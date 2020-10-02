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02.10.2020 - 14:19 |

Beyaz Ayakkabı Nasıl Temizlenir, Püf Noktaları Nelerdir?

Beyaz ayakkabılarınızın yeni alınmış gibi bembeyaz görünmesi için evde uygulayabileceğiniz kolay temizleme yöntemleri bulunur. Her mevsim severek giyilen bembeyaz ayakkabılar, çok çabuk kirlenir. Rengi değişmiş beyaz ayakkabılarla kombin yapmak hiç kimsenin isteyeceği bir şey değildir. Yağmurda, yürüyüşte ve dışarda giyildiği zaman beyaz ayakkabılar çok çabuk kirlenir. Bu ayakkabıları temizlemek ve beyazlatmak için kolay yöntemler tercih edebilirsiniz. İşte, beyaz ayakkabı temizliği hakkında tüm detaylar.

Beyaz Ayakkabı Nasıl Temizlenir, Püf Noktaları Nelerdir?
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Beyaz ayakkabınızı çamaşır makinasında yıkamak çok sevdiğiniz ayakkabılarınız ile vedalaşsanıza neden olabilir. Bu nedenle ayakkabılarınızı yıpratmayacak yöntemlerle ayakkabılarınızı temizleyebilirsiniz.

Beyaz Ayakkabıları Temizlemenin Püf Noktaları Nelerdir?

Beyaz ayakkabıları kolay bir şekilde temizlemek için cifi diş fırçası ve biraz su yardımı ile fırçalanarak temizlenmesini sağlayabilirsiniz.

Ayakkabıları temizlemek için tercihinize göre bulaşık deterjanı ve cif krem ekleyerek ılık suda karıştırmanız gerekiyor. Bu karışımdan bir miktar ayırarak bu alanda ayakkabılarınızın bağcıklarını bekletebilirsiniz.

Ayakkabıların üzerinde çamur ya da toz varsa bunları iyice çırptığınızdan emin olmanız gerekir.

Bir diş fırçasını deterjanlı suya batırdıktan sonra beyaz ayakkabınızı güzelce fırçalayabilirsiniz.

Daha sonra sünger yardımı ile ayakkabının plastik ya da kauçuk olan tüm bölgeleri özenle temizlenmelidir.

Beyaz ayakkabınızın kumaş kısmına ıslak süngeri sürmekten kaçınarak ayakkabınızın tüm nemimi almanız gerekir.

Son olarak da ayakkabılarınızı hava alan bir alana koyarak kurumaya bırakabilirsiniz.

Beyaz Ayakkabıyı Temizlemenin Doğal Yolu

Beyaz ayakkabıyı temizlemek için sirke ve karbonat ikilisini kullanarak doğal bir temizleme yöntemini tercih edebilirsiniz. Karbonat ve sirke ile beyaz ayakkabı temizleme yöntemi,

Karbonat, sirke ve bir kaşık suyu karıştırarak koyu bir macun elde edebilirsiniz.

Elde ettiğiniz bu macun karışımını bir diş fırçası yardımı ile ayakkabınızın her yerine dairesel hareketler yaparak çok bastırmadan ama çok da nazik davranmadan sürebilirsiniz.

Beyaz ayakkabınızın tim yüzeyini bu macunla kapladıktan sonra ayakkabınızı 3-4 saat kadar kurumaya bırakmanız gerekir.

Macun iyice kuruduktan sonra ayakkabılarınızı birbirine vurarak kuruyan macunların dökülmesini sağlayabilirsiniz.

Macun sürmek için kullandığınız diş fırçasını temizleyerek ayakkabı yüzeyinde kalan karbonatı fırçalayarak ayakkabılarınızın bembeyaz halini almasını sağlayabilirsiniz.

Ayakkabı bağcıklarını temizlemek için karbonatlı suda bekleterek tertemiz olmasını sağlayabilirsiniz.

Aseton ile Ayakkabı Temizliği

Bir miktar aseton ve küçük bir pamuk yardımı ile ayakkabı yüzeyini dairesel hareketlerle temizleyerek ayakkabı yüzeyindeki lekelerin temizlenmesini sağlayabilirsiniz. Pamuğa bir miktar aseton ekleyerek ayakkabının sararan ve kirlenen bölgelerinin beyazlamasını sağlayabilirsiniz. Fakat asetonu ayakkabının bez kısımlarına sürmekten kaçınmanız gerekir. Bez kısımlarını deterjanlı su ya da karbonat ve sirke ile fırçalayarak temizleyebilirsiniz.

 

 

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