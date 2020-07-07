Bebeklerin hassas cildi için doğal bebek serisi

Tamamen doğal ve bitkisel kaynaklı içeriklerle üretilen ürünler annelerin de imdadına koşuyor. Çamaşır temizliğinden, şampuana kadar en hassas çalışmaları yürüten Siveno, bebekler için birbirinden doğal ürünlerle karşımıza çıkıyor. Dermatologlar tarafından test edilip onaylanmış, bebeğinizin hassas cildine yumuşak bir dokunuş yapacak özel içerikleri sayesinde güvenli bir şekilde kullanabileceğiniz, kimyasal malzemeler ve alerjik maddeler olmadan tamamen bitkisel kaynaklar ile üretilen doğal bakım ve temizlik ürünleri sunuyor.



Bebek şampuanının en doğalı…

Bebek cildi, yetişkin cildine göre çok daha hassas. Miniklerin sağlığı için kimyasal içermeyen, doğal bakım ürünleri tercih etmek oldukça önem taşıyor. %100 Doğal Bebek Köpük Şampuanı içeriğindeki aynısefa, yeşil çay ve papatya ekstresi sayesinde bebeğin saç derisini ve cildini yatıştırıyor ve nazikçe arındırıyor. Yumuşak köpük yapısı sayesinde kullanım kolaylığı sağlayan, saça rahatça yayılan, kolayca arınan%100 Doğal Bebek Köpük Şampuanı gözü uyuşturan kimyasallar içermiyor. Hipoalerjenik olan ürün bebek ve çocukların saç ve vücut bakımında annelerin vazgeçilmezi olmaya aday.



Bebeğinizin kıyafetleri için deterjan seçimine dikkat!

Bebeklerin kıyafetlerinin yıkandığı deterjanların içerdiği aktif maddeler, kıyafetlerin üzerinde kalıp cildinin egzama ve pişik gibi sorunlara açık hale gelmesine neden olduğu için bebeklere özel deterjan tercih etmek gerekiyor. Tamamen doğal ve bitkisel içeriklerin mükemmel kombinasyonuyla üretilen %100 Doğal Çamaşır Sabunu bebeklerin cildine zarar vermiyor. İçeriğinde bulunan hindistan cevizi yağı çamaşırları yıpratmadan temizlenirken, kirlerinden etkin bir şekilde arındırıyor. Portakal kabuğu yağının etkili arındırma özelliğiyle güçlendirilen ürün, eşsiz kokusunu gül ağacı yağı ve vanilya yağından alıyor. Gül ağacı yağı aynı zamanda bebeklerin rahatlamasına ve sakinleştirilmesine yardımcı oluyor. Üstelik ekstra yumuşatıcı kullanımı gerektirmiyor.



Biberon temizliği…

Bebeklerde biberon ve emzik seçimi kadar temizlikleri de çok önemli. Biberon ve emziklerde oluşan bakteriler mide sorunları ve ishal gibi birçok rahatsızlığa davetiye çıkarıyor. Bebeğinizin emzik, biberon gibi tüm gereçlerinde güvenle kullanabileceğiniz, sirke ve karbonatın temizleme gücünden faydalanan %100 Doğal Emzik ve Biberon Temizleyicisi kimyasal içermediği için güvenle kullanım imkânı sağlıyor. Çok güçlü bir antiseptik olan, virüs, bakteri, mantar gibi tehlikeli mikrobik canlıları yok eden hindistan cevizi yağı ve kiri bulunduğu bölgeden yumuşatarak çıkaran zeytinyağı sayesinde güvenlik temizlik sağlarken, hint yağı sayesinde temizlenen bölgenin daha uzun süre temiz kalmasını sağlıyor. EDTA gibi kimyasal kireç önleyiciler yerine sodyum karbonat kullanılan ürün, hoş kokusunu tamamen bitkisel içeriklerden alıyor. Hindistan Cevizi yağının sabunlaşma reaksiyonu ile doğal olarak üretilen gliserin sayesinde eldivensiz kullanıma uygun olan %100 Doğal Emzik ve Biberon Temizleyicisi elleri nemlendirerek yıkama sonrasında yumuşaklık hissi bırakıyor.