Bengal Kedisi Özellikleri Nelerdir? Yavru Leopar Desenli Bengal Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Bengal kedisi Ülkemizde bulunsa da bir Ankara kedisi ya da Van kedisi kadar sık görülmez. Ücretsiz sahiplendirilmesi yapılamayan bu kedileri ancak petshoplardan ya da yurt dışından temin edebilirsiniz.

Yavru Leopar Desenli Bengal Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Bengal kedilerinin tüy bakımı oldukça kolaydır. Kısa tüylü bir tür olan bu kedilerin tüylerinin kesilmemesi gerekir. Bu kedilerin tüyleri 3-4 günde bir ya da haftada bir taranarak tüy bakımı yapılabilir. Tüylerini parlak göstermek için kedi tüyü pudralarından uygularsanız bu kedilerin tüyleri oldukça çekici görünür. Yıkandığı zaman diğer kedilere göre daha geç kuruyan bu kediler, bebekken su ile korkutulmazsa kendi kendine suya alışabilir. Banyodan sonra kurulayarak kedinizin daha kolay kurumasını sağlayabilirsiniz.

Bengal kedileri, 20 yıl süren çalışmalar sonucunda tamamen kendine özgü desenlerle donatılmış fakat leopar karakterinden uzaklaştırılarak beslenmesi kolay evcil bir tür ortaya konulmuştur. Bengal kedilerinin bakımı biraz zordur ve sahiplenilmeden önce araştırılması gerekir. Bengal kedileri, çiğ beslenme şekline daha yatkındır. Bu kedilerin sağlıklı ve güçlü olabilmeleri için kaliteli bir kedi maması ile beslenmesi gerekir. Zaman zaman kedinize besin takviyesi de verebilirsiniz. Fakat aşılarını yaptırmayı aksatmamanız gerekir.

Bengal Cinsi Kedilerin Karakter Özellikleri

Bengal cinsi kedileri ile aynı evde yaşamak insanı mutlu etmeye yeter. Fakat yoğun bir iş temposuna sahipseniz ve ilk defa bir kedi sahibi olacaksanız bu kedi ırkı size göre olmayabilir. Çok meraklı, zeki ve araştırmacı olan bu kediler, diğer kedilere göre daha çok ilgi ister. Eğer onunla ilgilenmezseniz çok stres yapar ve her an depresyona girebilir. Bu kediler, sahiplerine fazlasıyla bağlıdırlar ve ilgilerini çekmek için her şeyi yaparlar.

Onunla ilgilendiğiniz ve ona gösterdiğiniz her şeyi akıllarında tutarak o hareketleri yapmaya çalışırlar. Çocuklarla aradı çok da iyi olmayan bu kediler çok oyuncudur ve sürekli hareket etmek isterler. Sıcakkanlı olan bu kediler, kendini sevdirmeyi bilirler. Bu kediler, balık avlama konusundaki yetenekleri ile bilinirler. Bu kedilerin doğru ve sağlıklı beslendiği taktirde ortalama yaşam süresi 16 yıldır. Bengal kedileri çok sosyal kedilerdir. Aslında insanlarla, diğer evcil hayvanlarla ve çocuklarla anlaşsalar da bu türü çocuklarla yalnız bırakmamanız önerilir.

Bengal Cinsi Kedilerin Fiziksel Özellikleri

Bengal cinsi kediler, leopar desenleri ile dikkat çeker. Leoparı andıran muhteşem ipeksi bir kürkü vardır. Kürkünün rengi, kahverengi, sarı ve turuncu renklerde olabilir. Her Bengal kedisinin benekleri farklı olsa da genellikle kahverengi tonlarındadır. Çok asil bir duruş sergilerler. Bu kedilerin kulakları kısa ve uçları ise uzundur.

Vücut yapısı ise, kıvrak, kaslı ve orta iriliktedir. Bu kedilerin ortalama ağırlığı ise 3-7 kilo arasında değişir. Sivri çene hatlarına sahip olan bu ırk, keskin bakışları ile dikkat çeker. Oldukça hareketli ve çevik bir yapıya sahip olan Bengal kedileri aynı zamanda güçlü ve kaslı vücut yapısına sahiptir. Nadir bulunan bu kedi ırkı, size çok iyi bit dostluk yapar ve yanınızdan ayrılmaz. İlgiyi çok sever ve sürekli onunla oyun oynamanızı ister. Topla oynamayı çok sever ve komutları çok çabuk algılayıp yerine getirir. Bu nedenle eğitilmesi çok kolaydır.