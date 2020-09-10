Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEvcil Hayvan Haberleri Bengal Kedisi Özellikleri Nelerdir? Yavru Leopar Desenli Bengal Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?
10.09.2020 - 13:38 |

Bengal Kedisi Özellikleri Nelerdir? Yavru Leopar Desenli Bengal Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Bengal kedilerinin 4 kuşaktan geldiği söyleniyor. F4 cinsi Bengal kedilerinin F2 ve F3 Bengal kedilerinden daha uysal oldukları ve farklı özellikler taşıdıkları biliniyor. Bengal kedilerinin atası Asya leoparlarıdır. Asya leopar ırkının soyu tükenme tehdidi altına girdiği için genetik bilimciler tarafından diğer türler ile yapılan çiftleştirmekte sonucunda bu kediler ortaya çıkmıştır. İşte, Bengal kedilerine ait tüm detaylar.

Bengal Kedisi Özellikleri Nelerdir? Yavru Leopar Desenli Bengal Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?
ABONE OL

Bengal kedisi Ülkemizde bulunsa da bir Ankara kedisi ya da Van kedisi kadar sık görülmez. Ücretsiz sahiplendirilmesi yapılamayan bu kedileri ancak petshoplardan ya da yurt dışından temin edebilirsiniz. 

 Yavru Leopar Desenli Bengal Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

 Bengal kedilerinin tüy bakımı oldukça kolaydır. Kısa tüylü bir tür olan bu kedilerin tüylerinin kesilmemesi gerekir. Bu kedilerin tüyleri 3-4 günde bir ya da haftada bir taranarak tüy bakımı yapılabilir. Tüylerini parlak göstermek için kedi tüyü pudralarından uygularsanız bu kedilerin tüyleri oldukça çekici görünür. Yıkandığı zaman diğer kedilere göre daha geç kuruyan bu kediler, bebekken su ile korkutulmazsa kendi kendine suya alışabilir. Banyodan sonra kurulayarak kedinizin daha kolay kurumasını sağlayabilirsiniz. 

 Bengal kedileri, 20 yıl süren çalışmalar sonucunda tamamen kendine özgü desenlerle donatılmış fakat leopar karakterinden uzaklaştırılarak beslenmesi kolay evcil bir tür ortaya konulmuştur. Bengal kedilerinin bakımı biraz zordur ve sahiplenilmeden önce araştırılması gerekir. Bengal kedileri, çiğ beslenme şekline daha yatkındır. Bu kedilerin sağlıklı ve güçlü olabilmeleri için kaliteli bir kedi maması ile beslenmesi gerekir. Zaman zaman kedinize besin takviyesi de verebilirsiniz. Fakat aşılarını yaptırmayı aksatmamanız gerekir.

 Bengal Cinsi Kedilerin Karakter Özellikleri 

 Bengal cinsi kedileri ile aynı evde yaşamak insanı mutlu etmeye yeter. Fakat yoğun bir iş temposuna sahipseniz ve ilk defa bir kedi sahibi olacaksanız bu kedi ırkı size göre olmayabilir. Çok meraklı, zeki ve araştırmacı olan bu kediler, diğer kedilere göre daha çok ilgi ister. Eğer onunla ilgilenmezseniz çok stres yapar ve her an depresyona girebilir. Bu kediler, sahiplerine fazlasıyla bağlıdırlar ve ilgilerini çekmek için her şeyi yaparlar.

 Onunla ilgilendiğiniz ve ona gösterdiğiniz her şeyi akıllarında tutarak o hareketleri yapmaya çalışırlar. Çocuklarla aradı çok da iyi olmayan bu kediler çok oyuncudur ve sürekli hareket etmek isterler. Sıcakkanlı olan bu kediler, kendini sevdirmeyi bilirler. Bu kediler, balık avlama konusundaki yetenekleri ile bilinirler. Bu kedilerin doğru ve sağlıklı beslendiği taktirde ortalama yaşam süresi 16 yıldır. Bengal kedileri çok sosyal kedilerdir. Aslında insanlarla, diğer evcil hayvanlarla ve çocuklarla anlaşsalar da bu türü çocuklarla yalnız bırakmamanız önerilir.

