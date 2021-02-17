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17.02.2021 - 17:57 |

Bel Gevşekliği Nedir? Bel Gevşekliği (Erken Boşalma) Tedavisi Nasıl Yapılır?

Bel gevşekliği, kısaca erken boşalma sorunu oldukça bilinen bir cinsel sorunlardan biridir. Bu şikayetler durumlara göre farklılık gösterebilir. Ancak genel olarak üç erkekten birinde bu problemler bulunmaktadır. Sizler için bel gevşekliği hakkında bulunan bütün bilgileri detaylı bir şekilde derledik.

Bel Gevşekliği Nedir? Bel Gevşekliği (Erken Boşalma) Tedavisi Nasıl Yapılır?
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 Bel gevşekliği bir kişinin cinsel ilişki sırasında, beklenenden daha hızlı boşalmasına verilen isimdir.

 Bel Gevşekliği Nedir?

 Bel gevşekliği, kişilerin erken boşalmasıdır. Bu genel olarak partnerinin veya erkeğin istediği zamandan önce boşalması anlamına gelmektedir. Bu durum son derece yaygın olmakla beraber genel olarak üç erkekte bir bu durum gözlemlenmektedir. Genel olarak bu durumun sebepleri farklı olabilmektedir. Bazı dönemlerde ise bu durum olup, geçebilir. Fakat kesinlikle bu problem kişilerin endişe etmesi gereken bir problem değildir.

 Erken boşalma durumunda birçok farklı sebep vardır. Bunlar psikolojik, genetik veya biyolojik olabilir. Bundan dolayı erkekler bu durumdan rahatsız olup, bir hekime danışarak erken boşlama tedavisi görebilirler. Ayrıca kişiler erken boşalmayı engelleyen ilaçlar, psikolojik danışmanlık veya cinsel teknikler öğrenebilirler. Bu sayede bireyler daha kaliteli bir hayat sürebilirler. Erken boşalma belirtileri ise şu şekildedir;

Erken boşalmanın en belirgin durumu penetrasyondan sonra kişinin bir dakikadan sonra boşalmayı durduramamasıdır.

Bu sorun kişinin mastürbasyon yaptığı sırada bile görülebilir.

Erken boşalma durumu kişinin ilk cinsel deneyimde bile ortaya çıkabilir. Bütün hayatı boyunca da belirli dönemlerde bunu yaşayabilir. İkinci durum ise kişilerin belirli dönemlerde bunu yaşamasıdır. Bu genelde belirli bir cinsel hayat yaşadıktan sonra gelişen bir durumdur. Birçok erkek dönemsel olarak erken boşalma sorunu olduğunu düşünebilir. Ancak bu tamamen doğru değildir. Bazı dönemlerde hızlı boşalmak son derece doğrudur.

 Bel Gevşekliği Tedavisi Nasıl Yapılır?

 Bel gevşekliği tedavisi birçok farklı şekilde uygulanabilir. Bunlardan en bilinen yöntemlerden biri ilaç tedavisidir. Bu yöntem içerisinde kişilere SSRI olarak isimlendirilen ilaçlar verilir. Bu ilaçlar tablet ilaçlardır, kişiler her gün bu ilaçları yutmak zorundadır. Bu tedavi ortalama on gün içerisinde kendini belli eder. Diğer tedavi yöntemleri ise şu şekildedir;

Lokal anestezik krem kullanımı erken boşalma tedavisi için sıklıkla tercih edilen bir üründür.

Lokal anestezik krem özellikle kişilerin ilişki öncesinde penisine sürmesi gerekmektedir.

Kişiler bunlarla beraber krem, jel veya sprey formlarını da tercih edebilirler.

Erken boşalma için psikolojik tedavi uygulanabilir genel olarak bu durum psikolojik olabilir.

Davranışsal terapilerde erken boşalma tedavisi sırasında sıklıkla tercih edilen yöntemdir, bireyin belirli manevralar yapmasına yardımcı olarak doğal bir şekilde bu durumu kontrol etmesine yardımcı olur.

En son tercih edilen tedavilerden biri ise cerrahi tedavilerdir kişilerin aşırı hassas olması durumunda tercih edilir.

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