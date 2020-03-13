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13.03.2020 - 02:30 |

Beyaz Kan Nedir? Beyaz Kan Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Beyaz kan, tıpta yaygın bilinen bir kavramdır. İdeal beyaz kan değerleri, sağlık açısından önem arz eder.Sizin için, beyaz kan kavramına ilişkin bilgilere, normal oranlarına ve yüksekliği ile düşüklüğünün nedenleri gibi bilgilere detaylı olarak yer verdik.

Beyaz Kan Nedir? Beyaz Kan Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

İngilizce “White Blood Cell” ya da kısaltılmış haliyle, “WBC” diye yazılan, beyaz kan; tıp dilinde 'lökosit' olarak bilinir. Halk dilinde ise, 'akyuvar' veya 'beyaz küre' olarak isimlendirilir. Beyaz kan tabiri de, buradan gelir. Bu hücreler, vücudu çeşitli mikroplar ile zararlı toksinlerden korur ve vücuttaki temel savunma sistemimizin savaşçı hücreleridir.

İdeal Beyaz Kan Değerleri

Referans aralıkları laboratuvarlara göre değişmekle beraber, bir milimetreküp kanda yaklaşık olarak; 4 bin ila 10 bin arasında optimum değerler hesaplanır. Yani, sağlıklı bir insanın 1 milimetreküp kanında; bu aralıkta lökosit bulunur.

Bağışıklık sistemimizin temel hücreleri olan beyaz küreler; bakteri, virüs ya da diğer tüm zararlı toksinlere karşı savaş halindedir. Bu şekilde, sağlığımızı tehdit edebilecek tüm yabancı istilalara ve hastalıklara karşı bizi korurlar. Bu yüzden, ideal değerlerde olması; büyük önem arz etmektedir.

Beyaz Kan Yüksekliği Nedenleri

WBC değerinin, verilen ideal değerlere göre; 10 binden yüksek olması durumu, vücutta beyaz kürelerin yüksekliğine işarettir. Bu durum, tıp dilinde; 'lökositoz'olarak da adlandırılmaktadır. İlk akla gelen nedenler ise, şöyle sıralanabilir:

- Her tür virüs, bakteri, mantar, parazit infeksiyonları
- İnfeksiyon dışı iltihap (inflamasyon) durumları
- Romatizmal hastalıklar
- Organ kanserleri
- Bağırsak hastalıkları
- Deri iltihapları (dermatit)
- Dalağın ameliyatla alınması (splenektomi)
- Lösemi
- Kalp krizi
- Anksiyete ve stres
- İlaçlar
- 'Hemoliz' olarak da bilinen kan parçalanması hastalıkları
- Çeşitli hormon bozuklukları
- Alerjik bazı hastalıklar

Beyaz Kan Düşüklüğü Nedenleri

WBC değeri düşüklüğü, beyaz kürelerin düşüklüğüne işaret eder. Tıp dilinde bu duruma, 'lökopeni' de denilir. Şu durum veya hastalıklarda, lökopeni oluşabilmektedir:

- Nezle ve grip dahil virüslerin yol açtığı bazı hastalıklar
- Doğuştan kemik iliğinin yapımının bozuk olduğu hastalıklar
- 'Otoimmün' olarak ifade edilen ve vücudun bağışıklık sisteminin, hücreleri ve kemik iliğini harap ettiği bazı durumlar
- Bakterilerin yol açtığı infeksiyonlar
- Bazı ilaçlar
- Vücutta 'infeksiyon dışı iltihap' geliştiren durumlar
- Kemik iliği yetmezliği
- AIDS hastalığına sebep olan HIV virüsü
- İleri derecelerde dalak büyüklüğü
- Bazı kanserler ve kemoterapi uygulamaları
- Verem (Tüberküloz)
- Romatizmal hastalıklar (Lupus, Romatoid artrit vb. gibi)
- Ciddi vitamin eksiklikleri

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