Beyne Pıhtı Atması Nedir, Belirtileri Nelerdir? Beyin Pıhtısı Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Tedavi süreci kişiden kişiye değişiklik gösteren pıhtı atması sonucunda ciddi problemler yaşanmaktadır. Vücutta pek çok işlev kaybına neden olan bu durum günümüz teknolojisinde tedavisi mümkün olan bir sağlık sorunudur.



Beyne Pıhtı Atması Nedir?



Pıhtı atması beyin fonksiyonlarının kaybına uğraması ve işlevlerini yitirmesi anlamına gelmektedir. Konuşma, görme bozuklukları, nörolojik sorunlar ve vücuttaki işlev kayıplarına sebep olan pıhtı atmasının tedavisi de mümkündür.



Pıhtı atması beyin damarlarının bir tıkaç ile tıkanması, damarların beslendiği alanda kanlanma yetersizliği ve buna göre beynin fonksiyonlarının kaybına uğraması durumu olarak tanımlanmaktadır. Pıhtı atması beyin damarlarının emboli ile tıkanması, kalpte oluşan bir damar akımı ile beyin damarlarına ulaşması ile oluşmaktadır. Bu durum genellikle bazı rahatsızlıklarda oluşmaktadır. Bu rahatsızlıklar kalp ritim bozuklukları, kalpte protez kapakçık olması ve enfeksiyon hastalıklarıdır.



Beyne Pıhtı Atması Belirtileri Nelerdir?



Pıhtı atması kalıcı hasarlara sebep olabilen çok önemli sağlık problemlerinden birisidir. Bu problemin şiddeti tıkanan damara ve kişilere göre de değişkenlik göstermektedir. Pıhtı atmasına sebep olabilecek pek çok neden ve faktör bulunmaktadır. Fakat bu sağlık sorunun tedavisi de mümkündür.



Pıhtı atması belirtileri vücutta tıkanan damarlara göre farklılık göstermektedir. Bu nedenle çok hafifi etkilenen hastalar olabiliyor iken ani ölümlere de sebep olabilmektedir. Pıhtı atmasının belirtileri ise şunlardır:



- Çok sık kol ve bacaklarda felç oluşması

- Duyu kayıplarının oluşması

- Görme kayıplarının yaşanması

- Konuşmada bozukluklar

- Bilinç etkilenmeleri pıhtı atan kişilerde görülmektedir.



Beyin Pıhtısı Neden Olur?



Pıhtı atmasının günümüzde farklı pek çok nedeni olabilmektedir. Özellikle bazı hastalıklara sahip kişilerde pıhtı atması sorunları daha sık görülmektedir. Bu durumun oluşmasına neden olan hastalıklar şunlardır:



- Kalpte ritim bozukluklarının olması

- Kalpte protez kapakçığı olması

- Atriyal fibrilastyon gibi kalp hastalıkları

- Enfeksiyon beyne pıhtının atmasının nedenleri arasında yer almaktadır.



Beyin Pıhtısı Nasıl Tedavi Edilir?



Pıhtı atma tedavisi mümkün olduğu kadar en kısa sürede yapılması gerekir. Beyin damarlarının tıkanması ile beyin dokusunda hasarlar oluşmaya başlar. Bu hasarlar da bekledikçe genişler. Tıkanmış olan damar büyük ise ve süre uzamış ise oluşacak hasar da artacaktır.



Beyne pıhtı atmasının tedavisi mümkündür. Bunun için kişinin sağlık kontrollerinin ve tedavinin düzenli yapılması, kalp damar sistemine ait veya sistemlere ait hastalıkların tanımlanmış olması gerekir. Pıhtı atmasının tedavisi genellikle tıkanan damarlara ve kişilere göre de değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle pıhtı atmasının belirtilerinin görünmesinin ardından hemen bir doktora başvurulması gerekir.