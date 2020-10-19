İlişkiler

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİlişkiler Haberleri Bekarlığa Veda Partisi Nedir, Nasıl Yapılır? Bekarlığa Veda Partisi İçin Organizasyon Fikirleri
19.10.2020 - 16:31 |

Bekarlığa Veda Partisi Nedir, Nasıl Yapılır? Bekarlığa Veda Partisi İçin Organizasyon Fikirleri

Evlilikten önceki son geri sayım olarak da dile getirebilecek bekarlığa veda partisi, son yıllarda Türkiye'de oldukça yoğun şekilde ele alınıyor. Hem kadın hem de erkekler için büyük bir öneme sahip olan bu parti, bekarlık öncesi özgür şekilde arkadaşlarla eğlenme imkanı verir. Peki bekarlığa veda partisi nedir, nasıl yapılır? İşte, bekarlığa veda partisi için organizasyon fikirleri.

Bekarlığa Veda Partisi Nedir, Nasıl Yapılır? Bekarlığa Veda Partisi İçin Organizasyon Fikirleri
ABONE OL

Düğünden önce en yakın arkadaşlar ile doyasıya eğlenme imkanı veren bekarlığa veda partisi, günümüzde birçok farklı alternatif sunuyor. Hem kişisel isteklere hem de konsepte bağlı olarak farklı mekanlarda değişik alternatifler değerlendirilebilir ve harika bir bekarlığa veda partisi düzenlenebilir.

Bekarlığa Veda Partisi Nedir?

Evlilikten önce arkadaşlar ile eğlenceli bir vakit geçirmek ve bir yerde düğünü kutlamak amaçlı yapılan organizasyonlara bekarlığa veda partisi denir. Zaten adından da anlaşılacağı üzere bekarlığı terk ederek evlenecek olan kişiler adına ele alınmış organizasyonlar olarak öne çıkmaktadır. Hem erkek hem de kadınlar için gerçekleştirilen bu partiler, günümüzde modern yapı altında harika organizasyonlar gerçekleştirme imkanı tanıyor. Tabii bu konuda dikkat etmesi ve ele alınması gereken pek çok farklı durum söz konusudur.

Bekarlığa Veda Partisi Nasıl Yapılır?

Bekarlığa veda partisi günümüzde artık sadece bir mekan tutup müzik eşliğinde eğlenmek olarak kalmıyor. Bunun ötesinde imza atmadan önce doyasıya eğlence gerçekleştirmek ve bekarlığın son günlerinin keyfine en iyi şekilde çıkarmak için parti konseptleri üzerinden fikirler ön plana çıkmaktadır. O yüzden bir bekarlığa veda partisi düzenlerken mutlaka baştan sonra tüm hususlar eksiksiz şekilde ele alınmalıdır. Çünkü burada önemli olan organizasyonun en ufak bir sorun yaşamadan geçmesi ve sonunda ölümsüz hale gelmesidir.

Bekarlığa Veda Partisi İçin Organizasyon Fikirleri

Bekarlığa veda partisi için birçok farklı organizasyon fikri bulunmaktadır. Burada önemli olan herkesin eğlenebileceği ortak bir fikir ortaya çıkarmak ve unutulmaz bir parti gerçekleştirmektir. O yüzden ele alınacak bazı organizasyon fikirleri bulunmaktadır.

- Öncelikle konsepte göre mekan seçimi yapılmalıdır. Hamam partisi, ev pijama partisi, diskotek tarzı bir mekan ve hatta masaj ya da güzellik salonu seçimi yapılabilmektedir.
- Parti eğlenceli hale getirebilmek için mutlaka konsept içerisinde farklı küçük oyunlar olmalıdır. Ufak tefek oyunlar ve etkinlikler ile daha eğlenceli hale getirmek mümkün.
- Çok özel bir tasarım ile kişisel istekler altında pasta hazırlanmalıdır.
- Erkek ya da kadın bekarlığa veda partisinde göre farklı hediyelikler ve süslemeler mutlaka yer almalıdır.
- Hem kına hem de bekarlığa veda partisi için ortak bir organizasyon gerçekleştirilebilir.
- Özel bir limuzin tutulmak suretiyle şehrin tüm sokakları gezilebilir.