 Bengal Cinsi Kedilerin Fiziksel Özellikleri

 Bengal cinsi kediler, leopar desenleri ile dikkat çeker. Leoparı andıran muhteşem ipeksi bir kürkü vardır. Kürkünün rengi, kahverengi, sarı ve turuncu renklerde olabilir. Her Bengal kedisinin benekleri farklı olsa da genellikle kahverengi tonlarındadır. Çok asil bir duruş sergilerler. Bu kedilerin kulakları kısa ve uçları ise uzundur.

 Vücut yapısı ise, kıvrak, kaslı ve orta iriliktedir. Bu kedilerin ortalama ağırlığı ise 3-7 kilo arasında değişir. Sivri çene hatlarına sahip olan bu ırk, keskin bakışları ile dikkat çeker. Oldukça hareketli ve çevik bir yapıya sahip olan Bengal kedileri aynı zamanda güçlü ve kaslı vücut yapısına sahiptir. Nadir bulunan bu kedi ırkı, size çok iyi bit dostluk yapar ve yanınızdan ayrılmaz. İlgiyi çok sever ve sürekli onunla oyun oynamanızı ister. Topla oynamayı çok sever ve komutları çok çabuk algılayıp yerine getirir. Bu nedenle eğitilmesi çok kolaydır.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

