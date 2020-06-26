Bebeklerde ve çocuklarda katarakt neden olur, nasıl fark edilir?

Doğumda ortaya çıkan katarakt konjenital katarakt olarak adlandırılır ve annenin gebelik döneminde geçirmiş olduğu enfeksiyon, gebelikte kullandığı ilaçlar başlıca nedenlerdir. Ancak bazen de hiçbir neden olmadığı halde bazı çocuklarda yine de doğuştan katarakta rastlanabilir.

Gözdeki katarakt nasıl fark edilir?

Bebek ve çocuklarda olan katarakt yoğun olduğunda dışarıdan bakıldığında dikkatli ebeveynler tarafından fark edilebilir. Ancak çok yoğun olmadığında fark edilmesi zordur.

Katarakt belirtileri nelerdir?

Belirtileri arasında bir göz bebeğinin diğerinden farklı olması, katarakt olan gözün beyaz ve donuk renkte olması söylenebilir. Diğer bir özellik ise göz kaymasıdır. Özellikle bebeklik çağlarında ortaya çıkan göz kaymalarında esas nedenin konjenital katarakt olabileceği unutulmamalı.

Bebek ve çocuklarda katarakt varlığının en büyük zararı göz tembelliği yapabilmesidir. Bu nedenle erken tanı ve erken tedavi ile göz tembelliği önlenebilir.

Katarakt tedavisi nasıl yapılır?

Kataraktın tek tedavi yöntemi cerrahidir. Ameliyatın ne zaman olması gerektiği ancak kataraktın yoğunluğuna, tek veya çift taraflı olmasına göre detaylı bir göz muayenesinden sonra göz uzmanı tarafından karar verilir.

Katarakt ne zaman başlar?

Bütün kataraktlar aynı şekilde olmaz. Genelde bütün lensin bulanıklaşması şeklindedir. Diğerlerinde ise sadece bir bölümde oluşup sonra lensin diğer bölümlerine yayılmaya başlar. Kataraktın gelişmesi yıllar alırken bazı durumlarda ise birkaç ay sürebilir. Katarakt iki gözde de aynı anda ama farklı oranda gelişebilir.

Katarakt göz tansiyonuna yol açar mı?

Doğuştan kataraktlı çocukların yaklaşık yüzde 25 ila 50' sinde katarakt ile birlikte göz tansiyonunun olabileceği de unutulmamalı.