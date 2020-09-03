Berkan İsminin Anlamı Nedir? Berkan Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Berkan kökeni Arapçadan gelen isimlerden biridir. Erkek çocukları için kullanılır ve rengi mavidir. Hem anlamı açısından hem de sunduğu telaffuz ile beraber sevilen bir isim olduğunu dile getirmek mümkün.



Berkan Ne Demek?



Farklı yerlerden Berkan ismini duyan pek çok anne ve baba, bu isim hakkında internet üzerinden araştırma gerçekleştiriyor. Yapılan araştırmalar neticesinde ise Berkan isminin farklı anlamları öne çıkmaktadır.



- Şakıma ve parıldama

- Kıvırcık tüylü kuzu postu kürkü

- ‘İyice hatırla’ anlamında kullanılan bir isim



Özellikle parlayan anlamı üzerinden çok sevilen bir isim olarak Berkan öne çıkıyor. Tabii diğer anlamları açısından da değerlendirebilir ve bu güzel ismi erkek çocuğunuz için kullanabilirsiniz. Günümüz modern isimleri içerisinde de Berkan adının yer aldığını söylemek mümkün. Zira özellikle anne ve baba olmuş pek çok kişi son zamanlarda Berkan adını çok fazla öne çıkarmaktadır.



Bu güzel ismi tek başına kullanabilir veya başka isimler üzerinden de değerlendirebilirsiniz. Tabii özellikle okunuşu ile çok sevildiği için tek başına kullanmanız daha güzel bir etki yaratabilir.



Berkan İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Uzun yıllardır Türkçede bulunan ve Arapça kökenli olan Berkan, son zamanlarda tekrar önemli bir popülerlik kazanmış durumda. O yüzden bu isim hakkında internetten araştırma gerçekleştirilirken, Kur'an'da geçip geçmediği de inceleniyor. Berkan Kur'an'da yer almamaktadır.



Eğer minik yavrunuz adına güzel bir isim arıyorsanız, Berkan ismini değerlendirebilirsiniz. Hala seçim aşamasında iseniz listeyi alabilir ve alternatif olarak öne çıkarabilirsiniz. Özellikle anlamını yanı sıra güzel bir okunuş sunduğunu dile getirmek gerekir.