eğer bebeklerde ateş 38 derecenin üzerinde ise ateş düşürücü verilebilir. Fakat 2 aydan küçük bebeklerde ateş önemli bir rahatsızlığın belirtisi olabileceğinden mutlaka uzman bir doktora danışılması ve doktor tarafından verilmediği sürece ilaç kullanılmaması gerekmektedir.



Yakalanmaması için neler yapılmalı?



Soğuk algınlığı küçük çocuklarda ve bebeklerde yılda 6 veya 8 kez görülebilen bir hastalıktır. Bu hastalığa neden olan virüsler kişilerin birbirine doğrudan temas etmesi halinde kolaylıkla bulaşmaktadır. Bu nedenle kolaylıkla bulaşabilen bir hastalık olan soğuk algınlığından bebeğinizi korumak için bazı noktalara dikkat etmeniz gerekmektedir. Dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:



- Bebeklerin kapalı ortamlardan uzak tutulması gerekir.

- Kapalı ortamların sık sık havalandırılması soğuk algınlığını engellemek için çok önemlidir.

- Bebeklerde ve çocuklarda özellikle el temizliğine önem verilmesi gerekir.

- Sağlıklı beslenme ve uyku düzeni de bu hastalıktan korunmanın en etkin yollarından birisidir.