 

    Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
    daha fazla video için
    Astroloji
    KOÇ
    BOĞA
    İKİZLER
    YENGEÇ
    ASLAN
    BAŞAK
    TERAZİ
    AKREP
    YAY
    OĞLAK
    SAKA (KOVA)
    BALIK
    Bugün

    Yeni ufuklara açılmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Sabah saatlerinde yapacağınız görüşmelerde fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Uluslararası konular gündeminizi meşgul edebilir. Çalışma hayatınızda bitirmeniz gereken işlere yoğunlaşmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde ilişkilerinizde tartışmalar çıkabilir. Akışta kalmaya çalışın.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Duygusal yönden bağlayıcı koşullar gündeme gelebilir. Ortaklı para konularıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Sabah saatlerinde endişe duyduğunuz konular nedeniyle sürtüşme yaşayabilirsiniz. Öğle saatlerinde kendinizi dağılmış hissedeceğiniz zamanlar olabilir. Parasal konularda yenilenme ihtiyacı duyabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    İkili ilişkileriniz bugün ön plana çıkıyor. Sabah saatlerindeki iletişimde olduğunuz kişilerle fikir ayrılığına düşebilirsiniz. Bu durum sizi uğraştırabilir.  Dengeniz bozulabilir. İlerleyen zamanlarda kendinizi dağılmış hissedebilirsiniz. Tolerans göstermeniz gereken olaylar yaşanabilir. Akşam saatlerinde sosyal konularla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Sabah saatlerinde iş arkadaşlarınızla görüşleriniz nedeniyle tartışmaya girebilirsiniz. İşe ait sorumluluklarınızın sizi yıprattığını düşünebilirsiniz. Sağlıkla ilgili sıkıntılarınızı ihmal etmeyin. Öğle saatlerinde yolunuzu bulmakta zorlandığınızı hissedebilirsiniz. Gün içinde yaptığınız plana uymanız işlerinizi toparlamanızda size yardımcı olacaktır.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün kendinizi ifade etmek isterken karşınızdakiyle tartışmaya girmemeye özen göstermelisiniz. İlgilendiğiniz konularda risk almaya yatkınsınız. Gün içinde kendinizi dağılmış hissedeceğiniz zamanlar olabilir. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla plan yapabilirsiniz. Tartışmalardan uzak durun.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Geçmişe yönelik konularla ilgili fikir ayrılığına düşebilirsiniz. Güven aradığınız durumlara çekilebilirsiniz. Gün ortasında kendinizi bunalmış hissedebilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin. Eve ait konular gündeme gelebilir. İç sesinizi dinleyerek olayların üstesinden gelebilirsiniz. Akşam arkadaşlarınızla birlikte program yapabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Sabah saatlerinde yakın çevrenizdekilerle fikir ayrılığına düşebilirsiniz. Hareketli bir gün sizi bekliyor. Yazışmaların ve konuşmaların yoğun olduğu zamanlar var. Gün ortasında kendinizi dağılmış hissedebilirsiniz. Kulağınıza yeni haberler gelebilir. Akşam saatlerinde sosyal konulara yönelebilirsiniz. Fikirlerinizi daha güçlü savunabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Maddi kaynaklarınızla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanacağınız işlere yönelebilirsiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Öğle saatlerinde kendinizi dağınık hissedebilirsiniz. İlerleyen saatlerde tartışmalara karşı dikkatli olmanızda fayda var.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün kişisel hassasiyetiniz olan konulara yönelebilirsiniz. Sabah saatleri iletişimde olduğunuz kişilerle fikir ayrılıkları olabilir. Gün içinde yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki sorumlulukların içinde kendinizi dağılmış hissedeceğiniz zamanlar olabilir. Akşam saatlerinde ilişkilerinizdeki sıkıntılar ön plana çıkabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Gizli kalmış olaylardan dolayı bugün kayıplar yaşayabilirsiniz. Bu durum sizi kabullenmeye itebilir. Öğle saatlerinde kendinizi bunalmış hissedebilirsiniz. Yaşadığınız içsel süreçler nedeniyle dağınık hissedebilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızı düzenlemek ve daha iyiye götürmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Gelecek beklentilerinizle ilgili planlar yapacağınız bir gündesiniz. Yeni yolculuklar planlayabilirsiniz. Sabah saatlerinde çalışma arkadaşlarınızla fikir ayrılığı yaşayabilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız destekler ilerlemenizi kolaylaştıracaktır. Akşam saatlerinde sosyalleşmek için organizasyonlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün hedeflerinize ulaşmak için yaratıcılığınızı ön plana çıkarabilirsiniz. Daha hızlı ilerlemek isteyeceğiniz zamanlardasınız. Üstlerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Annenizle ilgili konular bunalmanıza neden olabilir. Uğraştığınız işleri düzeltmek ve daha iyi hale getirmek isteyebilirsiniz. İlerleyen saatlerde fikir ayrılığından tartışmalar yaşanabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Hafta Hafta Gebelik

    Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

    Günün Yazıları
    Prof. Dr. Sezai Leventoğlu
    Prof. Dr. Sezai LeventoğluAnal fissürlerle nasıl başa çıkabilirsiniz?
    Ebru Demirhan
    Ebru DemirhanKendine şifacı olmak
    Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
    Op.Dr. Evrim UçkunkayaMedikal ve doğal yöntemlerle selülit tedavileri
    Cem Hamidi
    Cem Hamidi'Yorgun musun? Hasta mısın?' gibi sorulardan sıkıldıysanız..
    Dermatolog Eylem Acar
    Dermatolog Eylem AcarAmeliyatsız da yüz germek mümkün
    Özlem Özdemir Taş
    Özlem Özdemir TaşElma ağacının özellikleri
    Esra Ertuğrul
    Esra ErtuğrulBebeklere kahvaltı önerileri
    Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
    Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluDüşündüğün gibi değil!
    Dr. Murat Ulusoy
    Dr. Murat UlusoyVajinismus varoluşçu kişilik
    Dr. Astrolog Şenay Devi
    Dr. Astrolog Şenay Devi19 Ekim haftası burç yorumları
    En Çok İzlenen Videolar
    Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!
    Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?
    Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopi nedir, nasıl ve neden yapılır?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopi nedir, nasıl ve neden yapılır?
    Kendimizi nasıl geliştirebiliriz?Kendimizi nasıl geliştirebiliriz?

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bekarlığa Veda Partisi Nedir, Nasıl Yapılır? Bekarlığa Veda Partisi İçin Organizasyon Fikirleri

    Bekarlığa Veda Partisi Nedir, Nasıl Yapılır? Bekarlığa Veda Partisi İçin Organizasyon Fikirleri

    Maske değiştiren çocukların hastalık bulaştırma riski var!

    Maske değiştiren çocukların hastalık bulaştırma riski var!

    Düğün Fotoğrafçılığı Fiyatları Ne Kadar? 2020 Düğün Fotoğraf Çekimi Ücretleri

    Düğün Fotoğrafçılığı Fiyatları Ne Kadar? 2020 Düğün Fotoğraf Çekimi Ücretleri

    Söz Ve Nişan Pastası Nereden Alınır, Fiyatları Ortalama Olarak Ne Kadardır?

    Söz Ve Nişan Pastası Nereden Alınır, Fiyatları Ortalama Olarak Ne Kadardır?

    Sıradaki Haber