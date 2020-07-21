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21.07.2020 - 05:12 |

Benjamin Bitkisi Nasıl Yetiştirilir, Nasıl Çoğaltılır? Faydaları Ve Özellikleri Nelerdir?

Özellikle muhteşem yaprakları ile büyük beğeni toplayan benjamin bitkisi, evlerde sıkça yetiştirilen bitkiler arasında yer almaktadır. Ancak bu bitki değişime çok uyum sağlamaz ve bulunduğu ortamı oldukça zor bir adaptasyon geçirir. Bu sebepten yetiştirilmesi noktasında dikkat edilmesi gerekir. Peki, benjamin bitkisi nasıl yetiştirilir, nasıl çoğaltılır? Faydaları ve özellikleri nelerdir? İşte bu konular hakkında bilinmesi gerekenler.

Benjamin Bitkisi Nasıl Yetiştirilir, Nasıl Çoğaltılır? Faydaları Ve Özellikleri Nelerdir?
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Çok özel bir bitki olması ile beraber ayrıca sunduğu faydalar üzerinden de Benjamin bitkisi beğenilmektedir. Çok kolay olmasa bile doğru koşullar altında Benjamin bitkisini yetiştirmek mümkün. Sağladığı faydaların yanı sıra yaprakları üzerinden görsel bir güzelliği bütün farklı mekanlara getirmektedir. Alanın havasını değiştiren etkin bir yapısı bulunur.

Benjamin Bitkisi Nasıl Yetiştirilir, Nasıl Çoğaltılır?

Dünyanın birçok farklı yerinde amaca göre yetiştirilen Benjamin bitkisi, Türkiye'de de son dönemlerde oldukça fazla öne çıkmış durumda. Ancak bu bitkinin yetiştirilmesi ve çoğalması noktasında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar mevcut. Her iki işlem de aşamalı olarak ele alınmalıdır.

- Öncelikle dolaylı yoldan ışığı seven bir bitki olduğunu söylemek gerek.
- Kış veya yaz oda sıcaklığı bulunan ortamda yetiştirilmelidir.
- Güneşin olduğu bölgeye doğru bitki eğilme yaşadığı için, belirli aralıklarla hareket ettirilmesi gerekir.
- Hava akımından kolayca etkilendiği için buna dikkat etmek önemlidir.
- Yılda bir veya iki defa vitamin ve mineral kaynağı eklenmesi gerekir.
- Genellikle nisan ayının başlarında sıcak dönemlerde saksı değişimi yapılmalıdır.

Aynı şekilde çoğalması açısından aşamalı olarak uygulamalar ele alınabilir. Böylece daha fazla Benjamin bitkisi yetiştirme imkanı elde etmek mümkün.

- Birden fazla gövde veya dal var ise, yakın bir noktada kesilmelidir.
- Ardından suya konarak belli bir süre köklenmesi sağlanır.
- Ardından köklenmiş olan Benjamin bitkisi yeni bir saksıya dikkatli şekilde yerleştirilebilir.
- Bu bölümde kesilmiş olan kısmın toprak altında kalması ile beraber, mum veya silikon kullanmak suretiyle hava ile teması kesilebilir.

Bu uygulamalar eşliğinde periyodik olarak tekrarlayabilir ve Benjamin bitkisini sürekli şekilde çoğaltabilirsiniz. Böylece evde ya da işyerleri ile beraber birçok farklı mekanda böylesi özel bir bitki yetiştirmeniz oldukça kolaydır.

Benjamin Bitkisi Faydaları ve Özellikleri Nelerdir?

Bir süs bitkisi olarak öne çıkan Benjamin, özellikle mekanı hoş bir hava kalkması sebebiyle tercih edilmektedir. Yaprakların güzelliği ve görkemli etkisi ruhsal açıdan kişinin rahatlamasına ve zihnin açılmasına olanak tanıyor. Özellikle dekoratif amaçlı ev ya da iş yerlerinde rahatlıkla kullanım imkanı sağlamaktadır. Yüksek oranda oksijen ihtivası ile ortamı daha ferah ve sağlıklı hale getirmektedir. Mis kokusu doğal şekilde alanın daha hoş kokmasına imkan tanır. Diğer yandan yüksek sesi emmesi ile bilinen Benjamin bitkisi, aynı zamanda motivasyon arttırıcı bir etki oluşturmaktadır.

Hafızayı güçlendirir ve birçok farklı hastalığa karşı da korur. Özellikle kış aylarında soğuk algınlığına karşı etkilidir. Üretkenliği artırma konusunda da oldukça önemli bir potansiyel teşkil ettiğini söylemek gerekir. Bütün bu faydaları ve etkileri daha geniş bir yelpazeye yiyebilmek için, dikkatli şekilde çoğaltma işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Böylece işyerleri ile ev ve farklı mekanlarda rahatlıkla Benjamin bitkisini değiştirmeniz mümkün olur.

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