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29.12.2020 - 09:42 |

Bel fıtığı hakkında doğru bilinen yanlışlar

Günümüzde bel fıtığı sık rastlanılan bir rahatsızlıktır. Geçmeyen bel ve bacak ağrıları, bacaklar ve belde uyuşma, karıncalanma hissi, hareket kısıtlılığı bel fıtığı belirtileri arasındadır. Peki, bel fıtığı hakkında doğru bilinen yanlışlar nelerdir? Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İnanır konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Bel fıtığı hakkında doğru bilinen yanlışlar
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En yaygın sağlık sorunlarından biri olan bel fıtığı, toplumumuzda her 10 kişiden 8'nde görülmektedir. Ancak bel fıtığı ile ilgili yanlış bilinen doğrular insanların kafasında çok ciddi karışıklığa neden olabiliyor. Peki nedir bu doğru bilinen yanlışlar ve doğru olan nedir? Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İnanır konu hakkında önemli bilgiler verdi. 

Yanlış: Her bel ağrısı fıtıktır.

Doğru: Bel ağrılarının %95 nedeni fıtık değildir.

Yanlış: Bel fıtığı olan kişilerde ağrı mutlaka olmalıdır.

Doğru: Fıtık için ağrı, uyuşma-karıncalanma, kuvvet kaybı şart gibi görülüyor olmasına rağmen fıtığı olup da hiçbir bulgu ermeyen bireylerin  sayısı oldukça çoktur.

Yanlış: Bel fıtığı sadece ağır kaldıranlarda görülür. 

Doğru: Kilo başta olmak üzere sürekli oturmak, sürekli ayakta iş yapmak, eğilerek yapılan ev işleri cinsel aktiviteler, yanlış yapılan sporlar hatta pliates bile fıtığa neden olabilmektedir.

Yanlış: Sert yerde yatmak fıtığa iyi gelir. 

Doğru: Bireyin kilosuna göre yatak seçimi önemlidir. Genellikle ortopedik yatak ön plana çıkmaktadır.

Yanlış: Hareket etmek yerine oturmak tercih edilmelidir.

Doğru: Oturmak bele binen yükü artırır, 10-20 dakikadan fazla sürekli oturulmamalıdır. Ve sürekli ayakta durulmamalıdır.

Yanlış: Sürekli korse takmak gereklidir.

Doğru: ‘’Korse beldeki kasların zayıflamasına yol açar’’ düşüncesi de yanlıştır. Alçı durumu gibi düşünülmesi bilgi eksikliğidir. Son yayınlar ‘’Doktorunuzun uygun gördüğü kadar korse takabilirsiniz’’ fikrine sahiptir.

Yanlış: Fıtık hastasına kilo zarar vermez.

Doğru: Omurga hastalıklarında kilo çok önemli bir etkendir. Fıtığın iyileşmesini engeller. Yeni fıtık oluşmasına katkı sağlar.

Yanlış: Her bel fıtığı mutlaka ameliyat demektir.

Doğru: Bel fıtığında ameliyat zarar veren bir işlemdir. Ancak mecburi ameliyat gerektiren durumlarda ameliyatın bu zara verici etkisine göz yummak zorunda kalırız. Gerçek tedavi fıtıklaşan kısmın yerine geri döndürülmesidir. Aksi halde hastanın ileriki aylar-yıllar içinde yeni problemler yaşamasına sebep olmuş oluruz. Tekrar belirtmek gerekirse Ameliyat kararı detaylıca incelenerek bir komisyon kararı ile verilmelidir.

Yanlış: Bel fıtığını her doktor tedavi edebilir.

Doğru: ‘’Bel fıtığından değil yanlış tedaviden korkun’’, hatta gecikmekten ve geciktirilmekten korkun. Mutlaka bu konuda uzman ve tecrübeli doktorları seçiniz. Aksi takdirde tedavi süreci gecikme sebebiyle bile zora sokulmaktadır.

Yanlış: Fıtık hastasıyım hayatıma ilaçla devam ediyorum.

Doğru: Oluşmuş olan fıtığın küçülmesi için gerekli önlemler ve egzersiz programı öğretilmeli, yeni bir hayat tarzına başlamalıdır. Kişi uzun süre aynı pozisyonda kalmamalı, oturma ve ayakta kalma süresi kısa tutulmalıdır. Oturulan koltuklarda bel kavsini destekleyen bir yastığın kullanılması alışkanlık haline getirilmelidir. Yere eğilmek yerine çömelerek işlerin yapılmasına özen gösterilmelidir. Yatmak için ortopedik yatak seçimine dikkat edilmelidir. Yataktan kalkarken, yan yatılarak kollardan destek alınarak oturulmalı, sonra ayağa kalkılmalıdır. Ayrıca gerekli ise kilo kontrolü bakımından bir diyet programına başlanmalıdır.

Yanlış: Bel fıtığı ameliyatı çok zararlıdır.

Doğru: Bel fıtığı ameliyatı zatında vücuda zarar verir ancak mutlak gerekli vakalarda yapılmak zorundadır. Kolayca yapılacak bir işlem değildir. Ve kolayca karar verilmesi hiç doğru değildir.

Yanlış: Hastalar ameliyat sonrası hemen işe dönebilir.

Doğru: Hastanın kolayca işe döndürülmesi, bir hatadır. Hastaların ameliyat sonrası disk yüksekliği azalır. Ve son derece dikkat etmelidir. Yoksa ileride fıtık çıkmasına, dejeneratif disk gelişmesine ve kireçlenmeye zemin hazırlanmış olur.

Yanlış: Hasta ameliyat sonrası araba kullanabilir, yürüyebilir.

Doğru: Hastanın araba kullanması bir fıtık davetçisidir. Yürümesi de fıtık davetçisidir.

 

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