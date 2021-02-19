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HaberlerEditörün Seçtikleri Haberleri Bedia Kahya Kılıç: Partnerinizle uyumunuzu yüz tiplerinizden anlamak mümkün
19.02.2021 - 13:58 |

Bedia Kahya Kılıç: Partnerinizle uyumunuzu yüz tiplerinizden anlamak mümkün

Profesyonel yaşam koçu Bedia Kahya Kılıç, elimizde ve yüzümüzdeki çizgilerin, parmak ve yüz şekillerimizin bize hayatımız hakkında ipuçları verdiğini belirtiyor. Bedia Kahya Kılıç, 2020’de aldığı eğitimlerden kendisi için en değerlisinin rahmetli Dr. Habib Demirel’den aldığı fizyonomi eğitimi olduğunu belirtirken, bu eğitimin içeriğinden bazı bilgileri paylaştı ve “Elimizdeki ve yüzümüzdeki çizgilerin, parmak ve yüz şekillerimizin kişiliğimiz, yaşadıklarımız ve yaşayacaklarımız hakkında ne kadar çok bilgi sakladığını öğrenmek beni hayrete düşürdü” dedi.

Bedia Kahya Kılıç: Partnerinizle uyumunuzu yüz tiplerinizden anlamak mümkün
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Bedia Kahya Kılıç; “Türkiye’de bu konularda öncü isimlerden değerli tıp doktoru Habib Demirel’in Yüzdeki Gizem semineri sonrası öğrendiğim birkaç bilgiyi sizlerle de paylaşmak istiyorum.”

Yüz şekillerimiz hangi tip insanla evlenirsek mutlu oluruzun bilgisini veriyor

Bedia Kahya Kılıç şu sözlerle anlatıyor; “Yüz şekillerimiz, bizim nasıl yüz şekline sahip olan insanlarla evlenirsek daha mutlu olabileceğimizi ortaya koyuyor.”

Örneğin, Dikdörtgen yüz tipine sahip olanlar liderdirler, bağımsız hareket ederler ve kendilerine güvenirler. Üçgen yüze sahip olanlar ise çok zeki, espri kabiliyetleri gelişmiş ve gruplarda aranılan kişilerdir. Dikdörtgen yüzlüler lider ruhlu olduklarından dolayı, üçgen yüzlülerin farklı bakış açılarındaki çözümlerini sindiremezler ve bulundukları ortamda popülerliği ile dikkat çekecek bir üçgen yüze tahammül edemezler. Demek ki bir üçgen yüzlü ile dikdörtgen yüzlünün birlikteliği çok huzur veren bir birliktelik olmayacaktır.

Oval yüz tipine sahip olanlar, yüz tipleri içerisinde en merhametli ve vefaya sahip olanlardır. Duygusaldırlar ve dostluğa, hayattan keyif almaya önem verirler. Aşkta tutkulu olurlar ancak hafif melankolik yanları da vardır. Bu sebeplerle üçgen yüzlülerle iyi anlaşırlar.

Kare yüzlüler mücadeleci, azimli, pratik ve uygulamacı kişilerdir. İyi aile reisi kare yüzlülerden olur. Prensipli ve çalışkandırlar. Fazla sorgulayıcı olmaları bir oval yüzlüyü rahatsız etse de bir dikdörtgen yüzlü ile sorunsuz ilişki yürütebilir.
Yuvarlak yüzlüler şen şakrak, eğlenceyi seven, barışçı ve iyiliksever, romantik kişilerdir. Eşinin stresini alan, öne çıkmaktan çok hoşlanan kişilerdir. Bu sebeple birçok yüz tipinin kolaylıkla anlaşabileceği yüz tipi yuvarlak yüzlülerdir. Dikdörtgen yüzlüler en güzel evliliği yuvarlak ve oval yüzlülerle yaparlar” dedi.

Bedia Kahya Kılıç: Partnerinizle uyumunuzu yüz tiplerinizden anlamak mümkün

Doğru partner seçimi

Bedia Kahya Kılıç “Özellikle doğru partner seçimi ile ilgili elimizde de bir çok ipucu bulunmakta. Örneğin, bunlardan biri baş parmağımızın avuç içimizin gövdesi ile birleştiği yerde bulunan tepe bölge. Bu bölgenin avuç içi ayamızdaki en çukur olan bölgeye oranla ne kadar tümsek olduğu bizim yaşam enerjimizin yüksekliği ve libidomuz konusunda fikir veriyor. Dr. Habib hocamızın dediğine göre partner seçerken bu bölgemiz çok aktifse eğer mutlaka partnerimizin elinde de bu bölgenin aktif olmasına dikkat edilmeli. Yüksek libidoya sahip biri olarak partnerinizde düşük libido olması cinsel yönden tatmin olmayan bir birlikteliğe sebep oluyor.”

Evlenmeden önce adayların el görüntülerini bu tür analizler yapan uzmanlara göndererek fikir alan ve ona göre karar veren bekarlarımızın sayısının giderek arttığını belirten yaşam koçu ve danışman Bedia Kahya Kılıç, son zamanlarda ülkemizde de bu konuda danışmanlık veren uzmanların da sayısının arttığını ekledi.

Bedia Kahya Kılıç, Endüstri mühendisi olduktan sonra MBA eğitimini tamamlamış, anne olduktan sonra ise ilgi alanları olan doğal ve sağlıklı beslenme, yaşam koçluğu, epigenetik koçluk, fonksiyonel beslenme, radyestezi, kristaller, homeopati, bach çiçek özleri, Grabovoi sistemleri, Silva ve Theta Healing gibi sistemlerin eğitimlerini alarak uygulayıcı ve eğitmen olmuştur. Bir yandan Sosyoloji eğitimine devam eden Kılıç, 2019 yılından beri Bedia Kahya KILIÇ Koçluk ve Danışmanlık’ta danışanlarına hizmet vermektedir.

 

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