İletişimle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde kendinizi özgür hissedebilir ve sınırlarınızı genişletmek isteyebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgileneceğiniz zamanlar var. Ticari anlaşmalar için uygun bir gün. İkna yeteneğinizi kullanmaktan çekinmeyin. Teknik sorunlara kolayca çözüm getirebileceksiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili dalgalanma yaşayabilirsiniz. Bütçenizi tekrar gözden geçireceğiniz zamanlar var. Sabah saatlerinde romantik bir tutum içinde olabilirsiniz. Sevdiğinize küçük sürprizler yapmak hoş olabilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanacağınız aktivitelerde bulunmak size iyi gelebilir. Bazı konularda fazla ısrarcı olmamaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Sabah saatlerinde kendinizi daha özgür hissedebilirsiniz.  Sanatsal tarafınız ağır basabilir. Yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. İmaj değişikliği için uygun bir gün. Gün içinde uğraştığınız işlerde pratik çözümler yaratacağınız zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gizli kalmış konularla ilgili olarak kontrol kaybı yaşayabilirsiniz. Kabullenme içine girmeniz sizin için daha iyi olabilir. Sabah saatlerinde kendinizi daha yaratıcı hissedebilirsiniz. İlerleyen saatler iletişim açısından çok daha yoğun geçebilir. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıp yaşayabilirsiniz. Gün içinde akışta kalmaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızda alacağınız desteklerle daha hızlı hareket edebileceğiniz bir gündesiniz. Sabah saatlerinde daha fazla yenilik yapma ihtiyacında olabilirsiniz. Gelecek beklentilerinizle ilgili atılımlar yapabilirsiniz. Gün içinde karşınızdakini rahatça ikna edebileceğiniz zamanlar var. İşlerinizde pratik çözümler bulabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızla ilgili sorumluluklarınızda değişiklikler olabilir. Sabah saatlerinde kendinizi daha yaratıcı hissedebilirsiniz. İşlerinizle ilgili yenilikler getireceğiniz zamanlar olabilir. Güçlü iletişiminiz sayesinde üstlerinizin beğenisini kazanacaksınız. Annenizle ilgili konuları göz ardı etmemekte fayda var. İlerleyen saatlerde işlerde yavaşlama olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenmeniz gerekebilir. Çalışma konularında mücadele gerektiren durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konularınızı göz ardı etmeyin. İşte beraber çalıştığınız kişilerle huzursuzluk çıkabilir.   Tutkularınızı yoğun olarak yaşadığınız zamanlar olacak. İlişkilerde bitişler olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Korku ve endişe yaratan durumlar bugün gündeminizi oluşturabilir. Ortaklı para konularıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar söz konusu. Banka işlerinizle ilgileneceğiniz zamanlar var. Yenilenmeye gidebilirsiniz. Parasal konularda zekice kurduğunuz iletişimle karşınızdakini rahatça etkileyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde kendinizi romantik tutum içinde bulabilirsiniz.  Sanatsal uğraşlarla ilgilenmek keyfinizi yerine getirebilir. Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Zaman zaman sizi uğraştıran konulara yoğunlaşabilirsiniz. Uyum ve denge arayışı içinde olabilirsiniz. Öğleden sonraki zamanlarda işlerinizde yavaşlama olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklar gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde işlerinize yenilik getirmek isteyebilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla yapacağınız programlamalar gün içindeki sıkışıklığı rahatlatacaktır. Sağlıkla ilgili sıkıntılarınızla ilgilenebilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizi kullanmak size fayda sağlayacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinden itibaren yaratıcılığınızı kullanacağınız uğraşlarınızla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Gündeminiz aşk olacak. Sanatsal aktivitelere yönelmek hayal gücünüzün harekete geçmesine neden olacaktır. Zevk aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Güçlü konuşmanızla etrafınızdakileri etkileyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Evinize ait konular gündeminizi oluşturabilir. Geçmişte kalan konular tekrar gündeme gelebilir. Emlak ile ilgili konularda değişiklikler yaşanabilir. Sabah saatlerinde kendinizi keyifli ve yaratıcı hissedebilirsiniz. İlerleyen saatlerde işlerinizdeki sorunları hızlıca çözmek sizi keyiflendirecektir. Zaman zaman işlerinizdeki yavaşlama canınızı sıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Lale Kaya
Lale KayaEstetik operasyonların başkenti Türkiye
Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin
Uzm. Fzt. Ahmet Burak SezginKolajen nedir?
Uzman Estetisyen Şafak Sol
Uzman Estetisyen Şafak SolPRP ile gençleşin
Özlem Mekik
Özlem MekikTrend meslek: Gastronomi
Adil Yıldırım
Adil YıldırımSeni sahiplenmesini istiyor musun?
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşTatlı bir mola: Özel brownie tarifi
Nur Demir
Nur DemirAtalardan aktarımı temizleme
Betül Yergök
Betül YergökMantık mı, aşk mı?
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem Atamözlü
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem AtamözlüOrtodontik tedaviye hazırlık
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğluİlişkilerde şüpheli hareketler
En Çok İzlenen Videolar
Elon Musk’ın annesi Maye Musk yaşadığı zorlukları yazdığı kitabını anlattı | Eda ile Ne KonuştukElon Musk’ın annesi Maye Musk yaşadığı zorlukları yazdığı kitabını anlattı | Eda ile Ne Konuştuk
Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?
Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?
Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bengal Kedisi Özellikleri Nelerdir? Yavru Leopar Desenli Bengal Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Bengal Kedisi Özellikleri Nelerdir? Yavru Leopar Desenli Bengal Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Sfenks Kedisi Özellikleri Nelerdir? Yavru Tüysüz Sphynx Mısır Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Sfenks Kedisi Özellikleri Nelerdir? Yavru Tüysüz Sphynx Mısır Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Pandemi gelini Lily Allen ve vintage Las Vegas töreni

Pandemi gelini Lily Allen ve vintage Las Vegas töreni

Yanlış maske kullanımı bu hastalığa neden oluyor!

Yanlış maske kullanımı bu hastalığa neden oluyor!

Sıradaki Haber