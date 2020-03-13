Beta Hcg Nedir? Beta Hcg Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Beta HCG gebelik varlığını ya da yokluğunu tespit edebilmek için bakılan bir hormondur. Kan testleri yapılarak kolayca ölçümü sağlanabilmektedir. Plasentada trofoblastik adlı hücrelerden Beta HCG hormonu salgılanır.

Beta HCG Hormonu Nedir?

İnsanlarda koryonik gonadotropin hormonu isimli bir hormon bulunmaktadır. Bu hormonun beta ve alfa olmak üzere iki türü bulunur. Beta HCG hormonu bu hormonun beta türüdür. Gebeliğin oluşmasının ardından en erken evrelerde bile HCG hormonu kanda artış gösterir. Gebeliğin tespit edilmesinde en çok kullanılan bulgulardan biridir. Gebeliğin belirlenmesindeki idrar testlerinden çok daha erken dönemde gebeliğin belirlenmesi Beta HCG hormonu ile mümkündür. Döllenmeden sonraki 11. günden itibaren kan testinde Beta HCG hormonu yükselir. Hormonun değerlerinin yüksekliği ise gebeliğin kaçıncı haftasında olunduğunu belirlenebilmesini sağlar.

Gebelik Haftasına Göre Beta HCG Hormon Değerleri

Herhangi bir gebelik söz konusu değişe kandaki Beta HCG hormonunun normal değeri 0 ila 10 mlU/ml aralığındadır. Normal referans aralığın daha üstünde değerde olan Beta HCG hormonu cinsel yaşamı

aktif olan üreme çağına gelmiş kadınların çoğunda genel olarak gebeliği işaret etmektedir. Gebeliğin haftalarına göre Beta HCG hormonu değerleri:

Gebeliğin 3. Haftası: 5 ila 50 mlU/ml

Gebeliğin 4. Haftası: 5 ila 426 mlU/ml

Gebeliğin 5. Haftası: 18 ila 7,340 mlU/ml

Gebeliğin 6. Haftası: 1,080 ila 56,500 mlU/ml

Gebeliğin 7 ve 8. Haftaları: 7,650 ila 229,000 mlU/ml

Gebeliğin 9 ve 12. Haftaları: 25,700 ila 288,000 mlU/ml

Gebeliğin 13 ve 16. Haftaları: 13,300 ila 254,000 mlU/ml

Gebeliğin 17 ve 24. Haftaları: 4,060 ila 165,400 mlU/ml

Gebeliğin 25 ve 40. Haftaları: 3,640 ila 117,000 mlU/ml değer aralıklarında Beta HCG hormonu bulunur.

Beta HCG Yüksekliği Nedir?

Beta HCG değeri en yaygın olarak gebelik durumunda yükselmektedir. Beta HCG hormonunun yüksekliğinin diğer nedenleri:

Dış gebelik

Çoğul gebelik

Pankreas kanserinin bazı türleri

Mide kanserinin bazı türleri

Testis ve yumurtalık kistleri

Molar gebelik

Gonadal tümörler, trofoblastik tümörler ve karaciğer tümörü

Gastrit

Beta HCG Düşüklüğü Ne Anlama Gelir?

Gebelik varlığında Beta HCG hormonu değeri kanda her önceki gündeki değeri iki kat artarak devam eder. Fakat bu şekilde düzenli bir artış olmadığı taktirde bu durum Beta HCG düşüklüğü olarak adlandırılır. Dış gebelik gibi bazı olumsuz durumların işaretidir.