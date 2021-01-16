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16.01.2021 - 19:51 |

Beden Kitle İndeksi Nasıl Hesaplanır? İdeal Kilo Hesaplama Yöntemleri Nelerdir?

Obezite insan sağlığını tehdit eden en önemli sorunlardan birisi olmaktadır. Kalp hastalıkların diyebete, kanserden kolesterole kadar birçok hastalığın sebebi olarak fazla kilolar gösterilmektedir. Fazla kiloların estetik kaygıları bir yana sebep olduğu hastalıklar birçok insanın sağlıklarını tehdit etmektedir. insanların fazla kilolu olup olmadıkları ise vücutlarında bulunan yağ oranı önemli olmaktadır. bunun hesaplanması için ise birçok yöntem bulunmaktadır. Bu sebeple beden kitle indeksi nasıl hesaplanır ve ideal kiloyu hesaplamanın yöntemleri hakkında bilgileri derledik.

Beden Kitle İndeksi Nasıl Hesaplanır? İdeal Kilo Hesaplama Yöntemleri Nelerdir?
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Beden kitle endeksinin bilinmesi vücudumuzun sağlığı hakkında bizlere bilgi vermektedir. Bu değerler kişinin obez olup olmadıkları hakkında bilgi alabilmektedir. Bu hesaplamayı kişiler kendileri yapabileceği gibi uzmanlardan da yardım alabilirler.

Beden Kitle Endeksi Nasıl Hesaplanır?

Beden kitle endeksini sahip olunan kilonun metrik olarak boy değerine oranı olarak açıklamak mümkün olmaktadır. Bu hesaplama insanların yağ kas oranları hakkında net bilgi vermemesine rağmen ideal kilolarını hesaplamak için kullanılan etkili bir yöntem olmaktadır. Bu hesaplama sonucunda elde edilen değerin yüksek çıkması kilo ve doğal olarak yağ oranının fazla olduğunu ifade etmektedir. Bu hesaplanmaların yapılması ideal kilonun bulunmasının yanında kişilerin kalp hastalıkları ve diyabet riskinin ne kadar olduğunun anlaşılması için de kullanılan bir yöntem olmaktadır.

Beden kitle endeksinin hesaplanması için öncelikle bireylerin boylarının ve kilolarının doğru bir şekilde ölçülmesi gerekmektedir. Daha sonrasında boy uzunluğunun metre cinsinden karesinin alınması gerekmektedir. En son işlem ise kişinin ağırlığının kilogram cinsinden olarak boyun karesine bölünmesi olmaktadır. Çıkan değerlerin anlamlı olabilmesi için aralıklarına bakılması gerekmektedir.

Beden kitle endeksinin aralıklarını şu şekilde belirlenmiştir. 0 ile 18,4 aralığında olan değerler, kişinin son derce zayıf olduğu ve bir uzman ile birlikte çalışarak kilo alması gerektiğini ifade etmektedir. Değerin 18,5 ile 24,9 arasında olması ise kişinin ideal kilosunda olduğunu bildirmektedir. Değerlerin 25 ile 29,9 arasında olması ise kişilerin fazla kilolu olduğunu ifade etmektedir.

30 ile 34,9 arasındaki değer ise fazla kilolu olduğunu bizlere anlatmaktadır. 35 ile 44,9 değerleri arasında ki kişilere şişman veya 2. derece obez kategorisinde yer almaktadır. Son olarak 45 değerin üzerinde ki kişiler obez olarak kabul edilmektedir. Bu değerler yaşlara göre değişiklik göstermektedir.

İdeal Kilo Hesaplama Yöntemleri Nelerdir?

İdeal kilo insanların bedenlerinin en sağlıklı olduğu kiloları olmaktadır. Herkesi için ideal bir kilo bulunmamaktadır. Bu durum kişilerin yaşlarına, yağ ve kas oranlarına ve boylarına göre değişkenlik göstermektedir. Bu sebeple de ideal kiloyu hesaplamak için birçok yöntem bulunmaktadır. Bu hesaplamalar kişilere tam olarak olmaları gereken kiloyu veremese de onlar için sağlıklı olabilecek kilo aralıklarını sunmaktadır.

Bu yöntemlerden ilki yukarıda da belirttiğimiz gibi beden kitle endeksi olmaktadır. Bu yöntemin yanında ideal kiloyu hesaplamak için kullanılan diğer bir yöntem ise bel- kalça oranı olmaktadır. Bunun hesaplanması için bel bölgesinin en ince yeri ile kalça bölgesinin en kalın yerinin ölçülmesi gerekmektedir. Bel ölçüsünün kalça ölçümü ile bölünmesi sonucu vermektedir.

İdeal kilo hesaplamanın bir diğer yöntemi ise bel ve boy oranı olmaktadır. Bu hesaplamanın yapılması için ise belin en ince kısmı ile boy ölçülmelidir. Çıkan boy oranı sağlıklı bireylerde bel ölçüsünün en az iki katı olması gerekmektedir. Diğer bir yandan bel değerinin cm cinsinden olarak boy değerine bölünmesi gerekmektedir. Bu sonucunda en az 0,5 çıkması ideal kiloda olduğunuzu göstermektedir. Beden kitle endeksi, bel-kalça oranı ve bel-boy oranları ideal kilo hakkında kişilere bilgi sunmaktadır.

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