Begüm İsminin Anlamı Nedir? Begüm Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Begüm isminin kökeni Farsçadır. Dilimize Farsçadan giren kelimenin farklı anlamları bulunmaktadır. Genellikle prenses manasında kullanıldığı görülmektedir.



Begüm Ne Demek?



Begüm kelimesinin farklı manaları bulunmaktadır. İsim ve sözlük anlamları bakımından iki şekilde incelenebilir. Begüm ismi Türk Dil Kurumunda Türkçe kökenli bir sözcük olarak kabul edilmektedir. Kelimenin TDK'da geçen anlamları şu şekildedir:

Kadın yöneticilere, hükümdarlara verilen isim

Prenses

Doğudaki Türk hükümdarlarının kız çocuklarına verilen isim

Hanımefendi

Hindistan'daki prenseslere, prens annelerine ya da prenslerin kız kardeşlerine, dul kalan eşlerine verilen unvan

Saygıdeğer

Güleryüzlü

Görüldüğü üzere daha önceki dönemlerde kadınlara ve kız çocuklarına verilen bu isim günümüzde de geçerliliği koruyarak sıkça tercih edilmektedir. Begüm kelimesi dilimizdeki bey unvanından türemiştir. Telaffuz şekliyle son halini almıştır.



Begüm isminin karakter analizi yapıldığında şu bilgiler ortaya çıkmaktadır:

Öğrenmeyi sever.

Özgürlüğüne düşkündür.

Entellektüeldir.

Disiplinlidir.

Maddi yatırımlar yapmaya önem verir.

Objektif düşünebilen bir yapıya sahiptir.

Arkadaşlarına önem verir.

Eğlenmeyi ve gezmeyi sever.

Aşka çok önem verir.

Karizmatiktir.

Ön sezgileri kuvvetlidir.

Ruh hali değişkendir.

Zeki ve başarılıdır.

Ticari faaliyetlerle aktif olarak ilgilenir.

İrade sahibidir.

Açık sözlüdür.

Liderlik vasıflarına sahiptir.

Macera ve tehlikeyi sever.

Yenilikçi, cömert ve güçlü bir yapıya sahiptir.



Begüm İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Begüm ismi köken olarak Arapça değildir. Farsça ve Türkçe kökenli olan bu isim Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir. Ancak kelime anlamı olarak İslam dinine aykırı manalar içermediği için alimler tarafından caiz olduğu söylenmektedir. Bu sebeple caiz olmayan isim listelerinde yer almamaktadır.