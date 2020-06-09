Belirti göstermeyen kişilerden corona virüs hemen bulaşır mı?
Farkında olmadan corona virüs geçirenler de corona virüsü bulaştırır mı? Daha önceki açıklamalara göre bir kişi belirti göstermese bile hastalığı kolayca yayabiliyordu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu bilgiyi revize etti ve Covid-19 taşıdığı halde hastalık belirtisi göstermeyen "asemptomatik" hastalardan virüsün bulaşmasını, "çok nadir" olarak açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Covid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove, Cenevre'de yaptığı açıklamada, Covid-19'un nasıl bulaştığıyla ilgili farklı ülkelerden gelen verileri incelediklerini kaydetti.
Elde ettikleri verilere göre, Covid-19'un asemptomatik birinden başka birine bulaşmasının çok nadir olduğunu ifade eden Kerkhove, bu konuyla ilgili araştırmaların devam ettiğini söyledi.
'Belirti gösteren kişilere daha fazla odaklanın'
Kerkhove, hükümetlerin, Covid-19'un yayılmasını engellemek için belirti gösteren vakalara daha fazla odaklanmaları gerektiğini belirtti.
'Belirti göstermese de kolayca yayabilir' denmişti
Daha önceki çalışmalarda hastalık belirtisi göstermeyen birinin de Covid-19'u kolayca yayabileceği ifade edilmişti.